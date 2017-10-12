Что вошло в коллекцию Erdem для H&M: фото и цены

После сотрудничества с Versace, Balmain, Marni, Kenzo и другими успешными домами моды H&M выпустил очередную яркую и эффектную коллаборацию – с брендом Erdem под предводительством Эрдема Моралиоглу.

Автором лукбука выступил известный фотограф Михаил Пуделка, который поместил вещи из новой коллекции в поистине сказочную атмосферу. Романтика, необычные приемы и загадочное «английское» настроение лукбука полностью передало стилистику новой коллекции.

«Я искренне проникся коллекцией Erdem x H&M и захотел сделать нестандартный лукбук. Люблю добиваться эффекта неожиданности и вставлять сюрреалистические нотки, поэтому я придумал приемы, позволившие поставить все с ног на голову. К примеру, цветы, которые моделям протягивают из-за кадра», – рассказал Михаил.