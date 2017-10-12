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Что вошло в коллекцию Erdem для H&M: фото и цены

В начале ноября 2017 года в продажу поступит долгожданная коллаборация модного бренда Erdem и демократичного шведского ритейлера H&M. Разбираемся, чего ожидать от новой коллекции.

После сотрудничества с Versace, Balmain, Marni, Kenzo и другими успешными домами моды H&M выпустил очередную яркую и эффектную коллаборацию – с брендом Erdem под предводительством Эрдема Моралиоглу.

Автором лукбука выступил известный фотограф Михаил Пуделка, который поместил вещи из новой коллекции в поистине сказочную атмосферу. Романтика, необычные приемы и загадочное «английское» настроение лукбука полностью передало стилистику новой коллекции.

«Я искренне проникся коллекцией Erdem x H&M и захотел сделать нестандартный лукбук. Люблю добиваться эффекта неожиданности и вставлять сюрреалистические нотки, поэтому я придумал приемы, позволившие поставить все с ног на голову. К примеру, цветы, которые моделям протягивают из-за кадра», – рассказал Михаил.

Erdem x H&M: фото и цены
Erdem x H&M: фото и цены
Erdem x H&M: фото и цены
Erdem x H&M: фото и цены
Erdem x H&M: фото и цены
Erdem x H&M: фото и цены
Erdem x H&M: фото и цены
Erdem x H&M: фото и цены
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Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб
Фото: архивы пресс-служб

В коллекцию Erdem x H&M осень-зима 2017 вошли блузы и рубашки с мрачным, но при этом очень романтичным цветочным узором, ажурные топы в викторианском стиле, а также «винтажные» аксессуары и роскошные туфли со сверкающим декором.

Среди наших фаворитов оказалась белая кружевная блуза с оборками и черным бантом на воротнике, укороченный голубой свитер, строгое пальто в синюю клетку, леопардовая шуба из искусственного меха, а также худи с лого Erdem. Кстати, последний предмет станет явным фаворитом среди модников всего мира.

Erdem x H&M: фото и цены
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Платье, 9 999 р.
Фото: архивы пресс-служб
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#H&M#Erdem x H&M#шопинг#одежда#аксессуары
12 октября 2017Настя Обухова
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