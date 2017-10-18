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До и после славы: как менялся стиль Меган Маркл

Складывается впечатление, что Меган Маркл все-таки подглядывает за модными предпочтениями будущей родственницы Кейт Миддлтон… Уж очень заметно изменился стиль актрисы с тех пор, как она стала вхожа в королевскую семью.

О том, что принц Гарри состоит в отношениях с канадской актрисой и моделью Меган Маркл, общественности стало известно осенью 2016 года. Отношения пары развиваются столь стремительно, что сегодня британские таблоиды называют девушку невестой Гарри и утверждают, что принц уже сделал возлюбленной предложение. По данным инсайдеров Букингемского дворца, с официальной помолвкой пара тянет лишь потому, что на этот год приходится 20-летняя годовщина смерти матери Гарри, принцессы Дианы.

Как бы то ни было, точно известно, что красотка Маркл уже вхожа в королевскую семью – любимый познкомил ее с отцом – принцем Чальзом и, конечно же, с братом принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон. Кстати, поговаривают, что Меган была столь очарована герцогиней Кембриджской, что стала во всем ей подражать. С этим фактом нельзя не согласиться: если проследить эволюцию стиля Маркл за последние десять лет, станет совершенно очевидно, что с тех пор, как у модели завязался роман с Гарри, ее образы стали куда более элегантными.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри 25 сентября 2017 года на играх в Торонто
Фото: Getty Images

В 2017 году Меган и Гарри стали буквально неразлучными, благодаря чему мы можем проследить не только то, какие наряды Маркл выбирает для особенных случаев, вроде красных ковровых дорожек, но и о том, как она одевается в повседневности.

К примеру, мы знаем, что сегодня для прогулок и походов на спортивные матчи красотка выбирает стильные и удобные вещи – не гонится за нарочитой сексуальностью, но и не упускает шанса подчернуть свою женственность и продемонстрировать знание трендов. Для дневных светских мероприятий девушка предпочитает элегантные платья-футляр и брючные костюмы с минималистичным декором.

Надо отдать должное актрисе – благодаря идеальной фигуре все эти вещи сидят на ней потрясающе. Но таже нельзя не заметить, что фиугра Меган на протяжении последних десяти лет в общем-то не менялась, а вот преподносить свои прелести правильно красавица умела далеко не всегда. Стоит только взглянуть на ее образ для красной ковровой дорожки «Золотого глобуса – 2007»… Меган могла надеть платье-бюстье, которое не только уродовало фигуру, создавая ощущение, что девушке есть что скрывать в области талии, так еще и бросало тень на ее модную репутацию, ведь безобразный огромный белый бант на груди ни при каком раскладе не мог показаться кому-то элегантным.

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Конечно, стиль Меган эволюционировал постепенно – нельзя сказать, что она 11 лет шокировала всех безвкусицей и вдруг однажды утром проснулась иконой стиля. Начиная с 2010 года очаровательная канадка стала более внимательно относиться к поискам собственного стиля. В ее арсенале стали появляться шикарные платья в пол, не снабженные ненужными украшательствами, а также базовые черные платья, к которым нельзя придраться даже при огромном желании. Часто мелькать на красных ковровых дорожках Маркл начала в 2012 году. Тогда в ее карьере наметился подъем – Меган начала сниматься в сериале «Форс-мажоры» и стала официальной супругой кинорежиссера Тревора Энгельса. Надо сказать, что с точки зрения моды это время стало не самым простым для звезды – она явно никак не могла найти свой стиль и бросалась из крайности в крайности. На светский обед Меган могла прийти в ужасном мини с драпировкой, а на красную ковровую дорожку – в скучном одеянии учительницы начальных классов.

В модном бреду прошел для Маркл и 2013 год, а вот в 2014-м свет в конце тоннеля все-таки замаячил. В это время девушка сконцентрировалась на карьере модели. Возможно, и это отчасти повлияло на формирование ее личного стиля, ускорив процесс. На светских раутах и Неделях моды Меган стала все чаще появляться не в мини, а в элегантных юбках-карандаш, в ее арсенале появились шикарные вечерние платья в пол без излишеств. Однако, чего уж греха таить, на протяжении 2014 и 2015 годов полностью избегать модных неудач звезде не удавалось – чего стоит одно только платье из фольги с глубоким декольте, которое Маркл надела в ноябре 2015 года на вечеринку одного из ведущих глянцевых изданий…

А вот с 2016 года Маркл как подменили – ни одному модному критику с тех пор не удалось уличить избранницу Гарри в вульгарности. Вот что с людьми делает любовь и регулярное общение со стильными мира сего. Кстати, и сама Кейт Миддлтон, которая служит Меган примером для модного подражания, до знакомства с принцем Уильямом тоже безупречным вкусом не отличалась, поэтому не стоит судить канадскую Золушку слишком строго.

Меган Маркл, фото
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26 августа 2006 года. Нью-Йорк. 11 лет назад Меган явно только встала на путь поисков собственного стиля
Фото: Getty Images
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#Принц Гарри#Меган Маркл#стиль звезд#эволюция стиля#выбор редакции
18 октября 2017Ольга Астафьева
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