Эвелина Хромченко похвалила гардероб волгоградки

Как известно, в передаче выступают истец и ответчик. На этот раз в роли истца выступил гражданский муж Людмилы Клычевой Валерий Полунин. Мужчина видит в своей избраннице «унылую дачницу», а хочет видеть Джулию Робертс.

Интересно, но на этот раз модный эксперт программы Эвелина Хромченко не нашла, к чему придраться в гардеробе волгоградки.

«Вещи в гардеробе Людмилы имеют прямое отношение к тому времени, когда снимался фильм „Красотка“ с Джулией Робертс в главной роли, – комментирует вещи героини Эвелина. — Кроме того, здесь много вещей, которые модны в этом сезоне».