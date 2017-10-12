Эвелина Хромченко похвалила гардероб волгоградки

Как известно, в передаче выступают истец и ответчик. На этот раз в роли истца выступил гражданский муж Людмилы Клычевой Валерий Полунин. Мужчина видит в своей избраннице «унылую дачницу», а хочет видеть Джулию Робертс.
Интересно, но на этот раз модный эксперт программы Эвелина Хромченко не нашла, к чему придраться в гардеробе волгоградки.
«Вещи в гардеробе Людмилы имеют прямое отношение к тому времени, когда снимался фильм „Красотка“ с Джулией Робертс в главной роли, – комментирует вещи героини Эвелина. — Кроме того, здесь много вещей, которые модны в этом сезоне».
Модницам на заметку! Хромченко рассказала зрителям о том, что сейчас в моду возвращается стиль конца 80-х – начала 90-х годов. Он сохранил свои особенности, но и добавил что-то новое.
Истец «Модного приговора» Валерий не только не ценит свою женщину, как заметили все ведущие и эксперты, но и бросил вызов стилистам программы. Однако потерпел полное поражение. Ни один из зрителей не выбрал комплекты одежды, которые он подобрал для Людмилы. 100% голосов было отдано тем образам, которые стилисты подобрали для героини.
Преобразившись, Людмила Клычева гармонично вжилась во все три образа: «Обворажительница», «Бизнес-леди» и «Давай поженимся».
Как изменится жизнь героев после участия в шоу, остается только гадать. Однако совершенно очевидно одно – прежней она уже не останется.