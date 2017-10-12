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Эвелина Хромченко похвалила гардероб волгоградки

45-летняя волгоградка стала участницей шоу «Модный приговор», где ее превратили из бизнес-леди в обольстительницу.

Как известно, в передаче выступают истец и ответчик. На этот раз в роли истца выступил гражданский муж Людмилы Клычевой Валерий Полунин. Мужчина видит в своей избраннице «унылую дачницу», а хочет видеть Джулию Робертс.

Шоу «Модный приговор»
Фото: Кадр из передачи

Интересно, но на этот раз модный эксперт программы Эвелина Хромченко не нашла, к чему придраться в гардеробе волгоградки.

«Вещи в гардеробе Людмилы имеют прямое отношение к тому времени, когда снимался фильм „Красотка“ с Джулией Робертс в главной роли, – комментирует вещи героини Эвелина. — Кроме того, здесь много вещей, которые модны в этом сезоне».

Шоу «Модный приговор»
Фото: Кадр из передачи

Модницам на заметку! Хромченко рассказала зрителям о том, что сейчас в моду возвращается стиль конца 80-х – начала 90-х годов. Он сохранил свои особенности, но и добавил что-то новое.

Шоу «Модный приговор»
Фото: Кадр из передачи

Истец «Модного приговора» Валерий не только не ценит свою женщину, как заметили все ведущие и эксперты, но и бросил вызов стилистам программы. Однако потерпел полное поражение. Ни один из зрителей не выбрал комплекты одежды, которые он подобрал для Людмилы. 100% голосов было отдано тем образам, которые стилисты подобрали для героини.

Шоу «Модный приговор»
Фото: Кадр из передачи

Преобразившись, Людмила Клычева гармонично вжилась во все три образа: «Обворажительница», «Бизнес-леди» и «Давай поженимся».

Как изменится жизнь героев после участия в шоу, остается только гадать. Однако совершенно очевидно одно – прежней она уже не останется.

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#Модный приговор#Эвелина Хромченко#стиль#мода#преображение#Первый канал#шоу
12 октября 2017Галина Акиньшина
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