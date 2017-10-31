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Эволюция пальто: от плаща-накидки до современных моделей

Хорошо быть женщиной в модном пальто… А откуда эта незаменимая вещь появилась в дамском гардеробе? Небольшой экскурс в историю поможет найти ответ.

Пальто – привычный и модный вид верхней одежды почти для каждой представительницы прекрасного пола. Однако пальто не всегда было популярной одеждой, а носили его не представители высшего общества, а простолюдины.

Кстати, первым прообразом пальто можно считать античную накидку без рукавов с отверстием для головы, драпируясь в которую ходили древние греки и римляне…

Историки моды утверждают, что греческим «прадедушкой» современных пальто является плащ-накидка из полотна или шерсти. Этот фасон и оставался самым востребованным вплоть до Средних веков…

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
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Плащ с капюшоном

Во времена Средневековья у теплой накидки появляются рукава. Выглядит вещь еще неуклюже, но благодаря этому нововведению пальто приобретает вполне внятные очертания теплой верхней одежды.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Германии усовершенствованный вариант пальто с рукавами под названием «опелянд» уже украшали мехами. На Руси получил распространение халатный вариант пальто под названием «азям», или «озям». Эту теплую вещь с узкими рукавами попросту запахивали и подпоясывались.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В эпоху Возрождения в Испании была распространена рабочая верхняя одежда для мужчин. Она называлась palletoque – «просторный плащ и головной убор», потому что испанцы снабдили плащ капюшоном, сделав эту вещь незаменимой в межсезонье. Жители Нидерландов позаимствовали одежду для высшего света у крестьян и превратили в дворцовый наряд, удивительным образом сочетающий в себе практичность и изысканность. Чуть позже теплая одежда стала роскошной и статусной. Портные работали с дорогими восточными тканями, мехами, кожей, перьями и украшали свои изделия камнями и вышивкой.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Французская революция и английское влияние

В XVIII веке произошли перемены… Великая французская революция повлияла на пальто своеобразно: во-первых, именно сейчас пальто получило во Франции свое современное имя, во-вторых, лишившись всей роскоши, превратилось в военное обмундирование… О «гражданских» достоинствах вещи французы забыли…

Фото: Getty Images

Но англичане сначала позаимствовали пальто в качестве униформы для своих военных, а позже подарили миру множество его вариаций. Например, модель реглан с рукавом, начинающимся прямо от горловины, появилась благодаря фельдмаршалу Реглану, а короткие и узкие пальто носят имя лорда Спенсера, который придумал жакет-пальто… Базовой моделью XIX века стал редингот – пальто приталенного силуэта с двойным воротником, лацканами и однобортной или двубортной застежкой.

Фельдмаршал Реглан
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Пальто для женщин? Серьезно?

Первые модели пальто для женщин появились лишь в XIX веке. Сначала они представляли собой широкие жакеты или накидки. Но как только покрой платьев начал зауживаться, пальто для женщин стали узкими и элегантными, похожими на пальто и куртки мужских фасонов. В 1890-х годах красавицы отдавали предпочтение длинным пальто из сукна, бархата, муара с меховой отделкой.

В России одна модель пальто «Лалла Рук» обязана своим именем императрице Александре Федоровне, супруге Николая I.

Фото: Getty Images

Прошлый век – век нынешний

ХХ век дал обильный урожай на фасоны пальто. В каждом десятилетии существует свой излюбленный стиль и покрой. Но все многообразие можно свести к трем силуэтам: прямой, приталенный и трапециевидный.

В 20-х годах женщины носили прямые длинные пальто, которые позже, в 30-е годы, трансформировались в асимметричные модели с большими меховыми воротниками.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Военные 40-е прошли под знаком милитари. Дамы с удовольствием носят дафлкоты (полупальто с капюшоном) и тренчкоты, напоминающие шинель.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В 50-е годы прошлого столетия царит роскошь. Женщины вновь чувствуют себя королевами и отдают предпочтение пальто А-, Н- и Х-образных силуэтов длиной до середины икры.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Космический стиль 60-х запомнился мини и силуэтом трапеция. В 70-е в моду входят приталенные пальто макси. В 80-е на пике популярности городской деловой стиль, пальто классических силуэтов с подчеркнуто громоздкими плечами.

1960-е
Фото: Getty Images
1970-е
Фото: Getty Images
1980-е
Фото: Getty Images

Вызывающий стиль гранж, главный принцип которого произвольное смешение дорогих и очень дешевых вещей, – вот чем закончилась история пальто в ХХ веке. Модницы удивляли небрежными мешковатыми пальто, под которыми как бы специально прятались настоящие красотки.

Сегодня женщинам доступны, пожалуй, все виды фасонов, а современные дизайнеры не устают трудиться над новыми моделями для дам.

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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
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#мода#пальто#стиль#история#эволюция стиля
31 октября 2017Зинаида Гонатренко
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