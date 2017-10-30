Family look: родители и дети, одетые в одном стиле (фото)

Новый тренд сегодня – не просто семейные фотографии, а фотосъемка в одном стиле. Woman’s Day собрал интересные снимки и семейные истории.

Семья Дубук

Мама Алла: Глава нашей семьи – Роман, дети Егор, 9 лет, и Елизавета, 1,7. Оделись в одном стиле, потому что… Это гармонично смотрится на фотографиях, один стиль объединил нашу семью. Самая любимая семейная традиция Ездить отдыхать каждый отпуск вместе в интересные места и страны. Также каждый Новый год мы вместе выбираем и покупаем новую красивую новогоднюю игрушку на елку.

Семья Чезгановых

Мама Оля: Наша семья – это уже целая команда из 6 человек. Данилу 6 лет, Эвелине 4 года, Злате 2,5 года, Илье 11 месяцев. Евгений – наш папа. Оделись в одном стиле, потому что... Это мой конек. Я сама создаю эти вещи, для меня не составляет труда пополнять наш гардероб, именно этот family look я шила к фотоссесии. Мы были моделями на мастер-классе, а потом благополучно носили эту одежду осенью. А еще для большой семьи это удобно тем, что потеряться уже сложно. У меня мечта так одеваться каждый день. Самая любимая семейная традиция Регулярные семейные фотоссесии.

Семья Яковлевых

Мама Елена: Наша семья – сын Даниил, 10 лет, дочь София, 9 лет, младший сынок Назар, 3 года, муж Евгений. Оделись в одном стиле, потому что... Это красиво, интересно, и фотографии смотрится более гармонично. Мы всегда готовимся к фотосессии заранее, подбираем наряды по стилю и цветовой гамме, чтобы они подходили к локации или к идее фотосессии. Самая любимая семейная традиция Дарить на Новый год родителям и бабушкам календари с нашими фотографиями.

Семья Суманосовых

Мама Елена: Наши девочки Екатерина, 13 лет, и Евгения, 4 года. Муж Артем. Оделись в одном стиле… На семейную фотосессию. В повседневной жизни редко так получается одеваться, но бывает. Чаще получается Family Look с младшей дочерью. Самая любимая семейная традиция Встречаем Новый год в кругу семьи с бабушкой и дедушкой. Также любим небольшие семейные путешествия, например, на Алтай, в Томск. И куда же без активного отдыха в кругу семьи: самокаты, велосипеды, коньки.

Екатерина и Людмила Кузнецовы

Оделись в одном стиле, потому что… Наши вкусы схожи. Мама всегда передает и прививает дочери – специально или неосознанно – чувство меры, вкуса и стиля. А вообще, у этой фотосессии есть предыстория. Мы вместе с мамой принимали участие в телевизионной передаче новосибирского РБК по «преображению»: с нами работали стилисты, парикмахеры, визажисты, косметологи… Результат – на фото. Самая любимая семейная традиция Мы с мамой любим долгие душевные разговоры на кухне поздно вечером, когда все остальные уже спят. На столе чай, в душе – уют. Жаль, что в наше суматошное время это происходит не так часто, как хочется.

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