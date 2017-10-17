Голая грудь и ультрамини: Марго Робби в провокационном, но стильном образе

И решила объединить два в одном: показать грудь и ноги вопреки негласному правилу всех стильных девушек – делать акцент либо на груди, либо на стройных ножках. Марго появилась на кинофестивале в Хэмптоне в окружении коллег-мужчин, которые просто сияли от восторга в компании роскошной блондинки в откровенном платье. С виду простое платье-футляр на деле оказалось почти прозрачным! 27-летняя актриса не стала заморачиваться по поводу бюстгальтера, и в свете вспышек фотоаппаратов грудь голливудской красавицы смогли увидеть не только фотографы, но и гости фестиваля. Знала ли о фантастической способности своего платья Марго Робби – неизвестно.