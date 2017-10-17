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Голая грудь и ультрамини: Марго Робби в провокационном, но стильном образе

Актриса не жалует голые и чересчур откровенные платья, но в этот раз она сделала исключение.

И решила объединить два в одном: показать грудь и ноги вопреки негласному правилу всех стильных девушек – делать акцент либо на груди, либо на стройных ножках. Марго появилась на кинофестивале в Хэмптоне в окружении коллег-мужчин, которые просто сияли от восторга в компании роскошной блондинки в откровенном платье. С виду простое платье-футляр на деле оказалось почти прозрачным! 27-летняя актриса не стала заморачиваться по поводу бюстгальтера, и в свете вспышек фотоаппаратов грудь голливудской красавицы смогли увидеть не только фотографы, но и гости фестиваля. Знала ли о фантастической способности своего платья Марго Робби – неизвестно.

Фото: Getty Images

Об актрисе заговорили после ее совместной работы с Уиллом Смитом в фильме «Фокус». За кулисами поговаривали, что актер серьезно увлекся юной Марго и его многолетний брак с Джадой Пинкетт оказался под угрозой. Но девушка оказалась серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд: она отвергла все ухаживания женатого актера. Та же участь постигла и падкого на блондинок Леонардо Ди Каприо. А в мужья Марго выбрала простого парня – ассистента режиссера Тома Экерли, с которым познакомилась на съемках фильма «Французская сюита».

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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
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#Марго Робби#стиль звезд#голые звезды#голое платье
17 октября 2017Венера Ерофеева
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