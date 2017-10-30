Хеллоуин-2017: модели Victoria’s Secret не похожи на ангелов

Звезды в этом году предпочли не сдерживать себя и дать волю фантазии во время подготовки к Хеллоуину. Редакция Woman’s Day, тщательно следившая за тем, как проходит празднование, собрала самые неожиданные и эпатажные образы знаменитостей со всего мира.

Яркий и неординарный праздник Хеллоуин довольно молодой для наших широт, а вот на Западе его ждут с нетерпением. Знаменитости заранее продумывают образы, которые с каждым годом должны все больше удивлять, а то и шокировать поклонников. Задача непростая, но все превосходно с ней справились.

Фото: @natasupernova

28 октября в Нью-Йорке состоялось ежегодное благотворительное мероприятие фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», которое проходило в стилистике Хеллоуина. Многодетная мама поразила своих гостей ярким сочетанием красного латексного боди и воздушных шаров. По замыслу этот образ должен ассоциироваться с каплей крови – символом жизни.

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Некоторые поклонники модели не оценили эпатажный образ Натальи, отметив, что костюм эритроцита больше бы подошел Леди Гаге. Кстати говоря, коллеги Натальи по подиуму также забыли в этот день о нежных образах. К примеру, модели Victoria’s Secret не имели ничего общего с ангелами, скорее наоборот… А вот Эмили Ратаковски была сексуальна как всегда, длинноногая красотка выбрала для праздника фиолетовый парик и обнажила роскошную грудь на радость поклонникам.

Фото: @kourtneykardash Фото: Getty Images

Ким и Кортни Кардашян нарядились Мадонной и Майклом Джексоном, но эти карнавальные костюмы были подготовлены лишь для одной вечеринки. Днем раннее Ким вместе с другом появились на другой вечеринке в образе певицы Шер и ее мужа.

Фото: Getty Images

Наоми Кэмпбелл, выглядела как всегда эффектно. Супермодель была похожа на участницу бразильского карнавала или на героиню фильма «Мулен Руж». Выбирайте сами, что вам по вкусу, потому что модель так и не раскрыла интригу.

Фото: Getty Images Фото: @scoutlaruewillis

Самыми креативными оказались представители семейства Уиллис. Таллула примерила образ героя «Гарри Поттера» Добби, а ее знаменитый отец оказался еще более непредсказуемым, появившись в голубом женском платье с оборками, гольфах и цветочком на парике. Костюм актер придумал с помощью своего ассистента, кто не узнал, это близнецы из фильма «Сияние». Надо сказать, таким «Крепкого орешка» еще никто не видел!

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