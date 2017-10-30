Хеллоуин-2017: модели Victoria’s Secret не похожи на ангелов

Яркий и неординарный праздник Хеллоуин довольно молодой для наших широт, а вот на Западе его ждут с нетерпением. Знаменитости заранее продумывают образы, которые с каждым годом должны все больше удивлять, а то и шокировать поклонников. Задача непростая, но все превосходно с ней справились.
28 октября в Нью-Йорке состоялось ежегодное благотворительное мероприятие фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», которое проходило в стилистике Хеллоуина. Многодетная мама поразила своих гостей ярким сочетанием красного латексного боди и воздушных шаров. По замыслу этот образ должен ассоциироваться с каплей крови – символом жизни.
Некоторые поклонники модели не оценили эпатажный образ Натальи, отметив, что костюм эритроцита больше бы подошел Леди Гаге.
Кстати говоря, коллеги Натальи по подиуму также забыли в этот день о нежных образах. К примеру, модели Victoria’s Secret не имели ничего общего с ангелами, скорее наоборот… А вот Эмили Ратаковски была сексуальна как всегда, длинноногая красотка выбрала для праздника фиолетовый парик и обнажила роскошную грудь на радость поклонникам.
Ким и Кортни Кардашян нарядились Мадонной и Майклом Джексоном, но эти карнавальные костюмы были подготовлены лишь для одной вечеринки. Днем раннее Ким вместе с другом появились на другой вечеринке в образе певицы Шер и ее мужа.
Наоми Кэмпбелл, выглядела как всегда эффектно. Супермодель была похожа на участницу бразильского карнавала или на героиню фильма «Мулен Руж». Выбирайте сами, что вам по вкусу, потому что модель так и не раскрыла интригу.
Самыми креативными оказались представители семейства Уиллис. Таллула примерила образ героя «Гарри Поттера» Добби, а ее знаменитый отец оказался еще более непредсказуемым, появившись в голубом женском платье с оборками, гольфах и цветочком на парике. Костюм актер придумал с помощью своего ассистента, кто не узнал, это близнецы из фильма «Сияние». Надо сказать, таким «Крепкого орешка» еще никто не видел!
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