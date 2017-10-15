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10 худших выходов звезд в нарядах от российских дизайнеров

Имена многих российских дизайнеров прогремели на весь модный мир. Наряды от Ульяны Сергеенко с удовольствием носят знаменитые красотки, такие как Бейонсе, Рианна, Дита фон Тиз, а вечерние платья от Валентина Юдашкина производят настоящий фурор на красных дорожках.

Но не все звезды делают удачный выбор, и то, что гармонично смотрится на моделях, порой выглядит на некоторых знаменитостях несколько удручающе.

Рианна привыкла удивлять и шокировать публику выбором чересчур откровенных нарядов – она без стеснения может обнажить грудь в «голом» платье или надеть ультракороткую юбку. Кстати, поп-диву не смущают даже лишние килограммы, она все так же продолжает носить открытые наряды, которые лишь подчеркивают ее полноту.

Эмма Робертс в платье от Yanina Couture
Фото: Getty Images

Певица удивила белоснежным комплектом от Ульяны Сергеенко, выбранным для торжественной церемонии MTV Movie Awards. Рианна появилась в наряде, который даже было сложно назвать платьем – нечто между пеньюаром и пижамой. Модные критики в шутку предположили, что Рианна проспала мероприятие и отправилась в том, в чем проснулась.

Кстати, Ульяна Сергеенко является на сегодняшний день одним из самых востребованных российских дизайнеров среди звезд. Даже сама икона моды и стиля, ветеран модного мира Анна Делло Руссо после знакомства с Ульяной выложила в своем микроблоге хвалебный пост ее творениям. Свои слова Анна подтвердила делом и стала появляться в нарядах от российского кутюрье. Но не все выходы были удачными. Так, черное платье с вуалью в тон сделало Анну похожей на героиню фильма ужасов.

Выбор Эммы Робертс немало удивил модных критиков. Само по себе платье от Yanina Couture оригинально, необычно и отлично подошло бы к тематической вечеринке. Но никак для торжественного прохода по красной дорожке на премии «Оскар». Пауки на платье смотрелись пугающе и совсем неуместно.

Селин Дион никогда не скрывала своей любви к излишне роскошным платьям – побольше воланов, рюшек, страз, блеска и золота. «Дорого и богато» – наверное, такого девиза придерживалась Селин, когда выбирала платье от Валентина Юдашкина.

Даже Адриана Лима с ее точеной фигуркой сумела промахнуться с выбором платья для Каннского фестиваля. Атласное черное платье в пол спрятало и идеальный силуэт, и длинные ноги – образ получился скучным.

Дочка Мика Джаггера Джорджия Мэй обожает одежду бренда Alena Akhmadullina! Она не пропускает ни одного показа и даже в повседневной жизни предпочитает наряды от российского дизайнера. В этот раз Джорджия выбрала голубое платье, которое смотрелось на худенькой девушке чересчур мешковато и просто.

Смотрите фотогалерею с не самыми удачными выходами звезд в одежде наших дизайнеров!

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Люси Лиу в платье от Yanina Couture
Фото: Getty Images
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#стиль звезд#модный провал#российские дизайнеры#выбор редакции
15 октября 2017Венера Ерофеева
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