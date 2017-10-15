10 худших выходов звезд в нарядах от российских дизайнеров

Но не все звезды делают удачный выбор, и то, что гармонично смотрится на моделях, порой выглядит на некоторых знаменитостях несколько удручающе.
Рианна привыкла удивлять и шокировать публику выбором чересчур откровенных нарядов – она без стеснения может обнажить грудь в «голом» платье или надеть ультракороткую юбку. Кстати, поп-диву не смущают даже лишние килограммы, она все так же продолжает носить открытые наряды, которые лишь подчеркивают ее полноту.
Певица удивила белоснежным комплектом от Ульяны Сергеенко, выбранным для торжественной церемонии MTV Movie Awards. Рианна появилась в наряде, который даже было сложно назвать платьем – нечто между пеньюаром и пижамой. Модные критики в шутку предположили, что Рианна проспала мероприятие и отправилась в том, в чем проснулась.
Кстати, Ульяна Сергеенко является на сегодняшний день одним из самых востребованных российских дизайнеров среди звезд. Даже сама икона моды и стиля, ветеран модного мира Анна Делло Руссо после знакомства с Ульяной выложила в своем микроблоге хвалебный пост ее творениям. Свои слова Анна подтвердила делом и стала появляться в нарядах от российского кутюрье. Но не все выходы были удачными. Так, черное платье с вуалью в тон сделало Анну похожей на героиню фильма ужасов.
Выбор Эммы Робертс немало удивил модных критиков. Само по себе платье от Yanina Couture оригинально, необычно и отлично подошло бы к тематической вечеринке. Но никак для торжественного прохода по красной дорожке на премии «Оскар». Пауки на платье смотрелись пугающе и совсем неуместно.
Селин Дион никогда не скрывала своей любви к излишне роскошным платьям – побольше воланов, рюшек, страз, блеска и золота. «Дорого и богато» – наверное, такого девиза придерживалась Селин, когда выбирала платье от Валентина Юдашкина.
Даже Адриана Лима с ее точеной фигуркой сумела промахнуться с выбором платья для Каннского фестиваля. Атласное черное платье в пол спрятало и идеальный силуэт, и длинные ноги – образ получился скучным.
Дочка Мика Джаггера Джорджия Мэй обожает одежду бренда Alena Akhmadullina! Она не пропускает ни одного показа и даже в повседневной жизни предпочитает наряды от российского дизайнера. В этот раз Джорджия выбрала голубое платье, которое смотрелось на худенькой девушке чересчур мешковато и просто.
Смотрите фотогалерею с не самыми удачными выходами звезд в одежде наших дизайнеров!