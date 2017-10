Как это устроено: история Christian Dior от А до Я

70 лет назад Кристиан Диор в своем модном доме на улице Монтень представил публике первую большую коллекцию – 90 платьев! Оригинальное название коллекции почти сразу было забыто, потому что главный редактор американского журнала Наrper’s Bazaar Кармель Сноу, миниатюрная дама страшноватой наружности, тут же окрестила ее New Look. Эта дама была очень авторитетна в мире моды и глянца, поэтому никто не заметил, что новое было хорошо забытым, лет на 70, старым: «слабое» плечо, узенькая талия, пышная юбка – так одевались когда-то тургеневские девушки, следуя той же парижской моде.

8 октября 1946 года Кристиан Диор открыл собственный модный дом. Его профинансировал текстильный магнат Марсель Буссак. Магнату нужно было наладить сбыт готовой продукции, Диор придумал платья, фасон которых требовал десятков метров роскошных тканей, тот самый New Look.

Коллеги критиковали Кристиана за роскошь и расточительность, но дамы, которым надоели минимализм предвоенной моды и невнятная серость послевоенной, были в восторге – первую коллекцию Диора раскупили за считаные дни! Более того, в 50-х годах в гардеробе модниц прочно обосновался корсет – вещь, от которой освобожденные женщины Запада и Востока решительно отказались после Первой мировой войны! Без корсета от Диора на 24 китовых усах просто невозможно было добиться того силуэта, который предписывал стиль New Look. К счастью, требования были не такими строгими, как во времена Екатерины Медичи (королева ввела стандарт объема талии 33 см), или времен эпохи модерна (согласно негласному правилу стандартом считался объем шеи любовника), или эталона английской леди – 46 см (Вивьен Ли в «Унесенных ветром» и до конца ее дней).

Стилю, который придумал Кристиан Диор, в послевоенном СССР было, конечно, не время и не место. Впрочем, в журнале мод 1950 года уже появились модели «рюмочного» силуэта, но отечественная легкая промышленность продолжала выпускать платья по лекалам 40-х годов. В 1955 и 1956 годах на экраны вышли три картины с участием аргентинской красавицы и певуньи Лолиты Торрес, которая была одета в платья New Look. А 28 декабря 1956 года советские люди ахнули, увидев New Look на юной Людмиле Гурченко в «Карнавальной ночи» (актриса позже признавалась, что ее костюмы и Леночка Крылова были подражанием обожаемой Лолите Торрес). Кстати, талия Гурченко, о которой в Союзе ходили легенды, 43, 45 или 48 сантиметров, судя по сохранившимся на «Мосфильме» костюмам «Карнавальной ночи», была на самом деле 58 см – почти пушкинских времен, когда в моде была талия 56 см. А рост у Людмилы Марковны был супермодельный по тем временам – 173 см.