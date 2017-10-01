Как это устроено: история Christian Dior от А до Я

Название одного из самых влиятельных домов в мире моды стало синонимом женственности и красоты. А история бренда открывает секреты феноменального успеха всего, на чем есть лейбл Dior.

70 лет назад Кристиан Диор в своем модном доме на улице Монтень представил публике первую большую коллекцию – 90 платьев! Оригинальное название коллекции почти сразу было забыто, потому что главный редактор американского журнала Наrper’s Bazaar Кармель Сноу, миниатюрная дама страшноватой наружности, тут же окрестила ее New Look. Эта дама была очень авторитетна в мире моды и глянца, поэтому никто не заметил, что новое было хорошо забытым, лет на 70, старым: «слабое» плечо, узенькая талия, пышная юбка – так одевались когда-то тургеневские девушки, следуя той же парижской моде.

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Дебютанту высокой моды в 1947 году было за 40. Он родился в 21 января 1905 года в городке Гранвиль, в Нормандии, вторым из пяти детей в семье. Ему было 6 лет, когда семья перебралась в Париж. Родители хотели видеть Кристиана дипломатом, коммерсантом или юристом, он, как послушный сын, поступил в Свободную школу политических наук и даже окончил ее в 1925 году, но не оставил занятий музыкой и живописью. В 1928 году Диор на пару с другом открыл частную картинную галерею, но она оказалась слишком дорогой игрушкой для двух молодых людей. Отец Диора разорился и вскоре умер, еще раньше не стало мамы, которую Кристиан обожал. В жизни будущего кутюрье наступила глухая черная полоса: безработица, безденежье и туберкулез. Лишь в 1935-м он начал понемногу заниматься тем, о чем давно мечтал: рисовать эскизы театральных костюмов, сотрудничать с модными журналами. Его эскизы шляп и платьев печатали в журнале Le Figaro Illustre и отделе мод газеты Figaro.

Фото: Getty Images

В 1941 году Кристиан получил место художника в модном доме Люсьена Лелонга (Lucien Lelong). Годом позже открыл свою парфюмерную лабораторию – прообраз будущей фирмы Christian Dior Perfume. Париж был оккупирован немцами, но жизнь домов моды (в 30-е годы во Франции их было около 200) не прекращалась. Кстати, в оккупированном Париже и театры были полны, и кино снимали. Диор во время войны успел поработать художником по костюмам на полудюжине картин, в том числе вместе с Пьером Карденом одевал «Красавицу и Чудовище» (1944) с Жаном Маре. Причем Карден, у которого с Маре фигуры были очень схожи, примерял его костюмы на себя. 8 октября 1946 года Кристиан Диор открыл собственный модный дом. Его профинансировал текстильный магнат Марсель Буссак. Магнату нужно было наладить сбыт готовой продукции, Диор придумал платья, фасон которых требовал десятков метров роскошных тканей, тот самый New Look.

Фото: Getty Images

Коллеги критиковали Кристиана за роскошь и расточительность, но дамы, которым надоели минимализм предвоенной моды и невнятная серость послевоенной, были в восторге – первую коллекцию Диора раскупили за считаные дни! Более того, в 50-х годах в гардеробе модниц прочно обосновался корсет – вещь, от которой освобожденные женщины Запада и Востока решительно отказались после Первой мировой войны! Без корсета от Диора на 24 китовых усах просто невозможно было добиться того силуэта, который предписывал стиль New Look. К счастью, требования были не такими строгими, как во времена Екатерины Медичи (королева ввела стандарт объема талии 33 см), или времен эпохи модерна (согласно негласному правилу стандартом считался объем шеи любовника), или эталона английской леди – 46 см (Вивьен Ли в «Унесенных ветром» и до конца ее дней). Но красота все равно требовала жертв. А также приятных мелочей вроде туфелек «стилетта» на высоких каблучках, перчаток, кожаных поясов, сумочек, шляпок в виде усеченного конуса «нон ла» – головного убора вьетнамских крестьян (Вьетнам, бывший Индокитай, тогда был французской колонией) – все от Dior. И еще помады – знаменитой Rouge Dior – под цвет каждого платья. И, конечно, облака духов от Dior. В общем, Кристиан Диор прочувствовал и предугадал потребности времени и предложил прекрасным дамам то, что они уже не надеялись себе вернуть: очарование женственности, сильной своей слабостью.

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Стилю, который придумал Кристиан Диор, в послевоенном СССР было, конечно, не время и не место. Впрочем, в журнале мод 1950 года уже появились модели «рюмочного» силуэта, но отечественная легкая промышленность продолжала выпускать платья по лекалам 40-х годов. В 1955 и 1956 годах на экраны вышли три картины с участием аргентинской красавицы и певуньи Лолиты Торрес, которая была одета в платья New Look. А 28 декабря 1956 года советские люди ахнули, увидев New Look на юной Людмиле Гурченко в «Карнавальной ночи» (актриса позже признавалась, что ее костюмы и Леночка Крылова были подражанием обожаемой Лолите Торрес). Кстати, талия Гурченко, о которой в Союзе ходили легенды, 43, 45 или 48 сантиметров, судя по сохранившимся на «Мосфильме» костюмам «Карнавальной ночи», была на самом деле 58 см – почти пушкинских времен, когда в моде была талия 56 см. А рост у Людмилы Марковны был супермодельный по тем временам – 173 см.

Фото: кадр из фильма «Карнавальная ночь»

После феноменального успеха первой коллекции Диор продолжил восхищать публику новыми силуэтами, которые также требовали роскошных тканей (сатин, шелк, тонкая шерсть, тафта). Каждая модель имела свое название, а общий стиль коллекции отражал увлечения кутюрье: цветы, музеи, театр, опера, литература и, наконец, Париж – праздник, который всегда с тобой. И до сих пор, кто бы ни работал в Dior, есть несколько признаков, по которым диоровские вещи узнают с первого взгляда: четкий силуэт, театральность подачи, основанная на бальных традициях второй половины XIX века, манера преподносить женщину как цветок – завертывать, оборачивать, подчеркивать нежную красоту бутона или совершенство раскрывшегося венчика.

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Кристиан Диор начал карьеру в большой моде уже в зрелом возрасте. Так случилось, что первые десять лет модного дома Dior – это последние годы жизни великого кутюрье. После смерти Диора в 1957 году модный дом его имени возглавил Ив Сен-Лоран (до 1961 года), ему на смену на целых 28 лет пришел Марк Боан (1961−1989), после него Джанфранко Ферре (1989−1996), Джон Гальяно (1996−2011), при котором за мужскую линию отвечал Эди Слиман (2000−2007), после скандального ухода Гальяно дом возглавил Раф Симонс (2011−2015), с июня 2016 года в должность креативного директора Dior вступила Мария Грация Кьюри, до этого руководившая Valentino. Бренд по-прежнему царит в индустрии моды, продолжая делать женщин красивыми и счастливыми. Модницы обожают Dior. Звезды, блистающие на красных дорожках и светских мероприятиях, не исключение.

Кристиан Диор в датах 12 февраля 1947 года. Показ коллекции New Look. 1948 год. Диор получил в США престижную премию за вклад в искусство модельера. 1950−1951 годы. Новаторские коллекции Vertical, Oblique, Oval, Longue. 1952 год. Открылся лондонский офис бренда Christian Dior. 1953 год. Dior Delman начал производство обуви. 1954 год. Диор получил лицензию на пошив нижнего белья. В этом же году бренд продолжил покорение мира: открылись представительства Dior в Мехико, Каракасе, Австралии, Чили и на Кубе. 1955 год. У модного дома появилась собственная линия бижутерии Bijoux. 1956−1957 годы. Вышли последние яркие коллекции, созданные при участии Кристиана Диора, – Arrow, Aimant, H и Libre. 24 октября 1957 года. Кристиан Диор умер от сердечного приступа. Ему было всего 52 года.

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