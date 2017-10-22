История джинсов: от рабочей одежды до тренда подиумов

Прообразом первых джинсов послужили изготовленные из парусины штаны, которые еще в XV веке носили итальянские матросы. На тот момент их флот был в упадке, и за ненадобностью шитья парусов ткань расходилась на одежду. Позже такие брюки стали нарекать «дженес» – от названия итальянского города Генуя, где и производилась парусина. А чуть позже «дженес» преобразилось в «джинс».
Появление первых джинсов, напоминающих уже современные, связано с именем Лейба Штраусса, сына портного. Он был бельгийским переселенцем, в 1853 году приехавшим в Америку. По прибытии в США у 24-летнего Леви Страусса, как его прозвали американские матросы, был при себе лишь рулон парусины – наследство от отца. И чтобы заработать себе на пропитание, Леви начал шить на заказ палатки.
Когда же один золотоискатель пожаловался Страуссу, что нет у него добротных штанов, в которых можно было бы и под деревом переночевать, а не в палатке, Леви, вспомнив навыки от отца, сшил свою первую пару джинсов, которые и продал рабочему. Сшитые брюки оказались действительно хорошими, и вскоре у Леви появились новые заказчики.
Портной сам начал ездить по поселениям золотоискателей, предлагая свои услуги, и постепенно усовершенствовал свою продукцию в соответствии с пожеланиями заказчиков. На штанах появилась упрочненная двойная строчка, петли для ремня, глубокие передние и задние карманы. И в том же 1853 году Леви Страусс открывает в Сан-Франциско первую мастерскую-ателье.
В 60-х годах XIX столетия спрос на продукцию его резко упал: карманы отрывались от тяжести золотых самородков и инструментов рабочих. Тогда в истории джинсов появляется Якоб Дэвис, усовершенствовавший продукцию Страусса. Якоб стал дополнять карманы и ширинку железными клепками, поэтому джинсы стали крепче. В 1873 году оба молодых человека получили патент на производство «рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и часов».
Позднее на замену парусине пришла плотная хлопковая ткань диагонального плетения – саржа, иначе называемая денимом. А в 1886 году на джинсах появляется кожаный лейбл «Levi Strauss & Co». Тем временем золотые рудники Сан-Франциско иссякли, золотоискатели начали возвращаться домой, джинсы постепенно перекочевали в гардеробы простых людей.
Долгие десятилетия джинсы служили рабочими штанами для горняков, рабочих и ковбоев, и на то были свои причины – долговечность и дешевизна. Но в приличном обществе подобные брюки считались чем-то вроде рабочей спецовки.
Этот предмет одежды так и остался бы рабочей одеждой, если бы не лагеря в стиле ранчо, куда отправляли своих чад обеспеченные родители. Там дети под присмотром взрослых осваивали ковбойскую жизнь: ловили молодых бычков с помощью лассо, ходили в походы, седлали лошадей. И естественно, такой образ жизни предполагал ношение удобных брюк. Возвращаясь домой, дети привозили с собой заветные синие штанишки, в которых красовались перед друзьями. Так постепенно родилась мода на джинсы среди детей, а со временем и среди взрослых.
В 1926 году компания Lee выпустила джинсы на молнии спереди и произвела революцию в мире джинсов.