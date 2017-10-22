История джинсов: от рабочей одежды до тренда подиумов

Прообразом первых джинсов послужили изготовленные из парусины штаны, которые еще в XV веке носили итальянские матросы. На тот момент их флот был в упадке, и за ненадобностью шитья парусов ткань расходилась на одежду. Позже такие брюки стали нарекать «дженес» – от названия итальянского города Генуя, где и производилась парусина. А чуть позже «дженес» преобразилось в «джинс».

Появление первых джинсов, напоминающих уже современные, связано с именем Лейба Штраусса, сына портного. Он был бельгийским переселенцем, в 1853 году приехавшим в Америку. По прибытии в США у 24-летнего Леви Страусса, как его прозвали американские матросы, был при себе лишь рулон парусины – наследство от отца. И чтобы заработать себе на пропитание, Леви начал шить на заказ палатки.

Когда же один золотоискатель пожаловался Страуссу, что нет у него добротных штанов, в которых можно было бы и под деревом переночевать, а не в палатке, Леви, вспомнив навыки от отца, сшил свою первую пару джинсов, которые и продал рабочему. Сшитые брюки оказались действительно хорошими, и вскоре у Леви появились новые заказчики.