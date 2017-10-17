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История успеха: почему звезды обожают H&M

Название бренда прочно ассоциируется с «демократами» от одежды. Любимая марка европейских тинейджеров, с которой так любят заигрывать имиджмейкеры и модные блогеры. «Мода и качество по лучшей цене» − что может быть привлекательнее?

Шведский иммигрант Эрлинг Перссон, занимавшийся мелкой торговлей, после войны переезжает в США. К своему удивлению, он находит множество магазинов, торгующих одеждой по доступной цене. Эврика! Эту идею коммерсант решает реализовать на родине. Так в провинциальном шведском Вестеросе в 1947 году открывается первый магазин Hennes («Ее»), торгующий женской одеждой.

Через пять лет Перссон смог открыть магазин в Стокгольме, столице Швеции, а затем в Норвегии и Дании. В 1968 году, когда Перссону понадобились дополнительные торговые площади в Стокгольме, он покупает бренд одежды для охотников Mauritz Widforss. Так появилось название Hennes & Mauritz, сократившееся впоследствии до Н&M. Тогда же бренд начинает продавать одежду для мужчин и детей. Целевой аудиторией бренда тогда считали 30-летную женщину с двумя детьми, представляющую средний класс.

Стефан Перссон, глава H&M
Стефан Перссон, глава H&M
Фото: Getty Images

Первой моделью в рекламной кампании и лицом бренда стала солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад. И это был счастливый билет! После победы группы на конкурсе «Евровидение» в 1974 году вокруг шведской четверки начался настоящий ажиотаж. Это сыграло на руку и бренду Н&М. На волне музыкального успеха как грибы после дождя стали открываться магазины в Великобритании, Германии и Швейцарии.

Бразды правления в то время Эрлинг Перссон отдал своему сыну Стефану. Именно Стефан превратил локальный бренд во влиятельного мирового ритейлера. Он выпускает акции компании на биржу и делает ставку на рекламу на билбордах. Он привлекает к рекламным кампаниям топ-моделей. В 90-е годы участницами рекламных кампаний H&M были Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер, Линда Евангелиста, Кристи Терлингтон и Эль Макферсон.

Клаудия Шиффер в роли амбассадора H&M
Клаудиа Шиффер в роли амбассадора H&M
Фото: Getty Images

Кстати, на родине Клаудии Шиффер, в Германии, плакаты повадились воровать, разбивая билборды. Чтобы прекратить акты вандализма, руководство компании пообещало бесплатно раздать все плакаты с изображением Клаудии по окончании рекламной кампании.

В результате глобализации компания переносит производство в Азию и другие развивающиеся рынки. Сегодня продукцию для компании делают около 800 независимых поставщиков. Своего производства у H&M нет. Этим и объясняется подчас различие качества на те или иные линейки одежды. Тем не менее главным козырем бренда остается ценовая политика.

Карл Лагерфельд на презентации своей коллекции для H&M, 2004 год
Карл Лагерфельд на презентации своей коллекции для H&M, 2004 год
Фото: Getty Images

В 2004 году H&M начала создавать коллаборации совместно со знаменитыми дизайнерами. Первым в игру вступил Карл Лагерфельд, впоследствии расплевавшийся с брендом. Мэтр требовал ограничить размерный ряд своей коллекции 42-м, но руководство компании игнорировало это условие.

Популярный бренд «Н&М» секрет успеха
Лана Дель Рей, лицо H&M
Фото: Gettyimages

В 2005 году женскую коллекцию для бренда создала Стелла Маккартни. В 2006 году H&M сотрудничала с Viktor & Rolf, свою коллекцию представила и Мадонна. В 2007 году женскую и мужскую коллекции для H&М выпустил модный дом Roberto Cavalli, а пляжная линия была представлена Кайли Миноуг. Ассортимент коллабораций раскупается в мгновение ока: коллекция Роберто Кавалли в Лондоне разлетелась за три минуты с начала продаж.

В 2009 году в управление компании вошел сын Стефана Перссона – Карл-Йохан. В отличие от многих конкурентов позиции H&M не пошатнулись даже во время финансового кризиса 2008−2009 годов. Компания продолжила рост благодаря низкой стоимости своей продукции, которая привлекала новых клиентов. Перссон-внук продолжил линию сотрудничества со звездами. В 2011 году вышла коллаборация с Донателлой Версаче, настоящий фурор произвела в 2015 году коллекция Balmain. Лицами капсульной коллекции стали Бейонсе, Лана Дель Рей, Ванесса Паради, Кэти Перри и Дэвид Бекхэм.

Показ коллекции H&M Studio весна-лето 2017
Показ коллекции H&M Studio весна-лето 2017
Фото: Getty Images

С другой стороны, бренд обозначил свои «экологически чистые» стремления, продавая трикотажные вещи из биохлопка и предлагая всем покупателям сдать старые вещи на переработку не отходя от кассы. Недоброжелатели уже окрестили этот жест «зеленым камуфляжем».

Так или иначе, H&M является одним из лидеров на рынке ритейла одежды. В 2016 году у компании был 4351 магазин. Крупнейшим акционером бренда остается семья Перссон, которой принадлежит 37% акций.

Между тем многие знаменитости не брезгуют появляться в свете в нарядах этой демократичной марки. Звезды предпочитают не только редкие вещи из дизайнерских коллабораций, вроде Versace и Kenzo, но и вечерние наряды из премиальной линейки Studio. Кстати, актриса Хелен Хант пришла в платье H&M не куда-нибудь, а на церемонию награждения премии «Оскар»!

Звезды в одежде H&M: фото
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Кендалл Дженнер
Фото: Getty Images
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#бренд#масс-маркет#стиль звезд#история успеха#выбор редакции
17 октября 2017Ирина Волга
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