ГлавнаяМодаСтиль

История вечернего платья: от королевы Виктории до наших дней

Каждая уважающая себя женщина должна иметь в своем гардеробе хотя бы одно вечернее платье. Она надевает его по особым случаям: для выхода на красную ковровую дорожку, на прием к президенту или на премьеру театральной постановки именитого режиссера. Дорогие ткани, женственный силуэт и элегантные украшения — именно так выглядит вечернее платье сегодня. Но его модная история была богата на события.
вечернее платье история фото
Франц Ксавер Вин­тер­халь­тер. «Молодая королева Виктория», 1842
Фото: Getty Images

Термин «вечернее платье» возник в Великобритании в XIX веке, во времена правления королевы Виктории. Это было нечто среднее между повседневным нарядом и роскошным бальным платьем. В таком виде дамы посещали званные вечера, театр и приемы.

вечернее платье история фото
вечернее платье история фото
1/2
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Внешнее убранство вечерних платьев было хоть и роскошным, но несколько консервативным. Предпочтительной цветовой гаммой были жемчужно-серые, желтовато-кремовые, коричнево-красные и лиловые тона. В течение столетия облик вечерних платьев претерпел значительные изменения. Середина XIX века сделала модными наряды, которые были очень узкими спереди, а сзади украшались большим количеством бантов, лент, бахромы и рюш. Позже дамы стали выбирать платья из бархата без лишних элементов, а на рубеже веков женщины снова стали носить закрытые платья со множеством украшений.

К концу XIX века бальные платья уходят в прошлое, и вечерние наряды становятся самым роскошным элементом в гардеробе. Этому способствует и появление магазинов готовой одежды. Теперь вечерние платья становятся доступны не только привилегированным слоям населения, но и людям попроще. Наступает XX век.

вечернее платье история фото
вечернее платье история фото
вечернее платье история фото
1/3
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В начале предыдущего столетия (1901−1905 гг.) в моду входят платья с «голубиной грудью» – глубокое декольте, жесткий корсет на шнуровке, создающий S-образный силуэт. Идеальные пропорции, которые и сейчас мечтают воплотить многие дамы.

вечернее платье история фото
вечернее платье история фото
вечернее платье история фото
1/3
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Дальше в историю вечернего платья вмешиваются два великих человека: Коко Шанель и Поль Пуаре. Оба хотели освободить женщину из плена корсетов. Пуаре казалось смешным деление женщины на две части. Король моды создал силуэт La Vague, который мягко повторял изгибы женского тела. Женщина в платье от Пуарэ выглядела юной и подвижной, что пришлось по вкусу модницам того времени.

вечернее платье история фото
вечернее платье история фото
1/2
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Поль Пуаре также придумал роскошные наряды в восточном стиле: яркая вышивка, кружево с вкраплением золотых и серебряных нитей, жемчуг, перья и кайма, отделанная бахромой. Успеху таких вечерних платьев способствовало и повсеместное увлечение Востоком, возникшее после премьеры балета Дягилева «Шахерезада» и «Синий Бог».

вечернее платье история фото
вечернее платье история фото
1/2
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Первая мировая война повлияла не только на жизнь, но и на внешний вид женщин. Платья стали не только простыми и практичными, но и по возможности патриотичными. Людям нужно было трудиться на благо фронта, и женщинам просто некуда было выйти в своих нарядах: на какое-то время все театры и оперы были закрыты, приемы не проводились. Но даже когда жизнь вошла в более привычное русло, само понятие «вечернее платье» оказалось под запретом. Самым модным цветом стал черный, фасон максимально простой – подол заканчивался на уровне икр, чтобы не стеснять движения, рюши, воланы и ленты отсутствовали.

вечернее платье история фото
вечернее платье история фото
вечернее платье история фото
1/3
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

После войны женщины не захотели возвращаться в рамки былой моды, оценив все удобство простых фасонов. На пике популярности – плоский прямой силуэт длиной по щиколотку. Это вызывает настоящий скандал в мире, где вечернее платье должно было быть максимально длинным. Перья, блестки, бахрома – все это было непременным атрибутом вечернего платья. Именно об этой эпохе писал Фрэнсис Скотт Фицджеральд в своем романе «Великий Гэтсби», что было ярко показано в культовом фильме с Леонардо ди Каприо (2013 г.).

Моя прелесть: любимые украшения редакции
  • Подробнее
5 ошибок в стиле, которые вы совершаете каждый день
  • Подробнее
12
Поделись с друзьями!
#вечерние платья#мода#история
7 октября 2017Виктория Торновая
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет