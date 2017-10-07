История вечернего платья: от королевы Виктории до наших дней

Каждая уважающая себя женщина должна иметь в своем гардеробе хотя бы одно вечернее платье. Она надевает его по особым случаям: для выхода на красную ковровую дорожку, на прием к президенту или на премьеру театральной постановки именитого режиссера. Дорогие ткани, женственный силуэт и элегантные украшения — именно так выглядит вечернее платье сегодня. Но его модная история была богата на события.

Франц Ксавер Вин­тер­халь­тер. «Молодая королева Виктория», 1842 Фото: Getty Images

Термин «вечернее платье» возник в Великобритании в XIX веке, во времена правления королевы Виктории. Это было нечто среднее между повседневным нарядом и роскошным бальным платьем. В таком виде дамы посещали званные вечера, театр и приемы.

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Внешнее убранство вечерних платьев было хоть и роскошным, но несколько консервативным. Предпочтительной цветовой гаммой были жемчужно-серые, желтовато-кремовые, коричнево-красные и лиловые тона. В течение столетия облик вечерних платьев претерпел значительные изменения. Середина XIX века сделала модными наряды, которые были очень узкими спереди, а сзади украшались большим количеством бантов, лент, бахромы и рюш. Позже дамы стали выбирать платья из бархата без лишних элементов, а на рубеже веков женщины снова стали носить закрытые платья со множеством украшений.

К концу XIX века бальные платья уходят в прошлое, и вечерние наряды становятся самым роскошным элементом в гардеробе. Этому способствует и появление магазинов готовой одежды. Теперь вечерние платья становятся доступны не только привилегированным слоям населения, но и людям попроще. Наступает XX век.

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В начале предыдущего столетия (1901−1905 гг.) в моду входят платья с «голубиной грудью» – глубокое декольте, жесткий корсет на шнуровке, создающий S-образный силуэт. Идеальные пропорции, которые и сейчас мечтают воплотить многие дамы.

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Дальше в историю вечернего платья вмешиваются два великих человека: Коко Шанель и Поль Пуаре. Оба хотели освободить женщину из плена корсетов. Пуаре казалось смешным деление женщины на две части. Король моды создал силуэт La Vague, который мягко повторял изгибы женского тела. Женщина в платье от Пуарэ выглядела юной и подвижной, что пришлось по вкусу модницам того времени.

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Поль Пуаре также придумал роскошные наряды в восточном стиле: яркая вышивка, кружево с вкраплением золотых и серебряных нитей, жемчуг, перья и кайма, отделанная бахромой. Успеху таких вечерних платьев способствовало и повсеместное увлечение Востоком, возникшее после премьеры балета Дягилева «Шахерезада» и «Синий Бог».

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Первая мировая война повлияла не только на жизнь, но и на внешний вид женщин. Платья стали не только простыми и практичными, но и по возможности патриотичными. Людям нужно было трудиться на благо фронта, и женщинам просто некуда было выйти в своих нарядах: на какое-то время все театры и оперы были закрыты, приемы не проводились. Но даже когда жизнь вошла в более привычное русло, само понятие «вечернее платье» оказалось под запретом. Самым модным цветом стал черный, фасон максимально простой – подол заканчивался на уровне икр, чтобы не стеснять движения, рюши, воланы и ленты отсутствовали.

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После войны женщины не захотели возвращаться в рамки былой моды, оценив все удобство простых фасонов. На пике популярности – плоский прямой силуэт длиной по щиколотку. Это вызывает настоящий скандал в мире, где вечернее платье должно было быть максимально длинным. Перья, блестки, бахрома – все это было непременным атрибутом вечернего платья. Именно об этой эпохе писал Фрэнсис Скотт Фицджеральд в своем романе «Великий Гэтсби», что было ярко показано в культовом фильме с Леонардо ди Каприо (2013 г.).

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