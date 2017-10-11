ГлавнаяМодаСтиль

Каждый день – новый образ: научись одеваться стильно и недорого

Вместе с удобным гардеробом мы, женщины, тоже превращаемся в обычных, привычных и однообразных! Авторы проекта #Pro100новая сделали уникальный эксперимент – заставили одну и ту же девушку примерить на себя 20 образов. При этом не было походов в дорогие бутики – всю модную женскую одежду подбирали в бюджетном магазине. Вот что из этого получилось!

Total White Look

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/5
Посмотрите, как можно экспериментировать с модной женской одеждой: листай фотографии по стрелочке!
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова

С акцентом на аксессуары

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/3
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

В тельняшке

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/2
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Ведьма

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/3
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова

В цветах

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/3
Ирина Савелюшкина «Стиль-Студия 27» (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина «Стиль-Студия 27» (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина «Стиль-Студия 27» (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Кудряшка

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/3
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Вестерн

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/2
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Греческая богиня

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/4
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Всегда на каникулах

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/7
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Женщина-кошка

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/3
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова

Деревенская романтика

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/8
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Хипстер

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/3
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Милитари

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/3
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова

Тургеневская девушка

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/2
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Леди-Джентльмен

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/2
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Отчаянная домохозяйка

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/5
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Total Black Look

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/3
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова

Хиппи

Женская одежда на каждый день: 20 модных и недорогих образов
1/10
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина
Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Егурнова (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Smoky eyes

1/3
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова
Ирина Савелюшкина (стиль)/ Анастасия Бант (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Инна Дрютова

С акцентом на обувь

Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Английский чай

Ирина Савелюшкина (стиль)/Светлана Светличная (визаж и прическа)/Елена Жильченко (модель)
Фото: Анна Каданина

Для образов были выбраны вещи из бутика Promod

Какой образ вам понравился больше всего? Голосуй!
Какой образ вам понравился больше всего? Голосуй!
Проголосовали:8 раз
  • Греческая богиня
    0,0%0 голосов
  • В цветах
    0,0%0 голосов
  • Женщина-кошка
    12,5%1 голос
  • Всегда на каникулах
    12,5%1 голос
  • С акцентом на аксессуары
    0,0%0 голосов
  • Отчаянная домохозяйка
    12,5%1 голос
  • Милитари
    0,0%0 голосов
  • Деревенская романтика
    12,5%1 голос
  • Хипстер
    12,5%1 голос
  • Вестерн
    12,5%1 голос
  • Кудряшка
    0,0%0 голосов
  • Хиппи
    0,0%0 голосов
  • В тельняшке
    0,0%0 голосов
  • Тургеневская девушка
    0,0%0 голосов
  • Английский чай
    12,5%1 голос
  • Леди-Джентльмен
    0,0%0 голосов
  • Ведьма
    0,0%0 голосов
  • С акцентом на обувь
    0,0%0 голосов
  • Total White Look
    0,0%0 голосов
  • Total Black Look
    12,5%1 голос
  • Smoky eyes
    0,0%0 голосов

Как возник проект

Елена Жильченко, автор проекта:
Елена Жильченко

А история начиналась так. Мне сотрудники подарили книгу Challenge «70 образов, которые тебе предстоит повторить». Эта книга стала отправной точкой для реализации амбициозной идеи. Были выбраны 40 образов из 70, которые мы повторили на одной женщине и показали (пока еще продолжаем показывать), как она меняется от образа к образу. Какой разной и неповторимой женщина может быть. Сколько красоты в этом преображении. При этом необязательно искать «особенные» вещи, все можно подобрать в одном магазине. В нашем случае это бутик Promod, где мы и подбирали все образы. Изменения внешние влекут за собой изменения внутренние, а если все делать грамотно и формировать контент в своих социальных сетях на базе отснятого материала, то увеличиваются показатели вовлеченности аудитории, количество новых друзей. Для тех, у кого социальные сети – инструмент привлечения клиентов и повышения продаж, тут показатели тоже идут вверх. Мы это проверили на себе. Работает! Но в пилотном проекте, который длился короткое время, не все успели учесть и воплотить. Решив объединить усилия, учесть весь накопленный профессиональный опыт с трех сторон (над проектом работали Елена Жильченко, как стилист и директор модного бутика Promod, Калина Яркина – эксперт по личному брендингу, персональному маркетингу и управлению репутацией в сети; Светлана Воропаева – директор тренингового центра «Сова», бизнес-тренер), в том числе по публичным выступлениям, продумали более долгосрочный проект по женскому преображению #PRO100новаяЯ, в котором, кстати, также выступаем и в роли участниц. Мы все свои идеи проверяем на себе. Пройти полный цикл, чтобы проверить работу на всех этапах, увидеть процесс изнутри не как организатор, а именно как участник – для нас очень важно.

Не бойтесь экспериментов

Самое простое, что можно быстро менять, на что можно легко повлиять, – начать работу со своим внешним видом: одежда, визаж, прическа. Стильно и модно одеваться в Воронеже, к тому же за вполне доступный бюджет, можно, и это просто. Женщина обязана вырваться из рутины бесконечных дел и уделить-таки время себе, реализации своих, возможно, давних модных желаний. Начав действовать иначе с самых простых шагов: подобрать себе 3 образа, провести фотосессию, почувствовать себя в центре модной индустрии, поймать волну позитива на внутреннем уровне собственных ощущений, и в жизни женщины постепенно начинаются перемены во всех сферах. Без революции, без стрессовых ситуаций, без боязни «сделать что-то не так».

«Мы – Ивановы»: рейтинг семейных фото
  • Подробнее
Скоро зима! В каком месяце ждать морозов?
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#женская одежда#модный образ#стиль
11 октября 2017Юлия Евтеева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет