Каждый день – новый образ: научись одеваться стильно и недорого

А история начиналась так. Мне сотрудники подарили книгу Challenge «70 образов, которые тебе предстоит повторить». Эта книга стала отправной точкой для реализации амбициозной идеи. Были выбраны 40 образов из 70, которые мы повторили на одной женщине и показали (пока еще продолжаем показывать), как она меняется от образа к образу. Какой разной и неповторимой женщина может быть. Сколько красоты в этом преображении. При этом необязательно искать «особенные» вещи, все можно подобрать в одном магазине. В нашем случае это бутик Promod, где мы и подбирали все образы. Изменения внешние влекут за собой изменения внутренние, а если все делать грамотно и формировать контент в своих социальных сетях на базе отснятого материала, то увеличиваются показатели вовлеченности аудитории, количество новых друзей. Для тех, у кого социальные сети – инструмент привлечения клиентов и повышения продаж, тут показатели тоже идут вверх. Мы это проверили на себе. Работает! Но в пилотном проекте, который длился короткое время, не все успели учесть и воплотить. Решив объединить усилия, учесть весь накопленный профессиональный опыт с трех сторон (над проектом работали Елена Жильченко, как стилист и директор модного бутика Promod, Калина Яркина – эксперт по личному брендингу, персональному маркетингу и управлению репутацией в сети; Светлана Воропаева – директор тренингового центра «Сова», бизнес-тренер), в том числе по публичным выступлениям, продумали более долгосрочный проект по женскому преображению #PRO100новаяЯ, в котором, кстати, также выступаем и в роли участниц. Мы все свои идеи проверяем на себе. Пройти полный цикл, чтобы проверить работу на всех этапах, увидеть процесс изнутри не как организатор, а именно как участник – для нас очень важно.