Каждый день – новый образ: научись одеваться стильно и недорого

Для образов были выбраны вещи из бутика Promod
Total White Look
С акцентом на аксессуары
В тельняшке
Ведьма
В цветах
Кудряшка
Вестерн
Греческая богиня
Всегда на каникулах
Женщина-кошка
Деревенская романтика
Хипстер
Милитари
Тургеневская девушка
Леди-Джентльмен
Отчаянная домохозяйка
Total Black Look
Хиппи
Smoky eyes
С акцентом на обувь
Английский чай
- Греческая богиня0,0%0 голосов
- В цветах0,0%0 голосов
- Женщина-кошка12,5%1 голос
- Всегда на каникулах12,5%1 голос
- С акцентом на аксессуары0,0%0 голосов
- Отчаянная домохозяйка12,5%1 голос
- Милитари0,0%0 голосов
- Деревенская романтика12,5%1 голос
- Хипстер12,5%1 голос
- Вестерн12,5%1 голос
- Кудряшка0,0%0 голосов
- Хиппи0,0%0 голосов
- В тельняшке0,0%0 голосов
- Тургеневская девушка0,0%0 голосов
- Английский чай12,5%1 голос
- Леди-Джентльмен0,0%0 голосов
- Ведьма0,0%0 голосов
- С акцентом на обувь0,0%0 голосов
- Total White Look0,0%0 голосов
- Total Black Look12,5%1 голос
- Smoky eyes0,0%0 голосов
Как возник проект
А история начиналась так. Мне сотрудники подарили книгу Challenge «70 образов, которые тебе предстоит повторить». Эта книга стала отправной точкой для реализации амбициозной идеи. Были выбраны 40 образов из 70, которые мы повторили на одной женщине и показали (пока еще продолжаем показывать), как она меняется от образа к образу. Какой разной и неповторимой женщина может быть. Сколько красоты в этом преображении. При этом необязательно искать «особенные» вещи, все можно подобрать в одном магазине. В нашем случае это бутик Promod, где мы и подбирали все образы. Изменения внешние влекут за собой изменения внутренние, а если все делать грамотно и формировать контент в своих социальных сетях на базе отснятого материала, то увеличиваются показатели вовлеченности аудитории, количество новых друзей. Для тех, у кого социальные сети – инструмент привлечения клиентов и повышения продаж, тут показатели тоже идут вверх. Мы это проверили на себе. Работает! Но в пилотном проекте, который длился короткое время, не все успели учесть и воплотить. Решив объединить усилия, учесть весь накопленный профессиональный опыт с трех сторон (над проектом работали Елена Жильченко, как стилист и директор модного бутика Promod, Калина Яркина – эксперт по личному брендингу, персональному маркетингу и управлению репутацией в сети; Светлана Воропаева – директор тренингового центра «Сова», бизнес-тренер), в том числе по публичным выступлениям, продумали более долгосрочный проект по женскому преображению #PRO100новаяЯ, в котором, кстати, также выступаем и в роли участниц. Мы все свои идеи проверяем на себе. Пройти полный цикл, чтобы проверить работу на всех этапах, увидеть процесс изнутри не как организатор, а именно как участник – для нас очень важно.
Не бойтесь экспериментов
Самое простое, что можно быстро менять, на что можно легко повлиять, – начать работу со своим внешним видом: одежда, визаж, прическа. Стильно и модно одеваться в Воронеже, к тому же за вполне доступный бюджет, можно, и это просто. Женщина обязана вырваться из рутины бесконечных дел и уделить-таки время себе, реализации своих, возможно, давних модных желаний. Начав действовать иначе с самых простых шагов: подобрать себе 3 образа, провести фотосессию, почувствовать себя в центре модной индустрии, поймать волну позитива на внутреннем уровне собственных ощущений, и в жизни женщины постепенно начинаются перемены во всех сферах. Без революции, без стрессовых ситуаций, без боязни «сделать что-то не так».
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