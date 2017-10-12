Как быть шикарной в брючном костюме: 3 простых правила от Валерии

Валерия в очередной раз потрясла модную общественность. На этот раз певица выбрала для светского выхода брючный костюм и не прогадала. Сама звезда призналась, что в этот вечер собрала рекордное количество комплиментов по поводу своего внешнего вида: «Говорят, что мои глаза сегодня были особенного василькового цвета. Я тут ни при чем, это все костюм, если что. «Не пытайтесь цвет глаз разглядеть на фото, плохой свет сделал меня на нем кареглазкой», – написала Валерия в Instagram.
Если ты хочешь повторить успех певицы, следуй принципам, которые продемонстрировала Валерия в этом выходе. Итак, как же выглядеть в брючном костюме (который обычно рассматривают как гардеробный элемент офисного дресс-кода) не скучно и сексуально?
Правило первое. Цвет
Не стоит надевать для светского выхода костюм серого или черного цвета. Даже модная в нынешнем сезоне клетка – не лучший вариант для торжественного вечера. Все-таки от таких классических английских принтов веет офисной строгостью. Обрати внимание на яркие нетривиальные цвета. Это может быть синий, как у Валерии. Если ты брюнетка, отлично будет смотреться розовый, красный и зеленый. Изумрудный оттенок зеленого прекрасно подчеркнет красоту рыжеволосых девушек.
Валерия голубоглазая блондикнка, поэтому синий в васильковом оттенке – идеальный вариант для нее.
Правило второе. Простота
Яркий цвет делает брючный костюм одним большим акцентом твоего образа, поэтому не стоит перегружать его аксессуарами. Броские колье, браслеты и прочие украшательства лучше сработаются с базовым серым костюмом, а вот ярко-синий или фуксийный комплект, скорее всего, с такими активными элементами «поссорится», и ты будешь выглядеть чересчур нарядно, что сегодня совершенно не актуально.
Валерия в плане украшений ограничилась одним массивным браслетом, а туфли и клатч подобрала в тон комплекту.
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Правило третье. Идеальный крой
Выбирая модель брюк и жакета, в первую очередь ориентируйся на параметры своей фигуры. Пышечкам не стоит выбирать брюки-дудочки, а худышкам лучше избегать жакетов с гипертрофированно широкими плечами. Такие варианты лучше оставить для подиума. В жизни все-таки все должно работать на нас, подчеркивая красоту, а не против нас. Также будь внимательно с выбором размера. Ни один костюм не будет выглядеть хорошо, если брюки будут висеть мешком, или, напротив облегать то, что тебе хотелось бы завуалировать. Помни общее правило – сегодня более актуальны расслабленные силуэты, поэтому лучше взять размер побольше, чем выбрать вариант «впритирочку». Ну и, разумеется, если тебе хочется выглядеть модно, обращай внимание на тенденции. В области брюк сегодня не актуально облегание. В тренде модели широкие от бедра, которые могут быть в пол или открывать щиколотку. В области жакетов правят бал просторные двубортные модели.
Валерия стройняшка, поэтому может позволить себе любой крой. Певица выбрала самый актуальный вариант – широкие брюки в пол и двубортный жакет, который сидит на ней довольно свободно.
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