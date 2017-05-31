Как найти сокровище в сети: все об онлайн-барахолках

Почему ювелирные изделия стали новым увлечением сетевых шопоголиков и какие марки на этом неплохо зарабатывают – читайте в материале Woman's Day.

Если нужно избавиться от надоевших вещей и найти что-нибудь раритетное – к вашим услугам онлайн-барахолки, где одежду/обувь/сумки из прошлых коллекций можно продавать, покупать и иногда даже менять. А если продать или купить нужно б/у кольцо, серьги, браслет или часы, тогда на помощь приходят ресурсы, где товары оценивают эксперты. Кроме того, для подтверждения подлинности иногда придется предъявить чек и фирменную упаковку.

Где покупают и продают?

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Социальные сети, первое место, куда я отправилась разведать ситуацию с «продажей чего-нибудь ненужного». В отличие от «Инстаграма», который стал настоящей Меккой шопинга, где разве что дети еще не используют свой аккаунт для продаж – Facebook в этом смысле у меня и моих знакомых вызывает больше доверия. Френдлента, признаться, позволяет проанализировать многое. И там давно обнаружились активные товарищи, что грешат неосознанным шопингом, результаты которого они успешно реализуют в различных так называемых продажных группах. Вот только раньше там продавали брендовые сапоги и платья неподходящего для себя размера или стиля, теперь все чаще пристраивают свои кольца или даже часы возлюбленного.

«Группа анонимных шопоголиков». Проект начинал с продажи одежды и аксессуаров, но со временем в ленте стали мелькать и ювелирные лоты. Основатель страницы Ксения Макушкина подтвердила, что ювелирка действительно стала востребована.

«Сейчас в буквальном смысле наблюдается бум на вторичном ювелирном рынке», – рассказала она. В ленте группы то и дело появляются объявления: «продам кольцо Tiffany & Co.» или история из серии «коллекционирую подвески Pandora, куплю недорого».

Ксения и сама прежде всего активный пользователь собственного бизнеса и в качестве примера рассказывает историю о том, как недавно стала участником торгов в «Группе анонимных шопоголиков»: «Я очень хотела купить кулон Chopard с божьей коровкой, это винтажная модель, ее давно сняли с производства. Как админ группы у меня есть озвученная в правилах группы привилегия покупать вне очереди – но воспользоваться „правом первой ночи“ не получилось. На кулон была колоссальная очередь, и в потоке сообщений продавец не понял, что админ это – я, и… подвеска мне не досталась».

Sell & Buy Couture. Татьяне Леденевой, владелице Sell & Buy Couture, как, цитирую, – «шопололику со стажем, страдающей неизлечимой тягой к красивым вещам», – есть что рассказать о ювелирных лотах группы, а из историй продаж некоторых вещей может получиться увесистый сборник увлекательных рассказов. Проект позиционируется как магазин resale (от анг. перепродажа), в котором вещи находят своих истинных обладателей, а приставка Couture расставляет все точки над i: здесь продают и принимают запросы на поиск только интересных трендовых лотов. Украшения достаточно быстро находят своих покупателей, а некоторые особенно заветные экземпляры даже не попадают в ленту. На определенный товар у владелицы барахолки есть лист ожидания среди постоянных клиентов группы, и, как только «рыбка попадает в сеть», она быстро уходит к своим клиентам, минуя онлайн-витрину. С Татьяной нужно определенно дружить – от постоянного водоворота вещей в природе она, словно графиня из Пиковой дамы Пушкина, заранее знает, какие карты принесут выигрыш. «Недавно зашла в корнер Oscar de la Renta в ЦУМе, примерила клипсы и ушла „подумать“. Буквально на следующий день мне привезли на продажу похожие. Но по цене в 4 раза ниже, чем в бутике. Признаюсь, что не устояла и оставила их себе не задумываясь. Хотя я точно знаю, что в группе эти клипсы стали бы бестселлером», – поделилась Татьяна.

«Продажная группа» и «Без базара». Еще две популярные закрытые группы для тех, кто категорически против реплик и ищет настоящие сокровища (хотя если вы честно признаетесь, что у вас реплика, модератор может пойти навстречу). Посты четко модерируются, в случае, если лот вызывает сомнения, продавца просят предъявить дополнительные фото на суд экспертов, а если факт мошенничества раскрывается, продавца удаляют из группы без права восстановления. Ювелирные посты здесь появляются, но нерегулярно. «Пик популярности ювелирных изделий наблюдался в кризис, – рассказывает модератор группы „Без Базара“ Юля Савина, – девочки в группе сплетничали, что некоторые мужчины сократили штат любовниц и последние активно стали распродавать активы по довольно интересным ценам. Продавали сумки и ювелирные изделия, цены на ювелирку были особенно интересными».

GoldPrice.ru. Речь идет о своеобразном онлайн-ломбарде, предлагающем актуальную услугу для тех, кто уже созрел для участия в продаже или покупке вторичных ювелирных изделий. Площадка демонстрирует удобный интерфейс, а владельцы проекта разделяют мой скепсис по отношению к ломбардам: «Мы выгодно отличаемся от такого негативного места, коим является обычный ломбард. 99% ломбардов оценивают только общий вес украшения, не обращая внимания на драгоценный камень, бренд, стиль. Мы учитываем каждую из этих характеристик, анализируем рыночную конъюнктуру и помогаем продать украшение по максимальной стоимости». Из всего вышесказанного можно сделать вывод – перед нами более серьезный аналог бизнес-процессов, который ранее описывался в «продажных группах» Facebook.

Что покупают и продают?

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Как и в любой области, особенным вниманием покупателей пользуются лоты, на которые только-только прошел стартовый ажиотаж.

Именно поэтому популярный и раскрученный дизайн бренда – это тоже своего рода инвестиция, так как не все коллекции даже известного ювелирного бренда можно удачно монетизировать. Но вот в случае с Cartier – бренд дважды опровергает вышесказанное. Два изделия марки стабильно популярны и пользуются спросом не только в бутиках ювелирного дома. Имиджевая реклама браслетов-гвоздей Just on Сlue и браслетов с винтами и отверткой Cartier Love регулярно появляется на страницах глянцевых изданий, а затем некоторые изделия по тем или иным причинам перепродаются уже с большой скидкой (при этом степень изношенности будет номинальной – но это позволяет сбить цену в два, а иногда и в три раза).

Хорошая цена увеличивает интерес к популярному лоту: «Быстрая продажа напрямую зависит от цены. Скидки не менее 50% от изначальной стоимости в бутике гарантируют спрос», – комментирует Наталья Галимская, администратор «Продажная группа». И все же даже без раскрученного названия бренда хороший товар может быстро найти своего покупателя. По этой причине GoldPrice.ru предлагает сфокусироваться на абсолютно вечных ценностях – чистота камня и каратность изделия.

И еще один, особенный, сегмент вторичного рынка украшений – лоты, которые даже не всегда обладают высокой ювелирной ценностью. Изысканные вещицы от Swarovski или даже аксессуар от теперь уже коллекционной марки LUBLU Киры Пластининой узнаваемы и по-своему харизматичны, а потому и на них есть свой покупатель.

Как продают и как покупают?

Фото: Getty Images

Самому продавать – всегда дело хлопотное. Достаточно вспомнить, с чем вам пришлось столкнуться, когда в школьные годы вы пристраивали хомячков и котят, а если у вас есть опыт по продаже собственного авто, тогда вы уже точно все знаете.

Вышеперечисленные ресурсы с этой точки зрения − настоящая находка. Они не только предлагают вам аудиторию, нацеленную на покупку, но и избавляют от хлопот, связанных с предпродажной подготовкой и общением с клиентом. Чтобы повысить привлекательность товара, к изделию рекомендуется приложить документы, коробку, гарантию, чеки и все то, что должно быть после покупки изделия в бутике (например, кольцо Cartier купят скорее в коробочке со всеми документами, чем в фирменном пакетике, – подсказывает Татьяна Леденева).

Но иногда для доказательства подлинности ювелирных изделий нужно подключать экспертов. Существует два сценария. Первый – это можно сделать самостоятельно, например, такую услугу оказывают при МГУ или в случае покупки в бутике, стоит обратиться к официальному продавцу за подтверждением аутентичности продаваемого у них товара. Если вопросов больше, чем ответов – бескорыстно посоветуют, как лучше поступить в той или иной ситуации в специальной группе экспертов – пароли и явки вы можете увидеть в описаниях «продажных групп» в Facebook.

Второй вариант – онлайн-сервисы пройдут этот путь за вас, и это определенно получится быстрее. Ускорить продажу часовых лотов поможет ТО (не самый дешевый, но полезный сервис), полировка может оказаться не лишней и для ювелирных украшений – так за своими сокровищами ухаживают настоящие профи, и только такой подход может привести к максимально оптимальному результату, которого ожидают и продавец, и покупатель.

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