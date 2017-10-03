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Как не замерзнуть осенью: 8 стильных идей от звезд

Woman's Day рассказывает, как с помощью минимума вещей создать уютный, теплый, а главное, стильный лук.

Собрать идеальный во всех смыслах гардероб совсем не сложно, особенно если перед глазами есть удачные примеры. Мы собрали для вас несколько стильных осенних луков знаменитостей и составили небольшой список обязательных к покупке вещей. С ними вы точно не замерзнете!

Кардиган. Обязательно длинный, шерстяной и крупной вязки. В идеале – в винтажном стиле с деревянными пуговицами, как у Селены Гомес. Но в принципе можно отдать предпочтение и классической минималистичной модели из ангоры. Носить можно с джинсами, деловыми костюмами и даже юбками.

Клетчатое пальто. Выбрать идеальное пальто в этом сезоне весьма сложно. Если все еще не определились, советуем обратить внимание на беспроигрышный вариант – пальто в клетку. Его можно без труда вписать в любой стиль – от casual до делового. Главное – комплиментарный крой, который подходит именно вам.

Свитер. Он может быть однотонным, ярким или в скандинавском стиле. Вообще, свитеров много не бывает, особенно в условиях переменчивого российского климата. Так что советуем обзавестись коллекцией на все случаи жизни. Однотонный тонкий джемпер носим в офис, пестрый с узорами – в путешествия или за город, яркий – на свидание.

Искусственный мех. Сейчас он выглядит даже круче и актуальнее натурального. Яркая шуба из искусственного меха отлично сочетается с платьями и любым денимом – в лучших традициях бохо-шика. Для более бунтарского образа выбирайте oversize-куртки из экоовчины.

Кайли Миноуг
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Кайли Миноуг
Фото: Legion-Media
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#стиль звезд#осень-зима 2017/18#советы стилиста
3 октября 2017Зоя Башмакова
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