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Как подобрать бюстгальтер: три главных правила

Профессиональному подбору белья посвящена отдельная профессия – бра-фиттинг. Неудивительно, ведь неудобный бюстгальтер может испортить не только настроение, но и самочувствие. Мы составили инструкцию, которая поможет идеально подобрать обновку.

Наш консультант – официальный бра-фиттер Incanto в России Ольга Яковлева.

Пояс

Многие считают, что основную функцию бюстгальтера, поддержку груди, выполняют бретельки. Но это не так. Именно пояс берет на себя всю нагрузку, освобождая от нее спину и плечи. Если вы опустили бретельки и бюстгальтер остался на прежнем месте, размер подобран правильно.

Правила: обновка должна сидеть плотно, но не мешать свободному дыханию. Застегивайте пояс на самый крайний ряд, между застежкой и телом должны поместиться только два пальца. Дело в том, что через несколько стирок даже самый качественный эластан (не говоря уже о трикотаже) растягивается, тогда вы будете пользоваться остальными крючками.

Пояс должен находиться ближе к талии и располагаться строго параллельно полу. Если он поднимается вверх, нужно взять вещь на размер или два меньше.

Возможные риски: нарушение осанки, затруднение дыхания, постоянные боли в плечах и спине, нарушение кровообращения, застой лимфы.

Как подобрать белье: советы
Фото: Getty Images

Бретельки

Основная функция бретелек – скорректировать посадку белья, учитывая анатомические особенности женщины.

Правила: отрегулируйте бретели и только потом убедитесь, что застежка сзади проходит строго параллельно полу. Если белье подобрано верно, центр груди будет перпендикулярен торсу. Представьте, что между ними можно нарисовать угол в 90 градусов. Только в таком случае нагрузка уйдет с плеч и, как и положено, переместится на корпус.

Возможные риски: лямки давят на нервные окончания, расположенные на шее, что вызывает онемение рук, головные боли, головокружение, слабость и постоянное чувство переутомления. Также возможны боль в груди, появление рубцов, сутулость, деформация ключиц из-за избыточной нагрузки на плечи.

Как подобрать белье: советы
Фото: Getty Images

Чашечки

Чашечки – мощный инструмент для моделирования груди. Для увеличения по-прежнему обращаются к моделям с пуш-ап. Сейчас в продаже есть вариации даже с раздвоенными подушечками, которые максимально точно повторяют контуры тела. Но носить их постоянно не рекомендуется, чередуйте их с бра, у которых в чашечках нет поддерживающих конструкций, давайте груди отдыхать.

Чтобы визуально уменьшить объем, выбирайте модели с тонкими или мягкими чашками. Если правильно отрегулировать посадку, они создадут красивый силуэт.

Правила: застегните бюстгальтер и немного подвигайтесь: поднимите руки вверх, пошевелите плечами, наклонитесь. Если грудь сместилась, значит, чашечка вам мала. Если на чашечках образовались складки, попробуйте размер меньше.

Если на груди и в подмышках образуются валики или складочки, нужна чашка на размер больше.

В правильно подобранном белье перемычка бюстгальтера (кусочек ткани между чашечками) плотно прилегает к телу, и вы ее практически не замечаете.

Силиконовые лифы или чашечки не исполняют главного назначения бюстгальтера – они не поддерживают грудь, а, наоборот, под действием гравитации утягивают бюст вниз. Если вы хотите надеть платье без бретелек, выбирайте бюстгальтер бандо. Если же вечерний туалет подразумевает открытую спину, используйте силиконовые насадки на соски, а грудь подклейте специальной лентой.

Возможные риски: боль в груди, нарушение кровообращения, раздражение на коже.

Как подобрать белье: советы
Фото: Getty Images

Как часто менять белье

Обычно качественной модели, если носить ее пару раз в неделю, хватает на полтора-два года. Но чем больше грудь, тем сильнее растягивается ткань. Поэтому девушкам с чашкой С рекомендуется менять бюстгальтер раз в год. Но главный показатель – это то, что вы начали застегивать белье на крайний левый ряд крючков.

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#бра-фиттинг#нижнее белье
14 октября 2017Анна Герасименко
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