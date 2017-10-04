Как ухаживать за теплой одеждой: 10 лайфхаков

Теплые вещи, в отличие от своих летних «собратьев», шьются из более тяжелых и капризных тканей. Ухаживать за ними – сущее мучение. Мы расскажем 10 проверенных секретов, благодаря которым твой гардероб всегда будет безупречным.

Зимний трикотаж

Зимой в нашем гардеробе появляются свитера, кардиганы, шарфы, снуды и т. п. Эти вещи, как правило, шьются из шерсти и ее разновидностей. Требования по уходу общие для всех шерстяных тканей: такие вещи лучше стирать руками, чтобы избежать деформации волокон, в прохладной воде, чтобы изделие не село. Для стирки следует использовать специальные средства или шампунь. Скручивать свитер или шарф, чтобы отжать воду после стирки, нельзя. Поэтому в некоторых случаях деликатная машинная стирка и машинный же отжим оказываются более предпочтительными. Если стираете руками, заверните вещь в махровое полотенце и, когда влага впитается, разложите на горизонтальной сушилке, подстелив сухое полотенце.

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Лайфхак: Овечья шерсть – достаточно колючий материал. Чтобы не заработать раздражение, можно обработать шерстяное изделие обыкновенным бальзамом для волос и хорошо сполоснуть. После этого одежда не будет колоться.

Кашемир

Кашемир – люксовая разновидность шерсти, производится из пуха нескольких видов коз, обитающих в горах Китая, Индии, Монголии. Вещь из настоящего кашемира может служить вам много лет. Главное правило – чем меньше стирок, тем лучше, поэтому носить кашемировые вещи следует предельно аккуратно. Кашемир легко впитывает запахи. Поэтому избегайте прокуренных помещений, надевайте вещь после того, как высохнет дезодорант. Стирать кашемир следует так же, как и любое шерстяное изделие. А вот хранить такие вещи следует в сложенном виде в специальном мешке. Если без вешалки обойтись, используйте модели с мягкими плечиками.

Лайфхак: в процессе носки на кашемировых вещах могут образоваться катышки. Их ни в коем случае нельзя удалять руками – можно повредить хрупкие волокна. Для этих целей подойдет щетка или пилка для ногтей.

Ангора

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Эту ткань производят из шерсти ангорских кроликов. Ангору многие любят за исключительное тепло и невесомость, однако вещи из этой ткани имеют неприятную особенность «линять». Именно поэтому предметы гардероба из ангорской шерсти всегда стирают отдельно. Для стирки применяются специальные щадящие средства, а вот в воду для полоскания следует добавлять глицерин: 1 чайную ложку на 10 литров воды. Это убережет шерсть от сваливания. Кроме того, ангора больше остальных видов шерсти требовательна к температуре воды: она не должна превышать 37 градусов, перепады температур на этапе стирки и полоскания могут привести к деформации вещи. Сушить ангору следует так же, как и все шерстяные вещи – на горизонтальной поверхности. После сушки изделие следует прочесать.

Лайфхак: поскольку вещи из ангоры постоянно «линяют», со временем любимый предмет гардероба может потерять свою пушистость. Чтобы вернуть одежде первоначальный вид, положите ее на 12 часов в морозилку.

Мохер

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Мохер – одна из самых практичных разновидностей шерстяной ткани. Мохер теплее и крепче обычной шерсти, не колется и очень приятен к телу. Ухаживать за мохером следует, как и за любыми шерстяными вещами: редкая и бережная стирка, деликатная сушка. Гладить мохер утюгом не рекомендуется. Чтобы избавиться от заломов, нужно повесить мохеровую вещь в ванной. Под действием пара складки разгладятся.

Лайфхак: мохер меньше остальных боится растягивания. Поэтому после стирки, пока изделие еще влажное, можно попробовать подкорректировать его форму. Например, вытянуть коротковатые рукава.

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Пальто

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Еще больше вопросов вызывает уход за верхней одеждой зимой. Например, особого внимания «хозяина» требует пальто. Специалисты рекомендуют подобрать правильную вешалку для этого предмета гардероба: она должна быть вам впору в плечах, чтобы пальто не теряло форму. Из этих же соображений следует вынимать все вещи из карманов. В сезон висеть пальто должно подальше от радиаторов отопления. Не в сезон его следует хранить в специальном чехле в проветриваемом прохладном месте. Как правило, в основе всех пальтовых тканей находится шерсть. Но пальто не свитер, стирать его в домашних условиях (даже соблюдая все рекомендации для кашемира, шерсти и пр.) не рекомендуется. Поэтому чистить пальто следует в химчистке раз в год.

Лайфхак: пятна, посаженные между визитами в химчистку, можно попробовать вывести самостоятельно. Растворите в воде немного мягкого моющего средства и смочите этой жидкостью загрязнения. Подождите 5−10 минут и протрите пальто влажной губкой для удаления мыльных частиц.

Пуховик

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Считается, что пуховик более практичная верхняя одежда, чем пальто. Однако и он требует бережного ухода. Хранить пуховик нужно в расправленном виде, на вешалке в хлопчатобумажном чехле. На него не должны попадать прямые солнечные лучи, следует держать пуховое пальто подальше от источников тепла. Стирать пуховки нужно по мере загрязнения и перед уборкой на хранение. Если пуховик не сильно загрязнен, можно попробовать ручную стирку. Главное – его затем выполоскать. Иначе на пуховике останутся мыльные разводы. После стирки нужно дать пуховику стечь на горизонтальной поверхности; если сразу повесить вещь на плечики, весь пух окажется внизу. После того как вода стечет, сушим на вешалке, периодически взбивая пуховик, чтобы не образовались комки наполнителя. Как правило, сейчас пуховики делают с частой прострочкой, это защищает от «миграции» наполнителя. Можно стирать пуховик и в современной машинке на деликатном режиме. Следите за температурой (не более 30 градусов) и числом оборотов (не более 800). Перед загрузкой пуховика в барабан особо загрязненные места: воротник, манжеты, карманы – можно застирать хозяйственным мылом. Также следует застегнуть молнии, пуговицы, заклепки.

Лайфхак: чтобы пух внутри пальто не сбился в один комок, отправьте в барабан специальные шарики. На этапах стирки, полоскания, отжима они будут дополнительно тормошить пуховик.

Обувь из кожи

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На время холодов лучше покупать обувь из натуральных материалов. Однако сам факт покупки дорогой пары не освобождает вас от ежедневного ухода. Главный враг обуви зимой – реагенты, которыми посыпают улицы. От них и от уличной грязи обувь следует очищать сразу по возвращении домой. Мыть обувь нужно смоченной в теплой воде тряпочкой. Не переусердствуйте с количеством влаги и температурой: натуральная кожа не любит ни то, ни другое. Лайфхак: соляные пятна с обуви легко удаляются тряпкой, смоченной в уксусном растворе. Пропорции воды и уксуса – 1:1.

Затем обувь нужно высушить. Большая ошибка – сушить обувь на батареях или рядом с источником тепла. Кожа может деформироваться, а обувной клей начнет расслаиваться. Сушить обувь нужно при комнатной температуре. Чтобы ускорить процесс, купите деревянные колодки, которые впитывают влагу, или воспользуйтесь дедовским способом – положите внутрь газету. Как только обувь высохнет, следует обработать ее специальными средствами, а непосредственно перед выходом – водоотталкивающим спреем. Поскольку весь процесс занимает довольно много времени, эксперты советуют покупать несколько пар обуви и не надевать одну два раза подряд. Лайфхак: чтобы обеспечить вашей обуви долговременную защиту от воды и соли, можно натереть любимую пару касторовым маслом. Используйте небольшое количество масла и губку.

Обувь из замши

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Обувь из замши и нубука многие приберегают только для торжественных случаев. Считается, что ежедневный уход за такой парой – утомительное занятие. Но обувь из замши выигрывает у кожаной не только по внешнему виду, ноге в такой паре тепло и на порядок комфортнее. Трепетный уход за замшевой обувью следует начинать с момента покупки. До первого выхода в свет обувь нужно обработать специальным водоотталкивающим спреем. Пропитку наносят трижды, после каждого раза дожидаясь полного высыхания, как и в случае с кожаной обувью, при комнатной температуре. Замшевая обувь жадно впитывает уличную пыль. Для очистки от нее, точечных пятен грязи и солевых разводов нужно обзавестись специальными инструментами, их много в обувных магазинах – щетки, губки, ластики. Лайфхак: неглубоко въевшуюся уличную пыль можно удалить липким роликом для одежды.

Чистить замшевую обувь можно только после полного высыхания. Со временем обязательно понадобится специальная краска для обуви, которая поможет вернуть вашей паре первоначальный вид. Лайфхак: в процессе носки обувь из замши начинает лосниться. Чтобы убрать жирный блеск, обработайте материал специальным раствором, размешав в стакане молока чайную ложку соды. Используйте для нанесения ватный тампон, после хорошо очистите замшу водой.