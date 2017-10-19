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Клетка, шарф и парка: выбираем одежду для семейных прогулок

Что делать, если хочется выглядеть на все сто, но не хватает знаний?

Одеться для выхода всей семьей – настоящее искусство. Особое впечатление производят родители и дети, чья одежда гармонирует друг с другом. Подобрать сочетающиеся образы несложно, посоветовавшись со стилистом торгового центра «Талер». Тем более что эта услуга совершенно бесплатна.

– У Татьяны и Виктора – активная и спортивная семья, поэтому тему спорта мы не могли обойти стороной, – говорит стилист ТЦ «Талер» Марина Каменская. – Для создания комфортных и стильных образов я выбрала бежевые, коричневые оттенки, хаки и бордо.

Семейный сет для спортивных мероприятий, Adidas, «Карапузик»
Фото: Оксана Крамарова

Стилист выбрала для пары спортивные костюмы, теплые парки и кроссовки Adidas дисконт, а малыша Елисея с ног до головы одели в магазине «Карапузик». Теперь нужно задуматься о выходах в свет.

Семейный сет для торжества, Zolla, Pinzar, «Карапузик», обвуь «Еврообувь», Chicchirik.ru
Фото: Оксана Крамарова

– Молодая семья с удовольствием ходит в театры, кино, на дни рождения. Для этих случаев мы подобрали яркие наряды. Папе пришелся по вкусу классический костюм и рубашка из магазина Zolla, маме – струящееся платье насыщенного синего цвета из магазина Pinzar. Подходящие туфли мы нашли в магазине «Еврообувь». А образ маленького модника с легкостью составили в магазине Сhicchirik.ru. Заметьте, все наряды – в оттенках синего цвета, он подчеркивает молодость и свежесть наших героев, – комментирует стилист.

Семейный сет для прогулки, Modis, Chicchirik.ru, обувь «Маленький мук»
Фото: Оксана Крамарова

— Для повседневных прогулок лучше всего предпочесть удобные, немаркие, но стильные вещи. Такой гардероб легко подобрать в магазине Modis. Главным элементом семейного образа стала клетка. Для Виктора Марина подобрала парку, уютный свитер с орнаментом, джинсы на флисе и удобные ботинки. Татьяна с удовольствием прогуляется по осенним улицам и скверам в свитере поверх платья и куртке. Изюминкой стали эффектный шарф и ботинки с заклепками. Елисею будет тепло и удобно в толстовке с забавным принтом, брюках, курточке насыщенных цветов и шапке. Такой озорной образ стилист создала из вещей магазина Сhicchirik.ru, а высокие сапожки малышу подобрали в магазине «Маленький Мук».

В торговом центре «Талер» – простор для создания стильных осенних луков на все случаи жизни.

Осенняя коллекция Incity
Фото: Оксана Крамарова

– Яркая и стильная мама у нас получилась – этот комплект я создала в магазине Incity. Удобное бархатное платье с модной в этом сезоне вышивкой я дополнила теплым пуховиком и обувью на плоском ходу, чтобы можно было долго гулять с ребенком. Акцентом стала меховая сумочка, которая гармонирует с воротником на пуховике, – говорит стилист.

Наступившие холода – не повод закутываться в теплые скучные одежды. Семейные прогулки можно сделать яркими и запоминающимися!

ТРЦ «Талер», ул. Зорге, 33, тел. 300−95−00.

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* «Модис», «Золла», «Адидас дисконт», «Чикчирик.ру», «Пынзарь»

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#модные тенденции#тренды 2017#советы стилистов#Ростов#преображение#осень-зима 2017/2018#самые стильные#семья#шопинг
19 октября 2017
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