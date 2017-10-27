Королевская мода: 20 свадебных платьев настоящих принцесс

Километры тюля, щелка и кружева, самые именитые модельеры и десятки мастеров, которые трудились над этими нарядами многие месяцы. Редакция Woman’s Day раскроет детали создания роскошных подвенечных образов королевских особ.

Королева Виктория, 1840 год

Свадебное платье в том виде, в котором мы привыкли его видеть на протяжении последних ста лет, обязано своим появлением английской королеве Виктории, которая правила с 1837 по 1901 год. Разумеется, женщины всегда хотели выглядеть в день своей свадьбы особенно, но каких-то типичных черт подвенечные наряды не имели: обычно девушки просто надевали лучшее платье из имеющихся. Королева Виктория для церемонии бракосочетания с принцем Альбертом пожелала заполучить совершенно особенное платье. Наряд должен был быть светлым, так как романтичная барышня хотела всеми силами показать, что ее чувства к избраннику искренни и чисты. Известно, что Виктория выходила замуж за Альберта по большой любви. Для нее также было важно, чтобы платье подчеркивало королевский статус церемонии и стало предметом зависти для всех модниц Европы.

Королева Виктория и принц Альберт, 10 февраля 1984 года Фото: Getty Images Романтичная Виктория вместо свадебной тиары выбрала венок Фото: Getty Images

Для фильма «Молодая Виктория» была сшита копия оригинального платья Фото: Getty Images Свадебное платье королевы Виктории хранится в Кенсингтонском дворце Фото: Getty Images

Эскиз платья был разработан известным в ту пору шотландским художником Уильямом Дисом. Над воплощением его идей в жизнь трудилась личная портниха королевы Мэри Беттанс. Платье было изготовлено из фирменного английского шелка, а вот с кружевом мастерицам пришлось попотеть. Виктория пожелала, чтобы для нее было изготовлено кружево с особенным узором. С этой целью известная кружевница Джейн Бидни, получившая королевский заказ, наняла целую деревню мастериц, которые трудились более полугода. Фирменным кружевом была отделан подол платья, а также лиф и рукава и фата. После того как заказ был выполнен, королева повелела кружевницам уничтожить эскизы, чтобы никто не смог заполучить аналогов ее свадебного кружева. С тех пор использование кружева в подвенечных нарядах монарших особ стало традиционным, также неотъемлемой деталью образа осталась длинная фата со шлейфом.

Принцесса Елизавета (королева Елизавета II), 1947 год

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 20 ноября 1947 год Фото: Getty Images На голове Елизаветы II – тиара ее матери, королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Образ Елизаветы-невесты дополнил традиционный кружевной шлейф Фото: Getty Images Четырехметровый шлейф долгое время оставался самым длинным в истории Фото: Getty Images

20 ноября 1947 года на свадьбе на свадьбе Елизаветы (королева Елизавета II) и принца Филиппа собралось более 2 тысяч гостей. Торжество было грандиозным, и наряд невесты просто обязан был соответствовать этому размаху. Немудрено, что Елизавета была признана одной из самых шикарных невест королевских кровей за всю историю. Дизайнером ее платья стал придворный кутюрье Норман Хартнелл. Наряд был изготовлен из сатина цвета слоновой кости, расшитого цветами из серебряных нитей, и украшен тюлевыми аппликациями. Также в декоре использовались кристаллы и жемчуг, который специально заказывали в США. На голове невесты были вуаль из кружева и тиара, которая принадлежала ее матери – королеве Елизавете. Изюминкой образа стал четырехметровый шлейф, который на тот момент стал самым длинным за всю историю моды. Забегая вперед, скажем, что по длине шлейфа Елизавету II переплюнула только принцесса Диана.

Княгиня Монако Грейс (Грейс Келли), 1956 год

Князь Монако Ренье и его невеста Грейс Келли, 18 апреля 1956 года Фото: Getty Images Грейс отказалась от декольте в пользу кружева и выглядела шикарно Фото: Getty Images

Оскароносный художник по костюмам Хелен Роуз шесть недель трудилась над платьем Фото: Getty Images Сразу после свадьбы Грейс подарила свое платье музею родной Филадельфии Фото: Getty Images

18 апреля 1956 года состоялось бракосочетание князя Монако Ренье и голливудской дивы Грейс Келли. Журналисты пристально следили за этим торжеством, поэтому все детали подготовки подвенечного платья держались в строжайшем секрете. Невеста хотела в свой день выглядеть элегантно и статусно, но при этом женственно. Удивительно, но для работы над платьем вопреки ожиданиям таблоидов она пригласила вовсе не именитых дизайнеров вроде Юбера Живанши, а свою давнюю подругу, художника по костюмам Хелен Роуз. Именно она создавала культовые образы Грейс в кино. Под руководством Хелен более 30 работников в течение шести недель трудились над платьем.

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Наряд, как и хотела актриса, получился очень целомудренным, но не был лишен изюминки. Платье не имело декольте, столь привычных для королевских подвенечных кринолинов, но было снабжено традиционным длинным шлейфом. Грейс также решила отказаться от корсета в пользу широкого пояса из ткани на талии, который больше соответствовал духу времени. В области головных уборов актриса и вовсе совершила революцию: отказавшись от венка или тиары, волосы она убрала при помощи «джульетки» – маленькой кружевной шапочки, покрытой вуалью. Образ Грейс благодаря своей подчеркнутой элегантности стал культовым, и его до сих пор цитируют невесты всего мира. Кстати, если разбираться тщательно, можно увидеть, что в подвенечном платье герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон очень много деталей позаимствовано именно у Келли.

Принцесса Маргарет (младшая сестра Елизаветы II), 1960 год

Маргарет Роуз и Энтони Армстронг-Джонс, 6 мая 1960 года Фото: Getty Images

Для принцессы Маргарет платье также проектировал королевский кутюрье Норман Хратнелл Фото: Getty Images Эскиз платья Маргарет пера Хартнелла. Он посоветовал принцессе отказаться от чопорного кружева Фото: Getty Images

6 мая 1960 года младшая сестренка Елизаветы II принцесса Маргарет сочеталась браком с дизайнером Энтони Армстронгом-Джонсом. Это был один из самых громких мезальянсов в истории. Может быть, поэтому о том, как создавался образ Маргарет, известно не так много. А между тем платье этой принцессы едва ли уступает по элегантности культовому наряду Грейс Келли. Дизайнером здесь выступил все тот же придворный портной Норман Хартнелл, который ваял наряд для Елизаветы II. По словам кутюрье, он считал своей главной задачей показать и подчеркнуть красоту и хрупкость невесты. Ведь ей по статусу было вовсе не обязательно наряжаться в километры кружева и вешать на себя тонны украшений. Платье получилось очень элегантным и действительно потрясающе подчеркивало природную красоту Маргарет.

Принцесса Уэльсская Диана, 1981 год

Одна из самых известных невест XX века – Диана Спенсер, вышедшая замуж за принца Чарльза Фото: Getty Images

Невеста Чарльза хотела выйти замуж в платье, похожем на наряд королевы Виктории Фото: Getty Images Эскиз подвенечного платья Дианы Спенсер пера дизайнеров Дэвида и Элизабет Эмануэль Фото: Getty Images

Семиметровый шлейф Дианы затмил шлейф Елизаветы II, длина которого составляла 4 метра Фото: Getty Images

Свадьба Дианы и принца Чарльза 29 июля 1981 года стала знаковым событием в области истории моды XX века. Именно благодаря Леди Ди в моду вернулись настоящие «платья принцесс» с пышными кринолинами и шлейфами. К слову, на шлейф платья Дианы ушло 137 метров ткани! До Леди Ди обладательницей самого длинного в истории свадебной моды шлейфа считалась ее свекровь – королева Елизавета II. Да и само платье невесты Чарльза, по мнению таблоидов того времени, затмило наряд подвенечный наряд его матери. Авторами этого шедевра стали дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль.

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Молодые модельеры королевский заказ получили совершенно неожиданно. В 1981 году один из глянцевых журналов заказал чете модельеров блузку, которая якобы предназначалась для съемок, но позже оказалось, что обновка попала в гардероб невесты принца Уэльского Дианы. Вещица так понравилась будущей принцессе, что она решила доверить паре пошив своего подвенечного наряда. Эскиз был разработан под чутким руководством заказчицы – Диана мечтала о платье в викторианском стиле с рукавами-буфами и огромным кринолином. В итоге ее подвенечный наряд действительно сильно напоминал свадебное платье королевы Виктории. С современностью его примиряла лишь прическа Дианы. Невеста решила не отращивать длинные волосы с целью водрузить королевскую тиару на привычно убранные в строгую укладку локоны. Леди Ди осталась при своей короткой стрижке. Кстати, тиара на ее голове тоже была вовсе и не королевской, она принадлежала семье Дианы.

Принцесса Рания (ныне Королева Иордании), 1993 год

Принц Абдалла и Рания, 10 июня 1993 года Фото: Getty Images Рания выбрала нетрадиционный крой, но оставила типичную для своей страны богатую отделку Фото: Getty Images

Самой громкой королевской свадьбой 90-х стала церемония бракосочетания принца Абдаллы (ныне короля Абдаллы II). Он женился на простой девушке Рании Файсал аль-Ясин. На тот момент у Абдаллы не было практически никаких шансов занять трон, ведь прямым наследником был его дядя Хасан. Возможно, именно поэтому принцу было разрешено жениться на простолюдинке. А уже когда наследник по завещанию правящего монарха лишился своих прав и престол перешел Абдалле, его супруга Рания настолько успела полюбиться народу, что никто не посмел оспорить ее кандидатуру на пост королевы Иордании. Сегодня Ранию называют одной из самых стильных и красивых королев современности. И свое восхождение на этот олимп она начала именно в день своей свадьбы – 10 июня 1993 года. Невеста решила выбрать современный наряд, который бы выглядел не слишком традиционно и имел черты европейского подвенечного платья. Рания обратилась за помощью к английскому дизайнеру Брюсу Олдфилду, постоянной клиенткой которого, кстати, была принцесса Диана. Кутюрье предложил будущей королеве белое платье из атласа, богато отделанное золотом.

Королева Нидерландов Максима, 2002 год

Максима Соррегьета и принц Виллем-Александр, 20 февраля 2002 года Фото: Getty Images

Максима Соррегьета в платье Valentino Couture Фото: Getty Images Главным украшением образа стала бриллиантовая тиара Фото: Getty Images

Максима Соррегьета – одна из тех современных Золушек, которым, несмотря на все трудности, удалось выйти замуж за принца. Будущие король и королева Нидерландов познакомились на вечеринке общих друзей и начали встречаться, причем девушка долгое время даже и не знала о статусе своего бойфренда. Родители-монархи, разумеется, были против выбора сына, но тот был непреклонен. В результате 20 февраля 2002 года Максима и принц Виллем-Александр все-таки стали мужем и женой. Для церемонии невеста выбрала по-королевски элегантный образ: лаконичное платье от Valentino цвета топленого молока дополнили изящная тиара и фата, изготовленая из кружева. Невесте удалось соблюсти все королевские традиции, но при этом не принести элегантность в жертву роскоши.

Кронпринцесса Дании Мэри, 2004 год

Мэри Дональдсон и принц Дании Фредерик, 14 мая 2004 года Фото: Getty Images Платье молочного цвета с вырезом лодочкой от Уффе Франка Фото: Getty Images

Еще одна типичная современная Золушка – Мэри Дональдсон – простая преподавательница английского языка, которая стала супругой кронцпринца Дании. Мэри и Фредерик начали встречаться в 2000 году, познакомившись в Сиднее, когда там проходили Олимпийские игры. Спустя четыре конфетно-букетных года, 14 мая 2004 года, Мэри Дональдсон пошла к алтарю в шикарном платье, которое спроектировал для нее местный дизайнер Уффе Франк. Образ был выверен до мелочей: ткань молочного цвета прекрасно подчеркнула свежесть невесты, а вырез лодочкой с расширенными рукавами пикантно обнажил ключицы, но все было по делу и в меру. Принцесса отказалась от обильного декора и аксессуаров, оставив только кружевную фату и тиару.

Королева Испании Летиция, 2004

Летиция Рокасолано Ортис и принц Филиппе, 22 мая 2004 года Фото: Getty Images

Летиция Ортис в платье от Manuel Pertegaz с вышивкой по атласному шелку Фото: Getty Images Шлейф длиной 4,5 метра расшит геральдическим узором ее жениха Фото: Getty Images

Родители принца Испании Филиппа, конечно же, были против его романа с разведенной журналисткой Летицией Ортис. Но, наверное, если бы они смогли заглянуть в будущее и увидеть, какая прекрасная королева получится из этой девушки, перестали бы упорствовать сразу же. Сегодня Летиция заслуженно носит звание самой стильной монаршей особы современности. В том, что у этой барышни большое модное будущее, фэшн-критики поняли в день ее свадьбы с Филиппом.

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22 мая 2004 года Летиция предстала перед алтарем в сногсшибательном платье от Manuel Pertegaz. Отличительной чертой его стал необычный ворот-стойка и вышивка лилиями и пшеничными колосками – деталями герба ее супруга. Геральдический узор украсил ворот, подол и рукава платья, а также фату и шлейф. Длина шлейфа Летиции составила 4,5 метра. Этот образ стал одним из наиболее обсуждаемых, так как невесте удалось соблюсти все королевские традиции, но интерпретировать их по-своему. Кстати, Летицию в этом платье сразу же сравнили с диснеевской принцессой Авророй из мультика «Спящая красавица».

Герцогиня Корнуольская Камилла, 2005 год

Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз, 9 апреля 2005 года Фото: Getty Images

Камилла выбрала платье оливкового цвета, расшитое золотом Фото: Getty Images Платье имело лишь намек на небольшой деликатный шлейф Фото: Getty Images

9 апреля 2005 года, после 35-летнего романа, наконец смогли связать себя узами официального брака принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз. То, что они состояли в отношения все время, пока Чарльз был женат на Диане, сегодня уже ни для кого не секрет. За это время Камилла также успела побывать замужем за бизнесменом Эндрю Паркером Боулзом. Для своей первой свадьбы в далекие 80-е герцогиня выбрала традиционный пышный белый наряд, но для этой церемонии невесте было необходимо что-то совершенно особенное. Стоило учесть сразу ряд параметров: королевский статус свадьбы, шаткое положение репутации их с Чарльзом альянса (своим нарядом Камилла не должна была привлечь еще больше критики тех, кто до сих пор считает ее виноватой в невзгодах Дианы), и, конечно же, нельзя было сбросить со счетов возраст невесты. В итоге 59 летняя Камилла вышла к алтарю в оливковом платье от Anne Valentine, деликатно декорированном золотой нитью. Речи о фате, разумеется, идти не могло, да и тиара могла показаться народу излишеством, поэтому стилисты посоветовали невесте необычную шляпку из перьев.

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