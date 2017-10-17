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Кристен Стюарт в кружевном бра: а где же грудь?

Актриса выбрала наряд, который наглядно продемонстрировал, что Кристен – обладательница нулевого размера.

Даже в элегантном брючном костюме от Antonio Berardi звезда «Сумерек» выглядела по-пацански, но очень стильно. Экстремально короткая стрижка, изящные босоножки и кружевное бра – в таком виде актриса появилась на премии Elle Women In Hollywood.

Кристен не раз называли одной из самых безвкусно одевающихся звезд. Как бы девушка ни старалась, какие бы соблазнительные платья и костюмы ни надевала – модные критики разносили бедолагу в пух и прах. Внешний вид Кристен говорил о том, что девушка неуютно чувствует себя в романтических образах. Тогда Стюарт и решилась на кардинальную смену имиджа, и, как оказалось, это не только преобразило актрису, но и открыло ей дорогу к рекламным контрактам с мировыми модными брендами. Так, 27-летняя Кристен Стюарт стала лицом легендарного модного дома Chanel.

Фото: Getty Images

Кристен не прогадала с выбором костюма, но явно переоценила свои данные, не надев под пиджак блузу или рубашку. Актриса продемонстрировала нулевой размер. Если раньше титул обладательницы самой маленькой груди носила Кира Найтли, то теперь у британской актрисы появилась соперница.

Кстати, Кира Найтли не раз подшучивала на тему собственного бюста. Она со смехом вспоминала, как костюмеры фильма «Пираты Карибского моря» утягивали на ней корсет, чтобы придать героине актрисы пышности в груди.

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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
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#Кристен Стюарт#стиль звезд#модный провал
17 октября 2017Венера Ерофеева
Комментарии1
Гость17.10.17 16:59

Красивая. У нее красивая аккуратная грудь, вполне нормального размера. И контракт с Шанель у нее уже 4 года

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