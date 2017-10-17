Кристен Стюарт в кружевном бра: а где же грудь?

Даже в элегантном брючном костюме от Antonio Berardi звезда «Сумерек» выглядела по-пацански, но очень стильно. Экстремально короткая стрижка, изящные босоножки и кружевное бра – в таком виде актриса появилась на премии Elle Women In Hollywood.

Кристен не раз называли одной из самых безвкусно одевающихся звезд. Как бы девушка ни старалась, какие бы соблазнительные платья и костюмы ни надевала – модные критики разносили бедолагу в пух и прах. Внешний вид Кристен говорил о том, что девушка неуютно чувствует себя в романтических образах. Тогда Стюарт и решилась на кардинальную смену имиджа, и, как оказалось, это не только преобразило актрису, но и открыло ей дорогу к рекламным контрактам с мировыми модными брендами. Так, 27-летняя Кристен Стюарт стала лицом легендарного модного дома Chanel.