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Кто первый: Орбакайте обвинили в том, что она копирует Бузову

Кристина снялась в новом клипе в наряде, который очень похож на тот, что был в видео на песню «Хит-парад».

Красная роза – эмблема любви. Белая роза – символ нежности. В необычной шляпке в форме распустившегося цветка страсти Ольга Бузова появилась в клипе «Хит-парад». Этот аксессуар оценила даже экс-соперница Оксана Тарасова. И вот, спустя несколько недель, в похожем образе появилась и звезда первой величины – Кристина Орбакайте. Правда, цвет шляпы был уже белым.

«Образ из нового клипа «Подшофе», – подписала кадр Орбакайте.

Фото: @orbakaite_k
Фото: @buzova86

Подписчики Instagram Кристины тут же возмутились, мол, не пристало певице вашего уровня копировать Ольгу Бузову.

«Одно и то же угнетает», – выразили свое мнение в комментариях.

Но, как оказалось, спор в стиле «курица и яйцо» здесь не получился. Во-первых, похожая шляпка «засветилась» в журнале Vogue еще в феврале 1992 года. Фотограф Патрик Демаршелье снял Кристи Терлингтон в образе «Женщина-цветок». Во-вторых, в 2010 году сама Кристина Орбакайте появилась с огромным цветком на голове в клипе «Разрешаю только раз».

«Только роза уже другая», – уточнила Кристина.

Так что если кто-то кого-то и копировал, то это была сама Ольга Бузова. Поклонники не разобрались и обвинили в плагиате Орбакайте.

Кстати, автор необычной шляпки – талантливый дизайнер из Лос-Анджелеса Артуро Риос. Сказочные головные уборы он создает уже больше десяти лет. Необычные аксессуары носят Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Адриана Лима, Тайра Бэнкс, принцессы Греции и Дании.

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#Кристина Орбакайте#Ольга Бузова#шляпы#Модные шляпы#новый клип
3 октября 2017Алена Безменова
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