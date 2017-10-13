Маргарет Тэтчер: железные правила стиля настоящей леди

Маргарет Тэтчер была известна не только как первая женщина – премьер-министр Великобритании, но и как законодательница деловой и политической моды. Ее униформа – безупречный костюм с юбкой-карандаш, строгая черная сумка, которую она называла «самым безопасным местом на Даунинг-стрит», и, конечно, ее знаменитые броши.
Маргарет Тэтчер носила броши на протяжении всей своей политической карьеры. Первая женщина – премьер-министр носила свои любимые украшения исключительно на левом плече или лацкане жакета, в то время как ее экранное воплощение – Мерил Стрип в фильме «Железная леди» – носила броши на правой стороне.
Маргарет Тэтчер была настоящей иконой стиля для многих женщин-политиков. Спустя десять лет после появления Тэтчер на политическом горизонте Мадлен Олбрайт взяла с нее пример и собрала целую коллекцию брошей. Впоследствии украшения Олбрайт приняли участие в выставке «Читайте меня по брошам». Благодаря страсти Маргарет Тэтчер к брошам Мадлен Олбрайт стала изобретателем своеобразного дипломатического языка, надевая ту или иную брошь в зависимости от настроения или отношения к собеседнику.
У Маргарет Тэтчер помимо брошей была и другая страсть – украшения из жемчуга. «Железная леди» не выходила из дома без крупных жемчужных сережек и ожерелья из того же комплекта. Тэтчер считала жемчуг своим талисманом.
Дизайнеры наперебой предлагали Маргарет Тэтчер свои услуги, стремясь создать эксклюзивную брошь для «железной леди». Так, например, модный дом Chanel изготовил для Тэтчер платиновую брошь в форме витиеватого цветка и назвал украшение в ее честь.
Маргарет Тэтчер не позволяла себе ничего лишнего, когда дело касалось ее костюмов. Они были строги и лаконичны. Отдушиной «железной леди» были броши, которые могли иметь абсолютно любую форму и цвет. Так, больше всего Тэтчер ценила украшения в стиле модерн: в ее коллекции можно найти броши в виде цветов, деревьев и насекомых.
Помимо брошей и жемчужных украшений любимым аксессуаром Маргарет Тэтчер была черная сумка Asprey, которую противники «железной леди» окрестили «страшной». Именно из-за любви Тэтчер к этому аксессуару (но во многом благодаря твердости и несгибаемости ее характера) в английском языке появился термин «сумковать». Его придумали министры, которым досталось от Марагрет Тэтчер так, как будто она избила их своей сумкой.
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