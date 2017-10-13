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Маргарет Тэтчер: железные правила стиля настоящей леди

Woman's Day вспоминает самые любимые аксессуары «железной леди».

Маргарет Тэтчер была известна не только как первая женщина – премьер-министр Великобритании, но и как законодательница деловой и политической моды. Ее униформа – безупречный костюм с юбкой-карандаш, строгая черная сумка, которую она называла «самым безопасным местом на Даунинг-стрит», и, конечно, ее знаменитые броши.

Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher).
Фото: All Over Press

Маргарет Тэтчер носила броши на протяжении всей своей политической карьеры. Первая женщина – премьер-министр носила свои любимые украшения исключительно на левом плече или лацкане жакета, в то время как ее экранное воплощение – Мерил Стрип в фильме «Железная леди» – носила броши на правой стороне.

Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher).
Фото: All Over Press

Маргарет Тэтчер была настоящей иконой стиля для многих женщин-политиков. Спустя десять лет после появления Тэтчер на политическом горизонте Мадлен Олбрайт взяла с нее пример и собрала целую коллекцию брошей. Впоследствии украшения Олбрайт приняли участие в выставке «Читайте меня по брошам». Благодаря страсти Маргарет Тэтчер к брошам Мадлен Олбрайт стала изобретателем своеобразного дипломатического языка, надевая ту или иную брошь в зависимости от настроения или отношения к собеседнику.

Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher).
Фото: All Over Press

У Маргарет Тэтчер помимо брошей была и другая страсть – украшения из жемчуга. «Железная леди» не выходила из дома без крупных жемчужных сережек и ожерелья из того же комплекта. Тэтчер считала жемчуг своим талисманом.

Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher).
Фото: All Over Press

Дизайнеры наперебой предлагали Маргарет Тэтчер свои услуги, стремясь создать эксклюзивную брошь для «железной леди». Так, например, модный дом Chanel изготовил для Тэтчер платиновую брошь в форме витиеватого цветка и назвал украшение в ее честь.

Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher).
Фото: All Over Press

Маргарет Тэтчер не позволяла себе ничего лишнего, когда дело касалось ее костюмов. Они были строги и лаконичны. Отдушиной «железной леди» были броши, которые могли иметь абсолютно любую форму и цвет. Так, больше всего Тэтчер ценила украшения в стиле модерн: в ее коллекции можно найти броши в виде цветов, деревьев и насекомых.

Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher).
Фото: All Over Press

Помимо брошей и жемчужных украшений любимым аксессуаром Маргарет Тэтчер была черная сумка Asprey, которую противники «железной леди» окрестили «страшной». Именно из-за любви Тэтчер к этому аксессуару (но во многом благодаря твердости и несгибаемости ее характера) в английском языке появился термин «сумковать». Его придумали министры, которым досталось от Марагрет Тэтчер так, как будто она избила их своей сумкой.

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#аксессуары#украшения#сумки#Маргарет Тэтчер#броши#Margaret Tatcher#жемчуг
13 октября 2017Настя Обухова
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