ГлавнаяМодаСтиль

Переоденься, выделись из толпы: 7 законов стиля в деталях

Хотите выгодно выделяться из толпы и ловить завистливые взгляды прохожих? Из обычной девушки можно сделать голливудскую звезду. Самое главное – запомнить основные правила создания образа с помощью модной одежды осенью. Стилист Любовь Троепольская, следуя главным модным законам, превратила студентку в эффектную девушку, а редактора новостных программ – в экстравагантную теледиву, сошедшую с обложки глянцевого журнала.
Какой осенний образ вам понравился больше всего? Проголосуй и посмотри, из каких деталей они создавались
Какой осенний образ вам понравился больше всего? Проголосуй и посмотри, из каких деталей они создавались
Проголосовали:78 раз
  • 37,2%29 голосов
  • 10,3%8 голосов
  • 5,1%4 голоса
  • 6,4%5 голосов
  • 12,8%10 голосов
  • 14,1%11 голосов
  • 5,1%4 голоса
  • 9,0%7 голосов

Элина Речкина, телеведущая, редактор канала «TV-Губерния». До и после встречи со стилистом:

Модная одежда осенью 2017
Фото:

Топ-дизайнер Любовь Троепольская:

Телеведущая Элина Речкина завоевала популярность и авторитет благодаря своей харизме. Переодевая такую яркую медийную личность, я понимала, что ее вряд ли можно чем-то удивить. Элина не похожа на окружающих, и плыть против течения – для нее привычное дело, поэтому были выбраны экстравагантные образы. Зная прекрасно мой хулиганский подход, она согласилась рискнуть и примерить на себя довольно неординарный гардероб. Мы вышли за рамки делового образа и пошли немного дальше и глубже, чем просто красивые сочетания и элегантные вещи. Конечно, с точки зрения повседневной жизни полный образ вряд ли был бы приемлем. Однако, например, на фэшн-показ или в театр Элина смело бы выгуляла все эти луки. Дизайнерская шляпка из роз с вуалеткой была изготовлена мною специально для телеведущей. На мой взгляд, эксперимент удался. Перед нами предстала совершенно новая Элина!

Мария Юсупова, hair stylist, студия WOW:

Для Элины были сделаны легкие небрежные локоны. Прическа выглядит так, словно вы недавно проснулись и не успели расчесаться. На самом деле это результат тяжелой работы стилиста.

Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
Модная одежда осенью 2017
1/25
Модная одежда осенью в деталях. Листай фотогалереи
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева
Фото: Алина Чихаева

Студентка Карина. До и после встречи со стилистом

Учусь я в ВГПУ на факультете иностранных языков. В одежде предпочитаю удобство и комфорт. В основном брюки, рубашки, кардиганы. Обожаю сумки и обувь различных цветов. Предпочтений по цвету в одежде нет. Всегда мечтала визуально скрыть свои ноги, считая, что они полноваты. После эксперимента, я поняла, что можно при помощи любой одежды скрыть мои недостатки. Когда первый раз я увидела вещи, которые я должна была надевать, я думала, что они не сочетаются ни по цвету, ни по фасону. Но позже я поняла, что эти вещи дополняют друг друга и отлично смотрятся.

Фото:

Стилист Любовь Троепольская:

Когда мы впервые встретились с Кариной, я попросила показать мне те вещи, которые ей сразу приглянулись, и мы вместе стали подбирать с ней ее новый образ. Для того чтобы подобрать стиль другому человеку, одного вкуса (как думают многие) недостаточно. Обычно я использую разные специальные техники, чтобы согласовать внешние данные клиента с восприятием его окружающими и самооценкой.

1/18
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина
Фото: Валерия Бабанина

Стилист Любовь Троепольская:

Образ создается с математической точностью и основывается на 7 законах:

1. Дуэт фактуры и цвета

Когда фактура и цвет входят в правильное взаимодействие, то цвет усиливает фактуру и начинает «высвечивать» внешность. В нашем случае у Карины (смотрите ниже) синий цвет денима начал прекрасно сочетаться с карими глазами студентки. Фактура ткани у куртки на фоне шелковистой текстуры юбки поглощала свет, а блестящая ткань при движении струилась и дышала воздухом. Темно-синий материал одежды и темно-бордовой обуви, начали гармонично взаимодействовать между собой в образе.

2. Воспринимай себя как ценность

Наше восприятие себя в большинстве случаев не совпадает с оценками окружающих. Чаще всего девушки занижают свои достоинства, концентрируясь на вымышленных несовершенствах. От того, насколько мы любим свои талию, бедра, грудь, плечи, зависит силуэт, формируемый одеждой. Бывают случаи, когда девушки с идеальной фигурой не нравятся себе в той или иной одежде. В этом случае ищем для клиента устраивающую длину и приемлемый фасон. С Кариной мы учли все ее «нет», решив привлечь внимание к лицу и ее огромным выразительным глазам.

3. Вдохновляющие оттенки

Личные пристрастия формируются от списка любимых оттенков, от текстуры одежды, от фактуры обуви, от нравящихся стилей и фасонов одежды, а также аксессуаров. Любимые цвета, которые рождают радостные эмоции, фундамент, на котором выстраивается новый облик. С их помощью достигается гармония внутреннего и внешнего.

4. Яркая деталь

Управлять взглядом окружающих? Легко! Самая яркая деталь в образе забирает внимание на себя. Можно привлечь внимание к лицу, рукам, талии. Или схитрить – расположить детали в комплекте таким образом, чтобы отвлечь внимание от невыигрышных мест. Прием яркой детали работает не только на моделирование фигуры, но и на впечатление. Чтобы слушали вашу речь, слегка откройте зону декольте и добавьте украшения у лица. Мужчинам показан яркий галстук или паше.

5. Личность важнее

Для этого закона очень важно соблюдать простую аксиому: соединяя в гардеробе цвета, фактуры, украшения, нельзя заглушать внешность. Иногда это правило нарушается нарочно. На подиуме, например, центром внимания выступает одежда, поэтому наружность модели маскируется невзрачным мейкапом и безразличным выражением лица. В жизни просто необходимо, чтобы впереди была личность, а уже потом вступала в игру одежда.

6. Текстура взаимосвязана с фигурой

Когда нужно увеличить рост, удлинить ноги, сузить талию, скрыть щиколотку, вступают в дуэт законы оптических иллюзий. Такой эффект дают правильные фактуры в сочетании с рисунком и цветом тканей. Например, шелк усиливает легкость образа. Поэтому для Карины мы выбрали шелковую юбку. При этом более плотная фактура джинсовой куртки визуально уменьшила бедра, скрыв ненужный объем.

7. Стереотипы нам в помощь

Зачастую стиль одежды и поведение женщин бывает таким, что окружающие запросто навешивают ярлыки: деловая женщина, учительница в юбке, светская львица или домохозяйка. Гармоничными считаются такие образы, в которых стереотип человека и его социальные задачи совпадают. Главное – создать образ так, чтобы стереотипы не мешали: например, образ деловой женщины – карьеристки, не затруднял устроить личную жизнь.

Поговорка о том, что «хочешь изменить свою жизнь – измени образ», работает на практике.

Эти семь правил являются ключом к формированию многомерного, яркого и запоминающегося образа и создают новую интересную жизнь.

Макияж -- одна из главных деталей

Фото: Алина Чихаева
Фото: Валерия Бабанина

Марина Витовских, визажист:

У истории макияжа есть прошлое, настоящее и будущее. Так вот будущее не за классическим макияжем. В мейкапе Элины я использовала тинты (стойкий макияж) для глаз, что дает неповторимую глубину и легкое мерцание. Ко всему этому были добавлены тени Urban Deca, которые являются хамелеонами. Они не только подстраиваются под цвет глаз, но и под цвет одежды. Помада – всеми полюбившийся тинт Кайли –, он не только стойкий, но и невесомый на губах.

Теест-драйв различной косметики на Карине поможет рассмотреть вам тенденцию осеннего макияжа. Для тональной основы лучше использовать кушоны. Румяна не должны сильно выделяться – это уже не модно. Подчеркнуть скулы можно и менее контрастной тенью. Для того, чтобы макияж глаз был более стойким, нужно использовать базу. База должна быть очень тонкой, дабы не нагружать глаз лишними слоями. Я всегда говорю, что визуально дорогой макияж делают только реально дорогие тени. В этом случае ваш образ не сотрется и не угаснет в течение всего дня.

Благодарим партнеров: бутик «Эдель», сеть магазинов «Коллекции Воронеж», Betty Barclay, бутик «Стрельсон», визажиста Марину Витовских.

Стань участницей проекта по преображению

Хотите принять участие в стильном эксперименте? Присылайте свои фотографии и истории по электронному адресу: lkudaeva@hspub.ru (только для жительниц Воронежа).

Возможно, именно вы станете героиней WDay.ru. Помните, что новый образ обязательно подарит новую жизнь.

Выбор WDay.ru: свадьба года – молодожены Воронежа
  • Подробнее
Участницы модного эксперимента: до и после встречи со стилистом
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Воронеж#модная одежда#Любовь Троепольская#тренды 2017
2 октября 2017Лариса КудаеваЛюбовь Троепольская
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист
Самый «семейный» резидент Stand up Comedy стал отцом
10 российских красавиц против голливудских: кто круче
Советы от Рогова: 10 лайфхаков для идеального стиля
Звезды, которые не умеют носить ботфорты: фото
Расслабилась: после замужества Нюша сильно поправилась

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет