Переоденься, выделись из толпы: 7 законов стиля в деталях

Хотите выгодно выделяться из толпы и ловить завистливые взгляды прохожих? Из обычной девушки можно сделать голливудскую звезду. Самое главное – запомнить основные правила создания образа с помощью модной одежды осенью. Стилист Любовь Троепольская, следуя главным модным законам, превратила студентку в эффектную девушку, а редактора новостных программ – в экстравагантную теледиву, сошедшую с обложки глянцевого журнала.

Какой осенний образ вам понравился больше всего? Проголосуй и посмотри, из каких деталей они создавались













Какой осенний образ вам понравился больше всего? Проголосуй и посмотри, из каких деталей они создавались Проголосовали: 78 раз 37,2% 29 голосов

10,3% 8 голосов

5,1% 4 голоса

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Элина Речкина, телеведущая, редактор канала «TV-Губерния». До и после встречи со стилистом:

Фото: Личный архив Элины , Алина Чихаева

Топ-дизайнер Любовь Троепольская: Телеведущая Элина Речкина завоевала популярность и авторитет благодаря своей харизме. Переодевая такую яркую медийную личность, я понимала, что ее вряд ли можно чем-то удивить. Элина не похожа на окружающих, и плыть против течения – для нее привычное дело, поэтому были выбраны экстравагантные образы. Зная прекрасно мой хулиганский подход, она согласилась рискнуть и примерить на себя довольно неординарный гардероб. Мы вышли за рамки делового образа и пошли немного дальше и глубже, чем просто красивые сочетания и элегантные вещи. Конечно, с точки зрения повседневной жизни полный образ вряд ли был бы приемлем. Однако, например, на фэшн-показ или в театр Элина смело бы выгуляла все эти луки. Дизайнерская шляпка из роз с вуалеткой была изготовлена мною специально для телеведущей. На мой взгляд, эксперимент удался. Перед нами предстала совершенно новая Элина! Мария Юсупова, hair stylist, студия WOW: Для Элины были сделаны легкие небрежные локоны. Прическа выглядит так, словно вы недавно проснулись и не успели расчесаться. На самом деле это результат тяжелой работы стилиста.

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Студентка Карина. До и после встречи со стилистом

Учусь я в ВГПУ на факультете иностранных языков. В одежде предпочитаю удобство и комфорт. В основном брюки, рубашки, кардиганы. Обожаю сумки и обувь различных цветов. Предпочтений по цвету в одежде нет. Всегда мечтала визуально скрыть свои ноги, считая, что они полноваты. После эксперимента, я поняла, что можно при помощи любой одежды скрыть мои недостатки. Когда первый раз я увидела вещи, которые я должна была надевать, я думала, что они не сочетаются ни по цвету, ни по фасону. Но позже я поняла, что эти вещи дополняют друг друга и отлично смотрятся.

Фото: Валерия Бабанина , Валерия Бабанина

Стилист Любовь Троепольская: Когда мы впервые встретились с Кариной, я попросила показать мне те вещи, которые ей сразу приглянулись, и мы вместе стали подбирать с ней ее новый образ. Для того чтобы подобрать стиль другому человеку, одного вкуса (как думают многие) недостаточно. Обычно я использую разные специальные техники, чтобы согласовать внешние данные клиента с восприятием его окружающими и самооценкой.

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Стилист Любовь Троепольская: Образ создается с математической точностью и основывается на 7 законах: 1. Дуэт фактуры и цвета Когда фактура и цвет входят в правильное взаимодействие, то цвет усиливает фактуру и начинает «высвечивать» внешность. В нашем случае у Карины (смотрите ниже) синий цвет денима начал прекрасно сочетаться с карими глазами студентки. Фактура ткани у куртки на фоне шелковистой текстуры юбки поглощала свет, а блестящая ткань при движении струилась и дышала воздухом. Темно-синий материал одежды и темно-бордовой обуви, начали гармонично взаимодействовать между собой в образе. 2. Воспринимай себя как ценность Наше восприятие себя в большинстве случаев не совпадает с оценками окружающих. Чаще всего девушки занижают свои достоинства, концентрируясь на вымышленных несовершенствах. От того, насколько мы любим свои талию, бедра, грудь, плечи, зависит силуэт, формируемый одеждой. Бывают случаи, когда девушки с идеальной фигурой не нравятся себе в той или иной одежде. В этом случае ищем для клиента устраивающую длину и приемлемый фасон. С Кариной мы учли все ее «нет», решив привлечь внимание к лицу и ее огромным выразительным глазам. 3. Вдохновляющие оттенки Личные пристрастия формируются от списка любимых оттенков, от текстуры одежды, от фактуры обуви, от нравящихся стилей и фасонов одежды, а также аксессуаров. Любимые цвета, которые рождают радостные эмоции, фундамент, на котором выстраивается новый облик. С их помощью достигается гармония внутреннего и внешнего. 4. Яркая деталь Управлять взглядом окружающих? Легко! Самая яркая деталь в образе забирает внимание на себя. Можно привлечь внимание к лицу, рукам, талии. Или схитрить – расположить детали в комплекте таким образом, чтобы отвлечь внимание от невыигрышных мест. Прием яркой детали работает не только на моделирование фигуры, но и на впечатление. Чтобы слушали вашу речь, слегка откройте зону декольте и добавьте украшения у лица. Мужчинам показан яркий галстук или паше. 5. Личность важнее Для этого закона очень важно соблюдать простую аксиому: соединяя в гардеробе цвета, фактуры, украшения, нельзя заглушать внешность. Иногда это правило нарушается нарочно. На подиуме, например, центром внимания выступает одежда, поэтому наружность модели маскируется невзрачным мейкапом и безразличным выражением лица. В жизни просто необходимо, чтобы впереди была личность, а уже потом вступала в игру одежда. 6. Текстура взаимосвязана с фигурой Когда нужно увеличить рост, удлинить ноги, сузить талию, скрыть щиколотку, вступают в дуэт законы оптических иллюзий. Такой эффект дают правильные фактуры в сочетании с рисунком и цветом тканей. Например, шелк усиливает легкость образа. Поэтому для Карины мы выбрали шелковую юбку. При этом более плотная фактура джинсовой куртки визуально уменьшила бедра, скрыв ненужный объем. 7. Стереотипы нам в помощь Зачастую стиль одежды и поведение женщин бывает таким, что окружающие запросто навешивают ярлыки: деловая женщина, учительница в юбке, светская львица или домохозяйка. Гармоничными считаются такие образы, в которых стереотип человека и его социальные задачи совпадают. Главное – создать образ так, чтобы стереотипы не мешали: например, образ деловой женщины – карьеристки, не затруднял устроить личную жизнь. Поговорка о том, что «хочешь изменить свою жизнь – измени образ», работает на практике. Эти семь правил являются ключом к формированию многомерного, яркого и запоминающегося образа и создают новую интересную жизнь.

Макияж -- одна из главных деталей

Фото: Алина Чихаева Фото: Валерия Бабанина

Марина Витовских, визажист: У истории макияжа есть прошлое, настоящее и будущее. Так вот будущее не за классическим макияжем. В мейкапе Элины я использовала тинты (стойкий макияж) для глаз, что дает неповторимую глубину и легкое мерцание. Ко всему этому были добавлены тени Urban Deca, которые являются хамелеонами. Они не только подстраиваются под цвет глаз, но и под цвет одежды. Помада – всеми полюбившийся тинт Кайли –, он не только стойкий, но и невесомый на губах. Теест-драйв различной косметики на Карине поможет рассмотреть вам тенденцию осеннего макияжа. Для тональной основы лучше использовать кушоны. Румяна не должны сильно выделяться – это уже не модно. Подчеркнуть скулы можно и менее контрастной тенью. Для того, чтобы макияж глаз был более стойким, нужно использовать базу. База должна быть очень тонкой, дабы не нагружать глаз лишними слоями. Я всегда говорю, что визуально дорогой макияж делают только реально дорогие тени. В этом случае ваш образ не сотрется и не угаснет в течение всего дня.

Благодарим партнеров: бутик «Эдель», сеть магазинов «Коллекции Воронеж», Betty Barclay, бутик «Стрельсон», визажиста Марину Витовских.

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