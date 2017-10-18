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Подсмотрено у англичан: правила стиля Hurts, которые могут взять на заметку девушки

Музыкантов британской группы Hurts Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона, которые 4 ноября презентуют новый альбом Desire в воронежском Event-Hall Сити-парка «Град», во всем мире считают иконой стиля. Их фотографии украшают модные глянцевые журналы, с ними дружит известный французский дизайнер и фотограф Хеди Слиман, креативный директор Saint Laurent. Чему можно поучиться у Тео и Адама? Какая модная одежда должна быть в гардеробе? WDay.ru узнал главные правила изысканных англичан.

Классика – всегда в моде!

модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
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Модную одежду можно найти и в секонд-хенде!
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com

Музыканты считают, что не стоит изобретать ничего нового. Хочешь быть стильным – покупай винтажные вещи. Причем солисты группы Hurts не скрывают, что в их гардеробе есть одежда из секонд-хенда. Здесь важна мера!

Простота и сдержанность в одежде

модная одежда
модная одежда
модная одежда
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Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com

Одежда должна быть всегда безупречна и сшита точно по фигуре. Музыканты не раз подчеркивали, что никогда не стоит привязываться к модным тенденциям. Должны быть вкус, интуиция, эстетика. Это все вневременные понятия.

Элегантная одежда добавляет уверенности в себе!

модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
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Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com

Хорошо выглядеть нужно всегда! Тео и Адам, даже оставшись без работы, продолжали следить за собой и тщательно продумывали гардероб. Пиджак, белая рубашка, начищенные до блеска туфли – и ты уже на высоте.

Отказ от брендов в пользу индивидуальности

модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
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Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com

Солисты группы Hurts призывают остерегаться зависимости от одного бренда или тотал-луков с манекенов. Нужно искать себя, не бояться прослыть чудаком.

15 удачных образов, согласно правилам стиля Hurts

модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
модная одежда
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Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com
Фото: Сергей Трифонов

Не пропусти!

Солисты группы Hurts знают, как одеться стильно и недорого
Фото: концертный зал Event-Hall

HURTS, Desire Tour 2017, 4 ноября на сцене концертного зала Event-Hall сити-парка «Град».

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#модная одежда#Hurts#Event-Hall#стиль звезд
18 октября 2017Юлия Евтеева
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