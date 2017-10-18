Подсмотрено у англичан: правила стиля Hurts, которые могут взять на заметку девушки

Музыкантов британской группы Hurts Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона, которые 4 ноября презентуют новый альбом Desire в воронежском Event-Hall Сити-парка «Град», во всем мире считают иконой стиля. Их фотографии украшают модные глянцевые журналы, с ними дружит известный французский дизайнер и фотограф Хеди Слиман, креативный директор Saint Laurent. Чему можно поучиться у Тео и Адама? Какая модная одежда должна быть в гардеробе? WDay.ru узнал главные правила изысканных англичан.

Классика – всегда в моде!

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Музыканты считают, что не стоит изобретать ничего нового. Хочешь быть стильным – покупай винтажные вещи. Причем солисты группы Hurts не скрывают, что в их гардеробе есть одежда из секонд-хенда. Здесь важна мера!

Простота и сдержанность в одежде

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Одежда должна быть всегда безупречна и сшита точно по фигуре. Музыканты не раз подчеркивали, что никогда не стоит привязываться к модным тенденциям. Должны быть вкус, интуиция, эстетика. Это все вневременные понятия.

Элегантная одежда добавляет уверенности в себе!

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Хорошо выглядеть нужно всегда! Тео и Адам, даже оставшись без работы, продолжали следить за собой и тщательно продумывали гардероб. Пиджак, белая рубашка, начищенные до блеска туфли – и ты уже на высоте.

Отказ от брендов в пользу индивидуальности

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Солисты группы Hurts призывают остерегаться зависимости от одного бренда или тотал-луков с манекенов. Нужно искать себя, не бояться прослыть чудаком.

15 удачных образов, согласно правилам стиля Hurts

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Солисты группы Hurts знают, как одеться стильно и недорого Фото: концертный зал Event-Hall

HURTS, Desire Tour 2017, 4 ноября на сцене концертного зала Event-Hall сити-парка «Град».

Каждый день – новый образ: научись одеваться стильно и недорого Подробнее