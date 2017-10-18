Подсмотрено у англичан: правила стиля Hurts, которые могут взять на заметку девушки

Музыканты считают, что не стоит изобретать ничего нового. Хочешь быть стильным – покупай винтажные вещи. Причем солисты группы Hurts не скрывают, что в их гардеробе есть одежда из секонд-хенда. Здесь важна мера!
Классика – всегда в моде!
Простота и сдержанность в одежде
Одежда должна быть всегда безупречна и сшита точно по фигуре. Музыканты не раз подчеркивали, что никогда не стоит привязываться к модным тенденциям. Должны быть вкус, интуиция, эстетика. Это все вневременные понятия.
Элегантная одежда добавляет уверенности в себе!
Хорошо выглядеть нужно всегда! Тео и Адам, даже оставшись без работы, продолжали следить за собой и тщательно продумывали гардероб. Пиджак, белая рубашка, начищенные до блеска туфли – и ты уже на высоте.
Отказ от брендов в пользу индивидуальности
Солисты группы Hurts призывают остерегаться зависимости от одного бренда или тотал-луков с манекенов. Нужно искать себя, не бояться прослыть чудаком.
15 удачных образов, согласно правилам стиля Hurts
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HURTS, Desire Tour 2017, 4 ноября на сцене концертного зала Event-Hall сити-парка «Град».
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