Модный перформанс: дама с автоматом и парни в бусах

Светское общество Екатеринбурга собралось на арт-фэшн-шоу «Город контрастов».

«Город контрастов» – это перфомансы дизайнеров. Организаторы решили отказаться от привычного формата дефиле: каждый модный показ был отдельной постановкой. Например, дизайнер Анна Малышева под стихи Есенина собирала на манекене два наряда. Затем одна из ее моделей вышла с автоматом. Изысканные украшения Ксении Курочкиной продемонстрировали на себе… мужчины. А марка Мakico вывела на подиум моделей в масках кошек. У дизайнера Анжелики Циперсон модели были в роли горожанок.

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Анна Малышева: — Сейчас в тренде удлиненные драповые жилеты, которые надеваются на куртку или легкий пуховик. Поэтому моя коллекция «Не говори мне „нет“» состоит 7 таких жилетов. Все они в духе актуальных сейчас геометрических линий. Отличаются только декором. Мы использовали искусственный и натуральный (лисица, чернобурка) меха. Цвета коллекции адаптированы под наши уральские реалии – темные. Также для удобства мы сделали углубленную пройму, чтобы можно было жилеты носить поверх другой одежды (например, свитеров или кожаных курток). Но наши модели надели их на голое тело – для эффектности шоу.

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Татьяна Ершова: — Моя коллекция нижнего белья называется «Каравелла». Вдохновилась я еще в детстве, увидев фильм «Анжелика». Мне он так понравился, что спустя 30 лет я решила закончить эту историю коллекцией. «Каравелла» состоит из 20 луков. Четыре цвета коллекции – желтоватая бирюза, синий, бежевый и белый. Белье свободное, легкое, летящее. Ткани: шелк, кружево, шифон лен. Шелк прекрасно струится по фигуре. На моделях были аппетитные чулки. С ними тоже связана история: я стала вязать их сама, но они получилось неудачно. Я решила усилить эту «неудачность», и получилось симпатично. Их можно надеть даже на дискотеку.

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Анжелика Циперсон: — Коллекция называется «Леди-денди». Я опиралась на актуальную в этом сезоне палитру: оранжевый (кленовый лист), серая гамма и темно-синий. Также сейчас популярен мужской стиль. Для того чтобы мои образы не были «сухими» и скучными, я сочетала классические формы с яркими цветами. Также комбинировала разные текстуры: грубый вельвет с кружевом и атласом. За счет этого луки получились самодостаточными, но женственными, актуальными и не пошлыми. В коллекции представлены пальто, жакеты, шорты, брюки, платья и комбинезон из дикого шелка. Самое приятное: абсолютно все вещи взаимозаменяемы! Из можно миксовать десятки раз, получая при этом абсолютно разные наряды.

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Ксения Курочкина: — У меня на вечере было три показа. Первый – «Уюттные вещи», совместно с дизайнером Мартой Гайковой Это вязанные и трикотажные изделия для современной женщины, которая уже не стремится завоевывать мир, ей важно быть женственной. В коллекции представлены водолазки, две модели брючных костюмов, фактурные свитера крупной вязки, шапки и снуды – все в стиле уикэнд-кэжуал, то есть, чтобы провести выходные. Цвета самые актуальные: красный и темно-синий. Второй показ – это украшения для коллекции «Каравелла»: украшения, сплетенные разными способами из веревок; колье с инкрустацией натуральных камней, напоминающее воротник-стойку. Третья коллекция – мои украшения в стиле этно. Это тоже сейчас на всех мировых подиумах. Все изделия выполнены из бронзы, серебра 925 пробы и природных самоцветов с авторской фурнитурой. Также я предлагаю украшения для мужчин. Они выполнены из турмалина, лазурита, гематита, кахалона, белого коралла, берилла… Это короткие бусы с фурнитурой в виде шестеренок, болтов или кубических форм, браслеты и подвески.

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