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Мороз не страшен: как найти идеальный пуховик в интернете

Зима наступает. Пора бы задуматься, в чем будем согреваться, когда температура перемахнет за нулевую отметку. Ну а если на шопинг времени нет, найти модные вещи можно в интернете. Рассказываем все явки-пароли.

Бороться с нехваткой времени и отсутствием желания ходить по магазинам – сложно, поэтому мы решили выбрать один из интернет-магазинов верхней одежды по Санкт-Петербургу и внимательно с ним ознакомиться. Наш выбор пал на сеть розничных магазинов Velvet Season, которая некоторое время назад запустила свой интернет-магазин. Поскольку Velvet Season сами являются и поставщиками, и производителями, то выбор изделий, представленных на сайте, оказался не просто внушительным, а огромным. Пальто, куртки, пуховики – любого размера, цвета, все это в одном месте со всеми удобствами.

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Фото: Velvet Season

Давайте разбираться в том, почему так удобно пользоваться именно интернет-магазином.

То, что это удобно в плане подбора наиболее интересных моделей, мы уже выяснили. Еще одно неоспоримое преимущество, которое представлено у Velvet Season, – это возможность постоянной связи с консультантом. Вы можете обратиться за помощью к нему в любое время дня и ночи, написав в чат или позвонив по горячей линии. Тут стоит отметить, что если вам неудобно разговаривать сейчас или вдруг закончились средства на телефоне, вы всегда можете заказать обратный звонок, и консультант оперативно вам перезвонит.

Мы всегда опасаемся покупок в интернет-магазинах – а вдруг вещь нам не подойдет? А буду ли я в ней выглядеть хорошо? Но и тут тоже все предусмотрено. Вы, связываясь с консультантом, рассказываете ему свои пожелания, после чего он подбирает наиболее интересные и подходящие модели. Кстати, для удобства подборку могут прислать на электронную почту, с описанием каждого изделия. Это играет немаловажную роль, ведь согласитесь, что даже в розничных магазинах продавцы не всегда могут ответить на вопрос – а из чего это пальто, а какой наполнитель у этой куртки? Интернет-магазин изначально предоставляют всю необходимую информацию в описании к каждому изделию, и вы сразу видите, насколько вам подходит эта вещь.

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Что важно, Velvet Season, ко всему прочему, всегда следует последним трендам, являясь самостоятельным производителем одежды.

И последний, но очень важный пункт – возможность примерки выбранных вещей на дому. Система простая. Вы выбираете несколько понравившихся изделий, складываете их в корзину и оформляете доставку на дом. Запомните, что оплата происходит после примерки! Петербурженки могут выбрать до 3 зимних или 5 демисезонных, а вот жительницы других городов – до 2 зимних или 4 демисезонных вещей.

После этого вы выбираете, куда вам будет удобно оформить доставку, в данном случае имеется два варианта – домой или в один из магазинов розничной сети. И тот и другой вариант имеют как свои преимущества, так и недостатки. В случае с магазином всегда можно обратиться за помощью к продавцу. Однако это уже не шопинг на диване – в магазин ехать все же придется. А вот с доставкой на дом ситуация иная – вы в комфортной обстановке примеряете вещи, но ровно то количество, которое было выбрано изначально. А значит, если что-то не подойдет, то придется заказывать снова. Именно поэтому настоятельно советуем подбирать модель тщательно, тем более что описание всех размеров присутствует на каждой странице интернет-магазина Velvet Season.

В общем, современные интернет-магазины отлично экономят время и нервы, а благодаря низким ценам – еще и деньги.

Больше информации вы можете получить на сайте Velvet Season: https://velvet-season.ru или по телефону горячей линии 8 800 222 40 31 (звонок по России бесплатный).

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#интернет#шопинг#как сэкономить на шопинге#интернет-магазин#верхняя одежда#пуховики#как выбрать одежду на зиму
31 октября 2017Ольга Маслова
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