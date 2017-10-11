Как же мы любим рассматривать фото знаменитостей, на которых они блистают в нарядных вечерних платьях. В международный день девочек Woman’s Day решил разложить их по полочкам, чтобы рассмотреть 7 признаков модного нарядного платья.

Вот, к примеру, Ирина Шейк – супермодель родом из Еманжелинска Челябинской области, то и дело облачается в модные и роскошные платья, а повод для этого у заметности всегда есть – показы, встречи, вечеринки. Ее платья запоминаются и обсуждаются еще долгое время после выхода в свет. А восхищаются ею даже звезды шоу-бизнеса. В октябре, во время недели моды в Париже Ксения Собчак в своем Инстаграме посвятила Ирине пост.

Приятный ужин в роскошной компании Надо Ире Шейк срочно нарисовать бородавку,а то с ней рядом стоять сплошное самоуничижение Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 4 2017 в 2:51 PDT

Woman’s Day идет по следам Ирины Шейк и выясняет, каким должен быть образ для выхода в свет – в Инстаграме модели примеров хоть отбавляй. Платья на любой вкус и цвет: белые, черные и цветные, длинные и короткие, сверкающие и поскромнее. А дизайнеры из Челябинска обсуждают 7 признаков, которые помогут тебе выбрать нарядное платье.

7 признаков модного нарядного платья

Ярослав Заикин, дизайнер (г.Челябинск)

Декольте Декольте должно быть в меру открытым, чтобы это смотрелось элегантно, а не пошло. Важно подбирать платье, чтобы оно демонстрировало достоинства, но не в открытой форме. На пике популярности V-образные декольте, но если вам к лицу декольте классической формы – лодочка, предпочтение стоит отдать тому, что украсит и в чем вам комфортно.

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Цвет Лидирующее место среди множества цветов и оттенков нарядных платьев занимает черный. Для тех, кому хочется цвета, могут выбрать платье в розовых, золотых и коричневых тонах. Также классическим цветом принято считать красный, главное, подобрать правильный оттенок.

Аксессуары Вечерний образ не должен быть перегружен, при взгляде на вас окружающие в первую очередь должны видеть вас, ваши глаза, а потом уже ваше платье и детали. Аксессуары для каждого образа нужно подбирать отдельно. Стоит помнить, что не нужно подбирать туфли, сумочку и украшения в цвет. Они могут быть разного оттенка и фактуры, главное, чтобы гармонично дополняли образ. Сегодня актуальна эклектика – это хорошо продуманный образ, сочетающий в себе несколько стилей одновременно, это касается не только одежды, но и образа в целом, главное уметь собрать все воедино.

Марина Фомичева, швейное бюро Золотой квадрат (г. Челябинск): «Я бы разделила этот вопрос на два: нарядное и вечернее платье. Для меня вечернее платье – это ткань, длина, отделка и повод. Вечернее платье допускает открытые части тела: нога, спина, линия декольте, прозрачность или намек на нее. У нарядного платья также есть свои отличия и признаки».

Откровенное, прозрачное, открытое То, насколько платье будет открытым, диктует событие, на которое вы в нем пойдете. Надевать откровенные, прозрачные платья, те, что мы видим на подиумах – неуместно в современной жизни. Да, можно позволить себе открыть плечи или спину, выбрать нарядное или вечернее платье с глубоким декольте или с высоким вырезом. Степень открытости платья диктует событие. Для открытого платья со шлейфом нужен «воздух», территория, где это платье можно показать, выгулять. К примеру, на домашней вечеринке в «обнаженном» платье будет просто-напросто неудобно.

Шелк, бархат, шифон – да! Почти из любой ткани можно сделать нарядное. Вечернее платье лучше выбирать или делать из шелка, шифона, бархата. Для нарядного платья подойдут те же ткани. В этом году модно выбирать нарядные платья из плиссированной, гофрированной ткани и платья с металлическим блеском. Отделка и украшение – платье должно быть в меру нарядным На сегодняшний день дизайнеры предлагают разные способы отделки платьев: пайетки, стразы, камни, кружево, гипюр, гофре, плисе, блестки и многое другое. Но обилие таких украшений недопустимо, иначе ваше платье будет выглядеть дешево. Блеск, в первую очередь, должен быть в ваших глазах, а уже потом в наряде.

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Каким не должно быть нарядное платье: • Нарядное платье должно соответствовать возрасту. Взрослая женщина, надев его, не должна выглядеть как подросток. • Нарядное платье не должно быть вульгарным, слишком обтягивающим и ни в коем случае блеск платья не должен быть дешевым. Если уж блестеть, то блестеть дорого. Про дешевую бижутерию лучше тоже забыть. • Несмотря на то, что девиз нынешней моды – нижнее белье напоказ, все же рекомендую, чтобы платье скрывало белье, каким бы дорогим и красивым оно ни было. • Нарядное платье – это диалог, в котором вы – собеседник. Открытость или откровенность платья говорит, насколько вы готовы к этому диалогу. А любая вечеринка – это спектакль, и только вам выбирать, какую в нем играть роль.

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