Что будет модно в этом сезоне? Как быть привлекательной и собирать взгляды окружающих? Настоящие модницы и красавицы – Новые лица Урала – 2017 – точно знают.

26 октября в 18:00 на площадке KIA Центра в Челябинске состоится финальный показ осеннего сезона международного конкурса NEW FACES 2017. Модели, участницы конкурса, покажут себя и представят коллекции модной одежды от челябинских бутиков. Вход на мероприятие по пригласительным билетам. Как их получить, можно узнать, кликнув на https://snedkoff.timepad.ru/event/554971

До финала считанные дни. Значит, самое время знакомиться с участницами и решать, кто победит в номинации «Выбор Woman’s Day: Новые лица Урала – 2017». Каждая участница ответила на два вопроса. Девушка, набравшая наибольшее число голосов, получит звание «Мисс Woman’s Day. Новые лица Урала – 2017» и фирменный подарок от редакции.

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Голосование продлится до 16:00 часов 25 октября. На странице 7 голосуй за тех, чьи ответы понравились, а фото очаровали.

Анастасия Асатарьян, 14 лет

Фото: Snedkoff Models Agency Фото: Snedkoff Models Agency

Каким вы хотите видеть свое лицо в будущем? Какие лица нравятся? «Мне кажутся привлекательными милые лица – добрый открытый взгляд, улыбка. А если говорить о внешности, мне нравится тип лица, как у кореянок – мелкие черты, раскосые зауженные глаза. Представьте персонаж из аниме «Кошечка из Сакурасо», и будет тот самый образ, который мне кажется красивым. А в своем лице в будущем я, возможно, поменяла бы форму носа, чтобы был курносый и небольшой. Но это совсем не обязательно, потому что мое лицо мне нравится». Как быть привлекательной? «Секрет привлекательности (или непривлекательности) человека – в его общении, характере, в том, как он относится к окружающим. Если человек позитивный, открытый, к нему сразу возникает симпатия. И привлекательность человека совсем не то же самое, что красота».

Евгения Бахтина, 16 лет

Фото: Snedkoff Models Agency Фото: Snedkoff Models Agency

Каким вы хотите видеть свое лицо в будущем? Какие лица нравятся? «Тайра Бэнкс умеет управлять своим лицом и эмоциями – это безумно привлекает и поэтому ее лицо мне очень нравится. В своем лице я бы ничего не стала менять, только хотела бы, чтобы в будущем кожа стала гладкой и все «подростковые проблемы» ушли». Как быть привлекательной? «Чтобы быть привлекательной, нужно полюбить себя. Если ты любишь себя, то и другие тебя будут любить».

Валерия Бородина, 19 лет

Фото: Snedkoff Models Agency Фото: Snedkoff Models Agency

Каким вы хотите видеть свое лицо в будущем? Какие лица нравятся? «В моем лице мне все нравится. Хочу в будущем сохранить его молодость и блеск в глазах. Мне нравятся лица удлиненные, худые, чтобы видны были скулы». Как быть привлекательной? «Чтобы быть привлекательной, надо улыбаться. Улыбка всегда притягивает».

Елизавета Булатова, 14 лет

Фото: Snedkoff Models Agency Фото: Snedkoff Models Agency

Каким вы хотите видеть свое лицо в будущем? Какие лица нравятся? «Самое офигенное, что может быть в лице девушки, – это ярко выраженные скулы и большие глаза. А если глаза темного цвета, к примеру, карие – это очень красиво, они завораживают. Мне нравятся мои глаза и губы, но в будущем я бы хотела, чтобы у меня были выразительнее скулы. Иногда думаю, что неплохо бы сделать ринопластику – мой нос мне не очень нравится, – но эта идея быстро пропадает, все же естественность лучше и всегда будет в моде». Как быть привлекательной? «Привлекательность бывает внешней и внутренней. Чтобы внешне выглядеть привлекательно, нужно следить за своей внешностью, ногти и волосы должны быть ухоженными, а одеваться надо соответственно мероприятию или событию. Внутренняя привлекательность человека проявляется в его открытости, доброте и отзывчивости».

Татьяна Буракова, 21 год

Фото: Snedkoff Models Agency Фото: Snedkoff Models Agency

Каким вы хотите видеть свое лицо в будущем? Какие лица нравятся? «Я в первую очередь обращаю внимание на губы – они должны быть выразительными. Сейчас у меня идеальное лицо, и в будущем хочу видеть его таким же, главное, чтобы оно излучало теплоту, радость и доброжелательность». Как быть привлекательной? «Нужно быть собой и быть открытой людям. Чтобы быть привлекательной, я много улыбаюсь, совсем чуть-чуть пользуюсь косметикой и ношу платья».

Ксения Буторина, 16 лет

Фото: Snedkoff Models Agency Фото: Snedkoff Models Agency

Каким вы хотите видеть свое лицо в будущем? Какие лица нравятся? «Даже не знаю. Мне нравится тип лица, который можно назвать «миленьким»: большие глаза, реснички длинные, аккуратные пухлые губки. Такой образ мультяшной девочки. А мое лицо меня полностью устраивает, не хотелось бы в нем ничего менять. Пусть таким и остается. Как быть привлекательной? «Быть привлекательной – это быть милой девочкой. Но не просто милой простушкой, а обладать шармом, иногда показывать неприступность. В общем, быть разной, нескучной, общительной, интересной».

На странице 7 голосуй за тех, чьи ответы понравились, а фото очаровали.

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