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Офисный стиль: как одеваются на работу первые красавицы

Три девушки из Новосибирска принимают участие в конкурсе «Мисс Офис – 2017». Узнай, как помочь им выиграть миллион рублей!

В полуфинале всероссийского конкурса «Мисс Офис - 2017» – 91 красавица. Девушки представляют разные города, в том числе трое – Новосибирск. Только 25 участниц пройдут в финал и сразятся за главный приз, 1 000 000 рублей. Все решит Интернет-голосование, которое началось на официальном сайте конкурса www.missoffice.ru 20 сентября и продлится до 15 октября. Уже 16 октября будут объявлены имена финалисток.

Каждый пользователь может голосовать раз в сутки и за одно голосование выбирать сразу трех понравившихся конкурсанток. А это значит, что нам с вами даже не нужно выбирать, кого из землячек поддержать в первую очередь: наших как раз три! Отданный голос принесет каждой выбранной участнице 1 балл. Девушка, набравшая максимальное количество голосов, победит в номинации «Мисс Фото». Ее имя объявят на финальном шоу 1 декабря со сцены Московского дома молодежи. Знакомьтесь с участницами из Новосибирска и голосуйте за них на сайте конкурса.

Татьяна Смирнова, 25 лет, студия корпоративной рекламы «С.О.К.»

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Фото: Личный архив Татьяны Смирновой

На конкурс меня пригласили из модельного агентства «Русский блеск», я долго не думала, лишь посмотрела на дату. Поняла, что это выходной день, и, конечно, согласилась.

Сколько времени вы в среднем проводите в офисе?

У меня нормированный рабочий график, работаю как любой другой офисный работник с 9:00 до 18:00, но так бывает не всегда. Накануне крупных праздников наша компания завалена работой и нормированный рабочий день превращается в ненормированный. Чтобы порадовать наших заказчиков вовремя сданной продукцией, работаем дружно всем коллективом до полуночи.

Придерживаетесь ли офисного стиля в одежде?

Открою страшную тайну: на всякий случай на работе лежит универсальный комплект на все случаи жизни, это черное классическое платье и кардиган. Хотя строгого дресс-кода в компании нет. Естественно, не приветствуется спортивный стиль, поскольку к нам приходят разные заказчики и важно не перейти черту. Я очень люблю джинсы, кеды, балетки, особенно это актуально, когда в день 2−3 встречи, по городу на каблуках не набегаешься. А в офисе можно позволить себе каблуки, юбку в пол или платье.

Случай из жизни, когда-то, как вы выглядите, помогло в работе

От своих коллег я отличаюсь только ростом, мы все умницы и красавицы, каждую можно отправить на «Мисс Офис». А в моем случае практически каждую встречу можно начать с фразы: «Как, вы меня потеряли? Я самая высокая и красивая». Вроде бы пошутила, но я и правда высокая.

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Александра Бирская, 29 лет, основатель салона проката платьев

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Фото: Личный архив Александры Бирской

О конурсе я узнала от Марии Филипповой, победительницы «Мисс Офис – 2015»: она с большим вдохновением отзывалась об организаторах, участниках, и я тоже решила попробовать.

Сколько времени вы в среднем проводите в офисе?

У меня ненормированный рабочий график: работаю не только в собственном салоне, но и дома, и выезжаю на встречи. Но, в отличие от обычных офисных сотрудников, работаю 6 дней в неделю.

Придерживаетесь ли офисного стиля в одежде?

И да, и нет. Люблю строгий стиль, люблю комбинировать вещи. Например, юбка и свитшот или пиджак и джинсы. Также к пиджаку могу добавить деловые шелковые брюки.

Случай из жизни, когда-то, как вы выглядите, помогло в работе

В 2015 году я участвовала в конкурсе «Миссис Новосибирск». На одном из этапов конкурса мне нужно было предстать перед жюри в красивом платье. Я занялась его поисками и столкнулась с проблемой: салонов мало, и со слезами на ассортимент не взглянешь! Я поняла, что нужно решать проблему. Тогда я была в декретном отпуске, и перспектива вернуться на работу в качестве бухгалтера не сильно прельщала. Я выбрала оригинальный вариант: открыла собственный салон с шикарным ассортиментом и стала сама себе бухгалтером. Очень люблю свою работу: дарю девушкам радость и красивые образы, а взамен получаю слова благодарности и впечатления!

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Анастасия Шапошникова, 28 лет, партнер сетевой компании

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Фото: @anastasiya_as_nsk

Честно, сказать, я всегда относилась конкурсам скептически, и уж тем более не думала, что стану участницей. Но Мария Филиппова подробно рассказала о политике этого конкурса, о том, что происходит все честно и по-настоящему. Я вдохновилась и подала заявку!

Сколько времени вы в среднем проводите в офисе?

6−7 часов в день, но это не обязательно одно конкретное место. Моим офисом также может стать ресторан, кафе, где я провожу встречи, общаюсь с людьми.

Придерживаетесь ли офисного стиля в одежде?

Я не банковский работник и не имею официального дресс-кода, но точно знаю, что всегда нужно выглядеть уместно. Тем более, мое второе образование тесно связано со стилем, я имидж-технолог. С помощью одежды мы разговариваем с человеком на невербальном языке, поэтому образ не менее важен при встрече, чем сам диалог.

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#конкурс красоты#Мисс офис#Новосибирск
3 октября 2017Евгения Замошникова
Комментарии2
Гость04.10.17 09:38

Крест прячется под одежду всегда,он не кулон!И что за яркий и аляповатый браслет и не собранные в хвост или пучок волосы у двух девушек.О красной намалеванной помаде вообще молчу.Что за стилист с ними работал?

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Гость04.10.17 07:43

а ротЫ то чего у них так намалеваны?

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