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Осенний гардероб, что есть что: анорак, бушлат, дафлкот

За модные женские куртки, которые будем носить осенью, как это ни странно, мы должны сказать спасибо военным. Если бы не солдаты, носили бы мы сегодня одинаковые шубы и пуховики. Как появились плащи-макинтоши, анораки, парки и в чем между ними разница, выяснила редакция Woman’s Day.

Анорак

Вида верхней одежды: фото
Фото: Getty Images

Куртка анорак, которая сегодня так популярна среди любителей зимних видов спорта, была позаимствована исследователями Арктики из повседневного гардероба эскимосов в 30-х годах ХХ века. Главные отличительные черты анорака – его закрытость и карман-кенгуру на поясе и капюшон. Эта куртка из плотной непромокаемой ткани не имеет лишних швов, застежек и молнии по центру. Надевается анорак через голову. И благодаря такому «глухому» крою куртка спасает своего обладателя от ветра и снега.

Бушлат

Вида верхней одежды: фото
Фото: Getty Images

Этот вид одежды по праву можно назвать прародителем современного полупальто. Довольно долгое время бушлат служил исключительно форменной одеждой европейских, а затем американских моряков и российских военных. Шили первые бушлаты из сукна – синего, зеленого и черного. С течением веков бушлат становился все менее строгим. Его укорачивали, сужали, расширяли цветовую гамму, и наконец появилось шерстяное двубортное полупальто с отложным воротником, которое сегодня носят мужчины и женщины.

Дафлкот

Вида верхней одежды: фото
Фото: Getty Images

Еще одно пальто, которое нам подарил британский флот. Отличительные черты duffle coat – объемный капюшон и оригинальные пуговицы-костяшки, напоминающие моржовые клыки. Эта модель впервые увидела свет в 1890 году в Великобритании. Поначалу дафлкот выпускали только для мужчин, но сегодня пальто с «клыками» превратилось в вещь унисекс. Особенной популярностью дафлкот пользуется среди английской и французской молодежи.

Косуха

Вида верхней одежды: фото
Фото: Getty Images

Косуха, или мотоциклетная куртка, была придумана Ирвингом Шоттом в 1928 году. Свое изобретение – кожаную куртку с зауженной талией и молнией наискосок – Ирвинг назвал в честь любимых сигар – perfecto. Однако так ее никто не называет. За косой ворот модель получила прозвище «косуха», оно и закрепилось. Популяризовать революционную куртку фирмы Schott помогли американские летчики. Марка довольно долго была поставщиком обмундирования для пилотов, в том числе выпускала специальные летные косухи. После окончания Второй мировой войны бравые авиаторы вернулись к гражданской жизни и начали колесить по стране на байках. Куртка-косуха стала их неизменным спутником, за что получила второе прозвище «мотоциклетная».

Макинтош

Вида верхней одежды: фото
Фото: Getty Images

К корпорации Apple эта вещь не имеет никакого отношения. В начале XIX века макинтош был плащом. Но не обычным, а прорезиненным и непромокающим. Изобрел его шотландский химик Чарльз Макинтош в далеком 1823 году – и совершенно случайным образом. Согласно легенде, во время очередного опыта Чарльз случайно испачкал свою одежду раствором каучука и сделал открытие: пятно превратилось в защитное немокнущее покрытие. Химик запатентовал свое изобретение и положил начало производству водонепроницаемых плащей. Благодаря такой счастливой случайности у нас теперь есть дождевики.

Парка

Вида верхней одежды: фото
Фото: Getty Images

Куртка-парка – еще одна вещь, заимствованная военными у эскимосов. Отличительные черты этой модели – теплая меховая или тканевая подкладка, застежка-молния, спрятанная под планку с липучками или кнопками, многочисленные карманы внутри и снаружи, капюшон с меховой отделкой, кулиска на талии и по низу изделия. Эта куртка, сшитая мехом наружу, долгое время служила американским пехотинцам и пилотам, которым приходилось работать в суровых климатических условиях. В СССР парку тоже носили, однако называли по-своему – аляской. Современная парка отличается от своей прародительницы из 1950 года разве что многообразием цветов и подкладкой. Сегодня парки утепляют не только мехом, но шерстью или просто тканью.

Пончо

Вида верхней одежды: фото
Фото: Getty Images

По своей сути пончо – это большой прямоугольный отрезок ткани с отверстием в центре для головы. Но, несмотря на простоту кроя, пончо – безумно популярная модель одежды у современных модниц. По одной версии, сказать спасибо за эту чудесную вещь мы должны индейцам, по другой – испанцам. Кто все-таки был первым, доподлинно неизвестно.

Редингот

Вида верхней одежды: фото
Фото: Getty Images

Под этим странным названием кроется предок современного пиджака. Редингот, или сюртук, появился в Европе в XVIII веке как одежда для верховой езды, затем как праздничная одежда для охоты и просто как повседневная. Эта модель представляет собой удлиненный приталенный пиджак с пуговицами на поясе, пояснице и вырезом сзади. Редингот был безумно популярен во всем мире, с его фасоном постоянно экспериментировали – сужали, расширяли рукава, перемещали пуговицы. Так и появились наши сегодняшние пиджаки.

Тренчкот

Вида верхней одежды: фото
Фото: Getty Images

Тренчкот, он же просто тренч, – это двубортный плащ с разрезом сзади, погонами, отложным воротником, манжетами, кокеткой и поясом. Появился тренч в начале ХХ века и был предназначен для военных. Первым массовым производителем этой одежды стала сегодня известная на весь мир марка Burberry. После окончания войны солдаты так и не смогли расстаться с удобным плащом и стали носить его в повседневной жизни, благодаря чему тренчи вошли в массовый обиход. Однако, несмотря на свою популярность, некоторое время за тренчкотом тянулась весьма дурная слава. В высших учебных заведениях США произошла серия убийств. Во всех случаях нападавшие прятали оружие под тренчами. Чтобы обезопасить учеников, им самим и преподавателям запретили появляться в стенах заведений в тренчах.

Кейп

Вида верхней одежды: фото
Фото: Getty Images

Кейпы впервые появились в Европе и были очень популярны среди всех слоев населения, а особенно священнослужителей. Эту модель верхней одежды довольно часто принимают за разновидность пончо, но между ними есть существенная разница. Если пончо – это прямоугольная накидка с вырезом для головы, то кейп – широкая накидка в форме трапеции с застежкой возле горловины и прорезями для рук.

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#косуха#базовый гардероб#верхняя одежда#осень
19 октября 2017Алеся Гордиенко
Комментарии2
Ludmila5611.09.14 20:09

Очень интересно и познавательно!

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JVG11.09.14 19:47

Супер! Заверните мне два макинтоша, полкило анораков, пакет дафлкотов и косух на сдачу..

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