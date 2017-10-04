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Вещь месяца: 30 стильных пальто на любой вкус

Как выглядеть модно наступившей осенью? Выбираем главных героев октябрьского гардероба вместе со стилистом Екатериной Ивановой.
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
модные пальто осень 2017: фото
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Листай фото правой стрелкой
Фото: @katrinsycheva
Фото: @katrinsycheva
Фото: @trendy_russian_brand
Фото: @katrinsycheva
Фото: Юлия Аверина
Фото: @katrinsycheva
Фото: Юлия Аверина
Фото: @any
Фото: @darya_ierkh
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Фото: Екатерина Смирнова
Фото: @rudovavika
Фото: @trendy_russian_brand
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Фото: Юлия Аверина
Фото: Юлия Аверина
Фото: Юлия Аверина
Фото: Юлия Аверина
Фото: Юлия Аверина
Фото: Юлия Аверина
Фото: Юлия Аверина
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Фото: @ekaterin_trubitsina
Фото: @asyamoroz
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– В наступившем сезоне выбор стильных пальто, кажется, велик, как никогда – от длинных пальто-халатов до укороченных моделей, напоминающих куртки, от классического А-силуэта до спортивных оверсайз-вариантов. Но все-таки можно выделить несколько трендов, которые должны быть в гардеробе каждой городской модницы.

Чтобы разбавить осеннюю серость, стоит выбрать пальто яркого цвета – в фокусе красный, винный, бордо, фуксия, а также все оттенки синего. Но на каждый день подойдет и классика – черный или серый. Особенно хорошо базовые цвета смотрятся с яркой обувью и объемными цветными сумками.

Что касается моделей, то сегодня городские девушки все чаще выбирают пальто-кокон или оверсайз-пальто с запахом. Эти модели хороши тем, что одинаково стильно смотрятся и с джинсами, и с юбкой. К тому же в них чувствуешь себя очень уютно – а в промозглую погоду это немаловажно, согласитесь? Востребованным по-прежнему является и стиль милитари – в моде у хрупких барышень пальто мужского кроя. На таком эффектно смотрится широкий двубортный воротник и интересные детали вроде блестящих пуговиц или декоративных погон на плечах.

Если лаконичные однотонные модели вам категорически не нравятся, то идеальным решением будет оригинальная вышивка или кожаные вставки и детали. А вот принт лучше выбирать все же классический – клетку или «гусиную лапку».

20 модных платьев на осень: выбор стилиста
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Какой образ больше понравился вам? Голосуйте! Победительница по итогам читательского опроса получит диплом и модный подарок от Woman`s Day.

Голоса принимаются до 23:59 15 октября.

Чтобы отдать свой голос за понравившуюся участницу, нажмите на ее фото. В мобильной версии пролистайте стрелкой справа до интересной вам участницы и тоже нажмите на фото. Все, ваш голос принят!

Выбери самый стильный образ в пальто!
Выбери самый стильный образ в пальто!
Проголосовали:317 раз
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#Модное пальто#пальто#тренды#осень
4 октября 2017Лида БуслаеваЮлия Аверина
Комментарии0
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