Вещь месяца: 30 стильных пальто на любой вкус

– В наступившем сезоне выбор стильных пальто, кажется, велик, как никогда – от длинных пальто-халатов до укороченных моделей, напоминающих куртки, от классического А-силуэта до спортивных оверсайз-вариантов. Но все-таки можно выделить несколько трендов, которые должны быть в гардеробе каждой городской модницы.

Чтобы разбавить осеннюю серость, стоит выбрать пальто яркого цвета – в фокусе красный, винный, бордо, фуксия, а также все оттенки синего. Но на каждый день подойдет и классика – черный или серый. Особенно хорошо базовые цвета смотрятся с яркой обувью и объемными цветными сумками.

Что касается моделей, то сегодня городские девушки все чаще выбирают пальто-кокон или оверсайз-пальто с запахом. Эти модели хороши тем, что одинаково стильно смотрятся и с джинсами, и с юбкой. К тому же в них чувствуешь себя очень уютно – а в промозглую погоду это немаловажно, согласитесь? Востребованным по-прежнему является и стиль милитари – в моде у хрупких барышень пальто мужского кроя. На таком эффектно смотрится широкий двубортный воротник и интересные детали вроде блестящих пуговиц или декоративных погон на плечах.

Если лаконичные однотонные модели вам категорически не нравятся, то идеальным решением будет оригинальная вышивка или кожаные вставки и детали. А вот принт лучше выбирать все же классический – клетку или «гусиную лапку».