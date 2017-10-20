Певица Вика Цыганова: «Хочу, чтобы мы носили соболя, а не синтетику»

— Сегодня мы решили устроить народный показ. Заметьте, такое происходит впервые! Всегда показы устраиваются только для избранных. Народ может только потом приобрести глянцевый журнал и там посмотреть. А мне, как всегда, хотелось быть ближе к народу.

Я показала вам немного миксовую программу для суперюных и молодых. Потому что хочу передать им свое отношение к узору – ведь это определенный оберег. Именно поэтому вы и на мне видите много вышивки и узоров. В коллекции узоры на сапогах, ботильонах, туфлях, жилетах, жакетах… Но, конечно же, царем моего показа был русский соболь. Это наш бренд! Я никогда не шила шубы из шиншиллы и шить не буду, потому что это обман. Носить надо хороший мех. Русская пушина всегда славилась на весь мир.

Вы видите, что наши молоденькие модели спокойно несут на себе соболя, потому что это в нас заложено генетически – мы живем в суровых условиях. Мы его умеем носить, умеем ценить. И с призывами носить синтетику и кушать одну сырую морковку мы не согласны, потому что это плохо влияет на наш лоск. А также на сердце и на душу.

Я считаю, что Екатеринбурге – сакральное место в России, последнее пристанище нашей царской семьи. Здесь они были зверски растерзаны и убиты. Но все, у кого есть сердце, знают, что у Господа все живы, тем более святые люди. Я не знаю, что меня сюда привело: может, крест на Ганиной яме, который установил мой супруг Вадим. Этот крест, кстати, был сделан в нашей творческой мастерской. А может, сильная пульсация русского царя и русской семьи, которая постоянно зовет меня в Екатеринбург. Поэтому я думаю, что по этому «позвоночнику» в виду Уральских гор должны расходиться добрые идеи, который транслируют наш русский мир.