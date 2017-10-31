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Пожилые актрисы, которые не боятся выглядеть сексуально

Эти шикарные дамы затмевают молодых красавиц на красных дорожках. Они остаются востребованными и продолжают сниматься в кино, поражая поклонников своей женственностью и бесконечным великолепием.

Взрывные блондинки и обворожительные брюнетки в своем почтенном возрасте продолжают приковывать к себе мужские взгляды и вызывать зависть у ровесниц.

Джейн Фонда

Кто бы мог подумать, но обладательнице двух «Оскаров», четырех «Золотых глобусов», двух премий BAFTA и премии «Эмми» в этом году исполняется 80 лет! В очередной раз актриса поразила всех своим блестящим образом на красной дорожке в Венеции. Как и много лет назад, она остается кокетливой и открытой. Открытая улыбка и элегантный пучок из волос только добавили сексуальности этой признанной иконе стиля. Кстати, Джейн признается, что постельные сцены с новым кинопартнером Робертом Редфордом – это то, ради чего стоит продолжать сниматься.

Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
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Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Голди Хоун

Темно-серое платье с открытыми плечами, в котором Голди появилась на дорожке «Золотого глобуса», весьма выгодно подчеркивает ее фигуру. В общем, красивые формы 71-летней актрисы прекрасно выглядят в любом наряде, будь то красный костюм или легкое открытое платье. Игривая улыбка актрисы всегда придавала шарм ее обладательнице, и сейчас этот приемчик пользуется успехом.

Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
1/5
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Джессика Лэнг

Никто не спорит с тем фактом, что Джессика – шикарная женщина! Где бы она ни появлялась, потом еще долго ее образ остается в памяти и волнует поклонников. Кто сказал, что в 68 лет женщина не может будоражить мужские мысли? У Лэнг прекрасная фигура, которую она с удовольствием демонстрирует облегающими нарядами. Томный взгляд актрисы всегда вызывает интерес и желание разгадать загадку этой стильной особы.

Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
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Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Джоан Коллинз

В свои 84 года Джоан Коллинз легко может себе позволить откровенный вырез и оголить ножку. Она всегда выбирает эффектные наряды, яркие украшения и аксессуары. Макияж с пышными ресницами и выразительными губами – выбор актрисы, который никогда не подводит!

Джоан умеет приковывать к себе взгляды! Эта активная и жизнелюбивая женщина не устает доказывать окружающим, что и в ее возрасте можно быть ого-го!

Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
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Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Мелани Гриффит

60-летняя актриса, пожалуй, легко может посоперничать с молодой дочерью Дакотой Джонсон. Взгляд с хитринкой и загадочная улыбка всегда будут интересны мужчинам. Мелани умеет преподнести себя публике и выглядеть сексуально в разных платьях. Однако актриса предпочитает черные наряды и темные тона в одежде. Ее прически всегда идеальны, а украшения нежны и добавляют нежности в образ.

Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
1/5
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Мерил Стрип

Одной из самых ярких актрис Голливуда уже долгие годы остается Мерил Стрип. Сейчас ей 68 лет, но с годами она становится только интереснее. Сегодня многие признают актрису иконой стиля. Действительно, столько элегантности в каждом образе! Кинодива выбирает нежные рюши и ленты, которые добавляют изюминку в образы. А вот на показы и красные дорожки в последнее время Мерил выходит в длинных струящихся платьях, что добавляет ей женственности.

Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
1/6
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Сьюзан Сарандон

В 71 год Сьюзан Сарандон даст фору молоденьким голливудским актрисам. Она смело появляется в свете в образах, которые потом долго обсуждают злые языки. Сьюзан выбирает наряды с глубоким декольте. Обнажить приподнятую грудь для актрисы ничего не стоит. Она не стесняется, а, наоборот, гордится своими формами. Кроме того, при любом случае она показывает красивые стройные ноги. Быть в такой прекрасной форме в пожилом возрасте – большой труд или большая удача. В любом случае Сьюзан умело этим пользуется.

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Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Хелен Миррен

Британская актриса часто снималась в пикантных кинокартинах. Вроде бы это было давно, но и сегодня 72-летняя Хелен сохраняет звание секс-символа. Ее часто называют «женщина без возраста». Холодность и чопорность завораживают самых смелых мужчин. Кстати, актриса уверена, что ее выдающаяся сексуальность от русского происхождения!

Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
Женщина без возраста
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Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
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#звезды#актрисы#стиль звезд#выбор редакции
31 октября 2017Галина Акиньшина
Комментарии0
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