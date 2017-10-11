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Правила стиля: модные «да» и модные «нет» от Игоря Гуляева

Дизайнер Игорь Гуляев рассказал эксклюзивно для Woman’s Day, какие детали выдают в женщине отсутствие вкуса, а какие, наоборот, помогут всегда выглядеть сногсшибательно.

Всегда говорите «нет»:

Пайеткам и стразам

Мода 90-х снова вернулась, а это значит, что в списках трендов можно вновь найти блестки и пайетки. Скажу честно, это был не самый простой период в истории моды нашей страны: перестройка, базары, ярмарки и все дешевое. Пайетки и стразы – это не про стиль, а скорее про моду.

Фото: Getty Images

Неуверенности в себе

Неуверенность в себе, навязчивость – как лакмусовая бумажка: сразу выдают вашу сущность, в какие бы дорогие наряды вы ни оделись. Ни сумка Birkin, ни парфюм Channel не спасут ситуацию. Чтобы хорошо выглядеть, в первую очередь необходимо работать над собой, и начинать стоит изнутри.

Фото: Getty Images

Рюшам и бантикам

Разумеется, во всем нужна мера. Рюши вполне имеют право на существование, если их совсем немного. Стоит помнить, что подобная «кукольная» стилистика идет далеко не всем. Женщине за 30 лучше забыть о существовании оборок – она просто рискует выглядеть странно.

Фото: Getty Images

Красной помаде

Да, красная помада сейчас в моде, но уместно он выглядит не всегда и не на всех. Именно поэтому при выборе коварного цвета надо тщательно продумать свой образ. И если знающие люди говорят со стороны, что красная помада – это не ваше, не стоит слепо следовать моде. Есть масса других классных и «вкусных» оттенков, подходящих именно вашему типу внешности.

Всегда говорите «да»:

Туфлям-лодочкам

Они женственны и универсальны. Обувь на все времена и под любой образ, которая должна быть в гардеробе любой женщины.

Фото: Getty Images

Классическому черному платью

Про длину не буду спорить ни с Коко, ни с другими мировыми легендами – здесь все зависит от фигуры. Мне нравится и миди, и выше колена. Но если верхняя часть тела достаточно объемная и ноги полноваты, то длину выше колена лучше отложить до лучших времен. Во всем нужны правильные пропорции: выберите фасон, который зрительно вытянет силуэт.

Фото: Getty Images

Аксессуарам

Мода на аксессуары постоянно меняется, но детали уже много лет являются завершающим штрихом к образу. Главное – не забывайте, что они должны соответствовать ситуации и возрасту. Например, если зрелая женщина всеми силами пытается молодиться и надевает кожанку и пластмассовые серьги-кольца, это выглядит нелепо. Всему свое время.

Фото: Getty Images

Умению нести себя

Внутреннее достоинство и умение преподносить себя – важные составляющие стильного образа. Если в вас это есть, то наденьте вы актуальную сейчас бельевую комбинацию, она будет выглядеть на вас как роскошное вечернее платье. В противном случае этот трендовый наряд превратиться в обычную ночнушку, нелепую и неуместную.

Igor Gulyaev осень-зима 2017/18
Igor Gulyaev осень-зима 2017/18
Фото: архивы пресс-служб

Меховому изделию от Igor Gulyaev

Вы можете оставить эту вещь по наследству своим дочкам и даже правнучкам. Мех всегда и во все времена выглядит стильно. При необходимости именно он станет тем самым завершающим штрихом, который «сделает» весь образ.

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#Игорь Гуляев#советы стилиста
11 октября 2017Илона Малышкина
Комментарии1
Гость11.10.17 16:18

Наконец-то разговор зашел о пропорциях. Такое впечатление, что о них забыли напрочь, в пылу ломки всех классических канонов.

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