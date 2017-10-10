Пример звезд: 8 способов носить классические брюки

У каждой женщины в гардеробе должно быть как минимум три пары брюк: из денима, классические и в стиле casual. Разберем поподробнее варианты сочетаний классической модели с повседневными и деловыми луками. Итак, с чем же носить брюки?

С мужскими ботинками. Классические брюки отлично смотрятся с лодочками на шпильке, ботильонами, а также с обувью в мужском стиле. Дерби, оксфорды, лоферы, слипоны, челси – какую бы пару вы ни выбрали, вы абсолютно точно будете выглядеть стильно и женственно! Не верите? Взгляните на модные примеры от Шарлиз Терон и Оливии Палермо!

С футболкой и кроссовками. Вопреки расхожему мнению, классические брюки можно носить не только с обувью на каблуке или в деловом стиле. Для создания легкого и свежего образа вполне подойдут и кроссовки. Главное – правильно расставить акценты, чтобы придать комплекту нужное настроение. К примеру, Дакота Джонсон носит черные зауженные брюки с белыми кроссовками, эффектной сумкой с вышивкой и растянутым мужским свитером. Именно за счет эклектики наряд у нее получился расслабленным и в то же время очень женственным

Со свитером. Вообще свитер – отличная альтернатива любым блузам и топам. Особенно актуально сочетание брюк и джемпера будет в холодное время года. Модели можно выбирать любые подходящие конкретно вашему типу фигуры. Объемные свитеры отлично смотрятся на девушках с пышными формами, а обтягивающие – на миниатюрных модницах. Кроме того, неплохим вариантом станет актуальная во все времена водолазка. Взгляните на Оливию Палермо: ее выбор – серая водолазка крупной вязки, которой она дополнила шерстяные брюки и ботинки в мужском стиле.