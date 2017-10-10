ГлавнаяМодаСтиль

Пример звезд: 8 способов носить классические брюки

Классические брюки – предмет базового гардероба. Разбираемся на примере образов звезд, как и с чем носить эту капризную вещь.

У каждой женщины в гардеробе должно быть как минимум три пары брюк: из денима, классические и в стиле casual. Разберем поподробнее варианты сочетаний классической модели с повседневными и деловыми луками. Итак, с чем же носить брюки?

С мужскими ботинками. Классические брюки отлично смотрятся с лодочками на шпильке, ботильонами, а также с обувью в мужском стиле. Дерби, оксфорды, лоферы, слипоны, челси – какую бы пару вы ни выбрали, вы абсолютно точно будете выглядеть стильно и женственно! Не верите? Взгляните на модные примеры от Шарлиз Терон и Оливии Палермо!

С футболкой и кроссовками. Вопреки расхожему мнению, классические брюки можно носить не только с обувью на каблуке или в деловом стиле. Для создания легкого и свежего образа вполне подойдут и кроссовки. Главное – правильно расставить акценты, чтобы придать комплекту нужное настроение. К примеру, Дакота Джонсон носит черные зауженные брюки с белыми кроссовками, эффектной сумкой с вышивкой и растянутым мужским свитером. Именно за счет эклектики наряд у нее получился расслабленным и в то же время очень женственным

Со свитером. Вообще свитер – отличная альтернатива любым блузам и топам. Особенно актуально сочетание брюк и джемпера будет в холодное время года. Модели можно выбирать любые подходящие конкретно вашему типу фигуры. Объемные свитеры отлично смотрятся на девушках с пышными формами, а обтягивающие – на миниатюрных модницах. Кроме того, неплохим вариантом станет актуальная во все времена водолазка. Взгляните на Оливию Палермо: ее выбор – серая водолазка крупной вязки, которой она дополнила шерстяные брюки и ботинки в мужском стиле.

Виктория Бекхэм: фото
1/8
Виктория Бекхэм
Фото: Getty Images
5 ошибок в стиле, которые вы совершаете каждый день
  • Подробнее
Звезды, которые не умеют носить ботфорты: фото
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#стиль звезд#советы стилиста#выбор редакции
10 октября 2017Зоя Башмакова
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет