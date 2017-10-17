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Пример звезд: 8 вариантов универсальных платьев

Платье – основа любого гардероба, как делового, так и повседневного. Выясняем, какие модели должны быть в распоряжении каждой девушки на примере стильных образов знаменитостей.

Идеальное повседневное платье в первую очередь обязано быть универсальным, комплиментарным фигуре и сочетаться с большинством аксессуаров вашего гардероба. Создать совершенный лук совсем не сложно, если у вас для этого есть все нужные «инструменты». И правильное универсальное платье – один из таких инструментов.

Маленькое черное платье. Это платье можно назвать эталоном – главным нарядом вашей жизни, который отлично сидит, подчеркивает достоинства фигуры, скрывает изъяны и вообще чуть ли не полностью вас преображает. Для каждого идеальное черное платье свое: здесь главное -адекватно оценивать плюсы и минусы своего тела, подбирая наряд. Платье А-силуэта, как у Гвинет Пэлтроу, идет девушкам с любым типом фигуры. Однако мини себе могут позволить только те, кто может похвастаться стройными длинными ногами. Если же хочется сделать акцент на талии, то обратите внимание на модель с четким поясом. Удачный пример такого платья – наряд Анджелины Джоли.

Трикотажное платье. Вязаное или трикотажное платье – беспроигрышный вариант для прохладной погоды. Модели длины макси можно с легкостью комбинировать с ультрамодными ботфортами или сапогами, как это делает Виктория Бекхэм. А любительницы мини наверняка придут в восторг от силуэта в стиле преппи. Вполне удачный вариант такого образа продемонстрировала Белла Хадид. Ее «школьный» наряд получился в меру сексуальным и в то же время сдержанным.

Платье с геометрическим узором. Принт в стиле 70-х – графичный, пестрый, в меру строгий – можно назвать одним из самых универсальных. Он выглядит не так слащаво, как цветочный, и не так эпатажно, чем, скажем, горох. При этом в определенных случаях геометрия может уместно смотреться и в деловых комплектах, и в повседневных. Берите пример с Риз Уизерспун и Кирстен Данст: им удалось создать очень женственные и лаконичные ансамбли с легким налетом ретро.

Виктория Бекхэм
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Виктория Бекхэм
Фото: Getty Images
Вдохновение: 27 идеальных платьев на каждый день
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#стиль звезд#пример звезд#советы стилиста
17 октября 2017Зоя Башмакова
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