Пример звезд: 8 вариантов универсальных платьев

Идеальное повседневное платье в первую очередь обязано быть универсальным, комплиментарным фигуре и сочетаться с большинством аксессуаров вашего гардероба. Создать совершенный лук совсем не сложно, если у вас для этого есть все нужные «инструменты». И правильное универсальное платье – один из таких инструментов.

Маленькое черное платье. Это платье можно назвать эталоном – главным нарядом вашей жизни, который отлично сидит, подчеркивает достоинства фигуры, скрывает изъяны и вообще чуть ли не полностью вас преображает. Для каждого идеальное черное платье свое: здесь главное -адекватно оценивать плюсы и минусы своего тела, подбирая наряд. Платье А-силуэта, как у Гвинет Пэлтроу, идет девушкам с любым типом фигуры. Однако мини себе могут позволить только те, кто может похвастаться стройными длинными ногами. Если же хочется сделать акцент на талии, то обратите внимание на модель с четким поясом. Удачный пример такого платья – наряд Анджелины Джоли.

Трикотажное платье. Вязаное или трикотажное платье – беспроигрышный вариант для прохладной погоды. Модели длины макси можно с легкостью комбинировать с ультрамодными ботфортами или сапогами, как это делает Виктория Бекхэм. А любительницы мини наверняка придут в восторг от силуэта в стиле преппи. Вполне удачный вариант такого образа продемонстрировала Белла Хадид. Ее «школьный» наряд получился в меру сексуальным и в то же время сдержанным.

Платье с геометрическим узором. Принт в стиле 70-х – графичный, пестрый, в меру строгий – можно назвать одним из самых универсальных. Он выглядит не так слащаво, как цветочный, и не так эпатажно, чем, скажем, горох. При этом в определенных случаях геометрия может уместно смотреться и в деловых комплектах, и в повседневных. Берите пример с Риз Уизерспун и Кирстен Данст: им удалось создать очень женственные и лаконичные ансамбли с легким налетом ретро.