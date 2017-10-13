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Все оттенки серого: 7 самых модных монохромных вещей осени

Нейтральный серый, sharkskin – кожа акулы, лавандово-серый – оказывается, базовый цвет не обязательно должен быть скучным. Разбираемся вместе со стилистом Анастасией Запольской, какие вещи серых оттенков обязательно стоит приобрести в этом сезоне модным девушкам.
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
мода осень 2017: фото
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1. Пальто. Стильное серое пальто смотрится очень выгодно, потому что его можно – и нужно! — сочетать с цветными деталями образа. Идеальную компанию ему составят яркие сапоги, шарфы и сумки. Выбирайте красные, винные, вишневые оттенки аксессуаров.

2. Шапки. Для бини крупной вязки, для трикотажных шапочек или фетровых шляп серый цвет универсален. Во-первых, такой оттенок подойдет к любой одежде, а во-вторых, к любому макияжу и цвету волос.

3. Сумки. В фокусе сегодня сдержанный и очень красивый цвет «кожа акулы» или sharkskin. А еще – серебро и металлик. Такая сумка, с одной стороны, станет яркой деталью образа, а с другой – будет смотреться достаточно универсально.

4. Свитер. Оверсайз-вариант или обтягивающая водолазка серого цвета – это неотъемлемая часть базового осеннего гардероба каждой городской модницы. Добавляем массивную бижутерию или яркую юбку – и стильный лук на любой случай готов.

5. Джинсы. Когда черный кажется слишком скучным, а синий уже порядком поднадоел за лето, все оттенки серого – выход из ситуации. Опять же – цвет базовый, поэтому насчет верха можно не задумываться. Носите с серыми джинсами все, что душе угодно – от классической белой блузки до свитшота с единорогами.

6. Платье. Серый цвет выглядит особенно роскошно на «холодных» фактурах – кожа, фактуры с эффектом «металлик», ткани с блеском.

7. Шарфы. А самым практичным приобретением в этом сезоне станет объемный однотонный палантин.

8 цветов, с которыми серый идеально сочетается:

Коньячный, бордовый, голубой, бордовый, изумрудный, темно-синий, пыльно-розовый, черный и белый.

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#модные тенденции#модные цвета#осень#пальто#платья
13 октября 2017Лида БуслаеваЮлия Аверина
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