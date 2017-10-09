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Лампасы с кедами: спортивный стиль сейчас в моде

В городе уже вторую неделю обсуждается новый парк у стадиона «Краснодар». А мы заметили, что все больше девушек для прогулок по городу выбирают спортивный стиль. Учимся правильно выбирать наряды у стильных краснодарок.

Еще один повод поговорить о спортивном шике – недавняя презентация формы для Фестиваля молодежи и студентов, который стартует в Сочи 14 октября. Официальные костюмы волонтеров представил куратор фестиваля по стилю, дизайнер Игорь Чапурин. В коллекцию вошли ветровки, поло, свитшоты, жилеты и футболки голубого, желтого, зеленого, красного и фиолетового цветов. Все вещи сшиты из легких натуральных тканей, были использованы водонепроницаемые молнии, 3D-нанесение логотипов, комбинирование аппликаций и вышивки.

Так выглядит фирменный стиль волонтеров фестиваля. На фото в центре Игорь Чапурин
Фото: официальный сайт Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Неудивительно, что модные краснодарки в повседневной жизни выбирают именно спортивный стиль, особенно актуальный в осенний период. И используют сразу несколько разновидностей.

Спорт-леди. Спортивная мода вполне может быть женственной и элегантной: юбки-брюки, блузоны, парки, платья рубашечного покроя, укороченные плащи, полупальто, юбки в складку, свободные блузы с топами, сарафаны. Отличает элегантное направление отсутствие резких контрастов в расцветке, а также нарочито грубых и тяжелых деталей и аксессуаров.

Спорт-сафари. Стиль, ориентированный на африканскую охоту, оказался весьма подходящим для спортивного покроя. Отличает его продуманная небрежность образа. Естественная «помятость», отвороты на рукавах, элементы отделки, заимствованные из направления «милитари». Преобладает «защитная» гамма – теплые неяркие оттенки зеленого, желтого, коричневого, характерные для саванны. Возможно использование принтов с экзотической флорой или фауной.

Спорт-джинс. Любимые брюки, жилетки, куртки. Прочные, удобные, спортивные.

Посмотрите, как красиво выглядят наши девушки!

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Фото: Жанна Бурлак @byburlak
Фото: Анастасия Заречная @your.angie
Фото: Алина Севостьянова @alina_hair_stilist
Фото: Анастасия Иошина @7ladybug
Фото: Ангелина Рассохина @angelinananananaa
Фото: Лилия Буринова @lilya_burinova
Фото: Екатерина Проскурина @garderobkrasnodar
Фото: Алина Савоненко @alinoshke_
Фото: Анна Зимина @anuta_zimina
Фото: Вера Руднева @verhik95
Фото: Катерина Щербина @ta4tokaterina
Фото: Алена Семенова @alena_stilist
Фото: Дарья Жданова@zhdanova_daria
Фото: Дарья Попова @dariautumn
Фото: Злата Архилюк @zlllatiikk
Фото: Кристина Давыдова @kristinah_rr
Фото: Анастасия Маслова @maslovaan
Фото: Наталия Головань @xx2013xx
Фото: Юлия Проценко @juliaprocenkooo

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    4,5%3 голоса
  • Анастасия Заречная
    6,0%4 голоса
  • Злата Архилюк
    1,5%1 голос
  • Дарья Попова
    6,0%4 голоса
  • Юлия Проценко
    4,5%3 голоса
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#Краснодар#спортстиль#красивые девушки
9 октября 2017Елена ЛеммерманАнна Семенова
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