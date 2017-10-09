Лампасы с кедами: спортивный стиль сейчас в моде

Еще один повод поговорить о спортивном шике – недавняя презентация формы для Фестиваля молодежи и студентов, который стартует в Сочи 14 октября. Официальные костюмы волонтеров представил куратор фестиваля по стилю, дизайнер Игорь Чапурин. В коллекцию вошли ветровки, поло, свитшоты, жилеты и футболки голубого, желтого, зеленого, красного и фиолетового цветов. Все вещи сшиты из легких натуральных тканей, были использованы водонепроницаемые молнии, 3D-нанесение логотипов, комбинирование аппликаций и вышивки.

Так выглядит фирменный стиль волонтеров фестиваля. На фото в центре Игорь Чапурин

Неудивительно, что модные краснодарки в повседневной жизни выбирают именно спортивный стиль, особенно актуальный в осенний период. И используют сразу несколько разновидностей.

Спорт-леди. Спортивная мода вполне может быть женственной и элегантной: юбки-брюки, блузоны, парки, платья рубашечного покроя, укороченные плащи, полупальто, юбки в складку, свободные блузы с топами, сарафаны. Отличает элегантное направление отсутствие резких контрастов в расцветке, а также нарочито грубых и тяжелых деталей и аксессуаров.

Спорт-сафари. Стиль, ориентированный на африканскую охоту, оказался весьма подходящим для спортивного покроя. Отличает его продуманная небрежность образа. Естественная «помятость», отвороты на рукавах, элементы отделки, заимствованные из направления «милитари». Преобладает «защитная» гамма – теплые неяркие оттенки зеленого, желтого, коричневого, характерные для саванны. Возможно использование принтов с экзотической флорой или фауной.

Спорт-джинс. Любимые брюки, жилетки, куртки. Прочные, удобные, спортивные.

Посмотрите, как красиво выглядят наши девушки!