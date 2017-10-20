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Советы дизайнера: как выбрать пальто на осень и зиму

Дизайнер Полина Ляпина рассказала Woman’s Day о самых стильных пальто сезона и дала несколько советов по выбору этого предмета гардероба.
Полина Ляпина, дизайнер Popmolly:
Полина Ляпина

— Наступила осень, и главной проблемой девушек стал вопрос: что надеть? В эту холодную пору главным трендом сезона остается пальто-халат. Мы решили отойти от наскучившего образа и рассмотреть другие альтернативы, набирающие популярность.

Пальто-пиджак

Как выбрать пальто: советы
Фото: Popmolly

Лаконичность, сдержанность, большая и мелкая клетка – на эти детали стоит обратить внимание при выборе пальто. Важный плюс – силуэт оверсайз подходит для любого типа фигуры. Дополнительного внимания в пальто-пиджаке заслуживают яркие акценты: молнии, большие пуговицы или, например, вставки из другого материала. К примеру, пластиковые вставки придадут гармонию строгому крою. Подобная задумка дизайнера не выглядит вычурно, а, наоборот, добавляет оригинальности образу. Пальто-пиджаки можно носить с разными стилями одежды и не бояться выглядеть нелепо.

Совет: если вы спортивного телосложения и ваши плечи шире бедер, вам пойдет пальто-пиджак, зауженный книзу. Воротник и подплечники визуально расширят силуэт. Избегайте широких карманов или других ярких деталей в области бедер: низ должен быть спокойным.

Макси-пальто прямого силуэта

Как выбрать пальто: советы
Фото: Popmolly

Приталенный крой длинного пальто можно носить с любыми нарядами и обувью разных стилевых направлений. Предрассудки о том, что такое пальто следует надевать только с каблуком, остались в прошлом, ведь кроссовки и лоферы иной раз добавляют больше женственности и элегантности, чем любой каблук. Пальто макси всегда и в любой ситуации выгодно отличается от других фасонов.

Длинное пальто может иметь интересную отделку из фурнитуры и вставки из кожи. Украшением такой модели может стать длинная шлица или широкий воротник. Глубокие и изысканные цвета добавят шарма и элегантности: бутылочный, кармин, асфальтный и классический черный.

Совет: если вы до сих пор не купили пальто-макси, то обязательно бегите за покупкой. Не бойтесь покупать oversize, нарочито показывайте объем. Чем больше, тем лучше! Надевайте под пальто широкие брюки, объемные свитера и блузки.

Пальто, совмещающее разные материалы и фактуры

Как выбрать пальто: советы
Фото: Popmolly

Когда добавлять в свой образ цвета и оригинальности, как не хмурой, серой осенью? Использование разных фактур ткани в одном изделии является интересной задумкой дизайнера. Оно создает смелый и неповторимый образ. Пальтовая ткань плюс кожа, шерсть плюс стеганая ткань – одни из самых удачных вариантов контрастных сочетаний.

Совет: чтобы правильно выбрать ткань при покупке пальто, воспользуйтесь несколькими лайфхаками. Сожмите кусочек ткани в руке на 15−20 секунд и отпустите. Если через время ткань выровнялась под собственной тяжестью, то вы не будете ходить в мятом пальто. Если никаких складок вообще не образовалась, то в составе этого материала очень много полиэстера или акрила, который как раз не позволяет ткани мяться.

Необычные рукава

Как выбрать пальто: советы
Фото: Popmolly

Пальто с рукавами «ласточка» – неординарность вкупе с классикой. Стоячие рукава с опущенной линией плеча придают элегантность женскому силуэту. В таком пальто женщина явно будет выделяться из толпы.

Совет: после стирки или чистки не кладите мокрое пальто в шкаф, дайте ему высохнуть, особенно если в составе ткани есть шерсть, это поможет избежать неприятного запаха. Кроме того, никогда не стирайте пальто в стиральной машине, даже в щадящем режиме. Лучше отдавать пальто в химчистку или самому точечно протирать пальто в местах загрязнения.

Пальто в клетку

Как выбрать пальто: советы
Фото: Popmolly

Уже многие сезоны подряд мелкая и крупная клетка остается в тренде. Теплая пальтовая ткань согреет холодной осенью, а рисунок «клетка» не даст захандрить и впасть в депрессию. Прямой силуэт пальто позволит вам чувствовать в нем свободно и удобно. Вы носите пальто цветов, отличных от черного и серого? Поздравляю, вы уже следуете моде! Женщина в таком пальто будет получать восхищенные взгляды мужчин и завистливые взгляды женщин.

Совет: пальто с мелкой клеткой подойдет для худых девушек, а изделия с крупным орнаментом рекомендуются для пышнотелых модниц.

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#пальто#шопинг#советы стилиста
20 октября 2017Настя Обухова
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