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Советы стилиста: гид по осенним аксессуарам

Главные спутники осени – это непромокаемые макинтоши, шали-пледы и винтажные ридикюли.
Алексей Сухарев, шеф-стилист программы «Модный приговор»:
Алексей Сухарев (Alexey Sukharev)

— В этом сезоне правит тенденция микса из спортивных вещей с суперроскошными. Чтобы реализовать тренд и попасть в точку, лучше сместить акцент на аксессуары. А в них сейчас актуальна вся ретротематика.

Zara, 3599 р.
Tamaris, 5490 р.
Adamas, 4700 р.
Canoe, 1500 р.
Ekonika, 3990 р.
House, 899 р.
Kiabi, 850 р.
Lady Collection, 340 р.
Maisonique, 3500 р.
Mango, 1499 р.
Mascotte, 1390 р.
Monki, 900 р.
Next, 2959 р.
Pull and Bear, 799 р.
Reserved, 1199 р.
Stradivarius, 999 р.
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Zara, 3599 р.
Фото: пресс-служба
Tamaris, 5490 р.
Фото: пресс-служба
Adamas, 4700 р.
Фото: пресс-служба
Canoe, 1500 р.
Фото: пресс-служба
Ekonika, 3990 р.
Фото: пресс-служба
House, 899 р.
Фото: пресс-служба
Kiabi, 850 р.
Фото: пресс-служба
Lady Collection, 340 р.
Фото: пресс-служба
Maisonique, 3500 р.
Фото: пресс-служба
Mango, 1499 р.
Фото: пресс-служба
Mascotte, 1390 р.
Фото: пресс-служба
Monki, 900 р.
Фото: пресс-служба
Next, 2959 р.
Фото: пресс-служба
Pull and Bear, 799 р.
Фото: пресс-служба
Reserved, 1199 р.
Фото: пресс-служба
Stradivarius, 999 р.
Фото: пресс-служба

Сумки. В фаворитах ридикюли, саквояжи и все производные этих форм, но в уменьшенном виде и не из кожи, а из жаккарда, бархата, вельвета. Также приветствуются сумки герметичной формы, с подобными застежками, металлической отделкой в виде ручек-колец. И в топе остается рюкзак, спортивный, но из дорогой ткани.

Головные уборы. Главный тут берет. Однако не вязаный в том виде, в каком мы к нему привыкли, а кожаный. И различного рода кепи.

Солнечные очки. Их носят и осенью. Выбирайте ретрооправы, например, крупную черепаховую, пластиковую в стилистике от 50−60-х и заканчивая 90-ми годами.

Шали-пледы. На место тоненьких шарфиков приходят теплые палантины, шали и даже модели, похожие на пледы, которые можно использовать в качестве накидки. Из цветов и принтов актуальна вся осенняя гамма: клетка, тартан, оттенки от красного до серого. Можно прикупить шаль, выполненную в технике пэчворк, то есть как лоскутное одеяло. Такой аксессуар отлично подойдет к базовому пальто.

Перчатки. Классические модели из качественной черной кожи из моды не выходят. Остается и вся жокейская история, то есть дуэт кожи с плотной шерстью, и мушкетерские – высокие перчатки, в которые можно заправить рукава.

Плащи. Присутствуют и сдержанные тренчи, и длинные модели в пол, как у героев фильма «Матрица». Самый актуальный вариант – это макинтош, то есть плащ из водостойкого материала. Он смотрится стильно и спасет вас от дождя.

Украшения. Пусть это будут заметные крупные серьги в винтажном стиле, такие, будто вы купили их на блошином рынке.

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#советы стилиста#аксессуары#осень-зима 2017/18#шопинг
30 сентября 2017Алеся Гордиенко
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