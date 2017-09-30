Советы стилиста: гид по осенним аксессуарам

— В этом сезоне правит тенденция микса из спортивных вещей с суперроскошными. Чтобы реализовать тренд и попасть в точку, лучше сместить акцент на аксессуары. А в них сейчас актуальна вся ретротематика.

Сумки. В фаворитах ридикюли, саквояжи и все производные этих форм, но в уменьшенном виде и не из кожи, а из жаккарда, бархата, вельвета. Также приветствуются сумки герметичной формы, с подобными застежками, металлической отделкой в виде ручек-колец. И в топе остается рюкзак, спортивный, но из дорогой ткани.

Головные уборы. Главный тут берет. Однако не вязаный в том виде, в каком мы к нему привыкли, а кожаный. И различного рода кепи.

Солнечные очки. Их носят и осенью. Выбирайте ретрооправы, например, крупную черепаховую, пластиковую в стилистике от 50−60-х и заканчивая 90-ми годами.

Шали-пледы. На место тоненьких шарфиков приходят теплые палантины, шали и даже модели, похожие на пледы, которые можно использовать в качестве накидки. Из цветов и принтов актуальна вся осенняя гамма: клетка, тартан, оттенки от красного до серого. Можно прикупить шаль, выполненную в технике пэчворк, то есть как лоскутное одеяло. Такой аксессуар отлично подойдет к базовому пальто.

Перчатки. Классические модели из качественной черной кожи из моды не выходят. Остается и вся жокейская история, то есть дуэт кожи с плотной шерстью, и мушкетерские – высокие перчатки, в которые можно заправить рукава.

Плащи. Присутствуют и сдержанные тренчи, и длинные модели в пол, как у героев фильма «Матрица». Самый актуальный вариант – это макинтош, то есть плащ из водостойкого материала. Он смотрится стильно и спасет вас от дождя.

Украшения. Пусть это будут заметные крупные серьги в винтажном стиле, такие, будто вы купили их на блошином рынке.