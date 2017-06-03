Советы стилиста: как выбрать купальник по фигуре

На курортах уже потеплело, а значит, самое время отправиться на поиски идеального купальника.

Алексей Сухарев, шеф-стилист программы «Модный приговор» на Первом канале:

— Испортить себя неподходящим цветом купальника вряд ли получится. Но все-таки пару нюансов стоит учесть. Контрастные оттенки подходят к более загорелой смуглой коже. Поэтому, если вам свойственна аристократическая бледность, выбирайте спокойные цвета. То место фигуры, которое вы хотите уменьшить, облачайте в однотонную и желательно темную ткань, а акцент переносите на свои достоинства, добавив в эту область красок. Сегодня все бренды выпускают купальники, но лучше отправиться в специализированный магазин. Особенно если вам нравятся модели с декором. Профессиональные компании обрабатывают металлические элементы согласно определенной технологии, чтобы при нагревании изделия на солнце вы не получили ожог.

Песочные часы

Те самые заветные параметры 90−60−90. При них можно себе позволить что угодно. Но бывают случаи, когда фигура с выраженной талией, при этом небольшой объем груди, или наоборот. В первом варианте лучше всего выбрать купальник с лифом бандо, снабженный рюшами. Такой прием визуально увеличит грудь. Если она, наоборот, большая, присмотритесь к модели с лифом с достаточно плотными бретелями. Они обеспечат красивую поддержку.

Груша

Когда низ намного объемнее верха, нужна модель, которая сделает бедра меньше, а плечи – шире. Это может быть как раздельный, так и слитный купальник. Последний подходит женщинам, не уверенным в плоскости своего живота. Желательно, чтобы он был из матовой ткани, без блеска и аппликаций в центре (дабы не привлекать внимание к проблемной зоне). Для этих целей подойдет и раздельная конфигурация: верх – майка, а низ – шорты. Если все-таки хочется бикини, пусть бра будет с завязками-застежками вокруг шеи. Таким образом появится горизонталь, которая визуально увеличит узкие плечи. Низ выбирайте однотонный, без завязок. Все рисунки и декор переносите на верхнюю часть, которая нуждается в объеме. Еще этому типу фигуры подойдут модели ретро, в стиле пин-ап. В них всегда активный лиф с принтом и нейтральные шорты с завышенной талией.

Перевернутый треугольник

Как правило, у женщин с этим типом фигуры достаточно стройные ноги. Именно к нижней части тела и стоит привлекать внимание с помощью рюшей, воланов, ярких цветов. Чтобы чуть сократить объем верха, нужно остановиться на купальнике с широкими бретелями. А среди слитных моделей поискать те, в которых вверху присутствуют вертикальные и асимметричные линии. Или выбрать необычную форму купальника с лифом на одно плечо.

Прямоугольник

Если талия практически не выражена, нужно создать иллюзию, что она есть. В таком случае хорошо работает модель монокини с двумя вырезами по бокам. А еще любые варианты слитных купальников с имитацией пояса и раздельные конфигурации с драпировками внизу и вверху, увеличивающие плечи и бедра.

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