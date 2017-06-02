Сплошной секс: 9 шикарных красных нарядов Валерии

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Если ты все еще боишься одного из самых актуальных цветов сезона, вдохновляйся образами иконы стиля Валерии. Все-таки блондинкам невероятно идет алый, а лето – самое время впустить в свой гардероб страсть!

Красный – опасный цвет, так как женщина, облаченная в него, неминуемо окажется в центре всеобщего внимания. Именно так произошло недавно с певицей Валерией, которая пришла на день рождения своей подруги, дизайнера Эммы в ярко-алом брючном костюме. И, хотя на этом празднике было множество прекрасно одетых женщин, всеобщего внимания удостоилась именно наша землячка. В большинстве своем подписчики сошлись во мнении, что красный тотал-лук звезды выглядел шикарно и был уместен.

Валерия алый носить умеет. В ее гардеробе немало вещей различных оттенков красного, и всякий раз звезда в них выглядит сногсшибательно, сохраняя баланс между сексуальностью и элегантным шиком. Как ей это удается? Секрет в том, что, надевая красный, Валерия совершенно правильно избегает присутствия в образе других акцентов – броских аксессуаров, вещей с яркими принтами и т. п. Также звезда никогда не отдает предпочтение слишком облегающим нарядам, которые могут выглядеть пошло и даже вульгарно. В концертных образах могут присутствовать декольте, но даже здесь градус секса всегда четко выверен. Возможно, певице помогают профессионалы, но в любом случае у нее можно поучиться тому, как следует впускать красный в своей гардероб без вреда для репутации.

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