Стареть красиво: осенняя коллекция для пожилых модниц

Октябрьская коллекция вызывала фурор: ее представила 62-летняя модель Валентина Ясень, которой выглядит в вещах потрясающе стильно! В коллекцию вошли дубленки, кашемировые костюмы, удобная обувь. Ткани – шерсть, кашемир, альпака. Цвета – серый, черный, красный, песочный. Причем, несмотря на то что лицом коллекции стала возрастная модель, одежда выглядит абсолютно универсальной, подходящей как взрослым дамам, так и молодым девушкам.

Сестры-близнецы Марина и Ирина Голомаздины основали свой бренд 12Storeez в 2014 году. Главная фишка – они не создают сезонных коллекций. Новая коллекция выходит каждый месяц, 12 раз в год. Сестры говорят:

– Мы мыслим, как девочки: сколько бы вещей ни было в гардеробе, постоянно нечего надеть и хочется нового. Обновлять гардероб только пару раз в год – не интересно, за покупками ходим гораздо чаще.

Новую коллекцию мы решили снять на женщинах элегантного возраста, на женщинах-музах. Вдохновились их утонченностью, женственностью, зрелостью и умением подать себя. Пример того, как нужно достойно и легко встретить зрелость.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива.