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Стильная осень: 5 образов Валерии, которые стоит повторить

С чем носить широкие укороченные брючки, как впустить в свой гардероб красный цвет без риска выглядеть вульгарно и в каких случаях ботильоны с помпонами не выглядят странно. Об этом и многом другом мы узнаем, разбирая самые удачные осенние выходы иконы стиля Валерии.

На примере гардероба Валерии, как всегда, можно изучать тренды сезона. Итак, какие же вещи стоит приобрести? Если верить стилистам этой очаровательной блондинки, на прилавках магазинов тебе непременно нужно обратить внимание на разнообразные укороченные брючки. Это могут быть кюлоты длиной до колена или штанишки, едва доходящие до щиколоток. Важно, чтобы модель не была зауженной – сейчас такой крой неактуален.

В области верхней одежды Валерия также транслирует сразу несколько актуальных трендов. Прежде всего, нужно отметить ее клетчатое пальто. Клетка во самых разнообразных ее вариациях – стопроцентный тренд. На певице мы видим пальто из ткани «принц Уэльский». Элегантная Валерия выбрала классическое цветовое решение – черный, белый, серый. Чтобы образ не был скучным, звезда дополнила его броской сумкой алого цвета. И вот вам сразу же следующий урок: «Как впустить в гардероб красный цвет без риска для модной репутации?» Наверное, не стоит напоминать, что алый – главный цвет осенне-зимнего сезона. Итак, что же делать, если заиметь что-то красненькое очень хочется, а на столь транспарантное пальто ты решиться не можешь? Следуй примеру Валерии – купи аксессуар красного цвета, который сможет развеселить даже самый скучный комплект. Это могут быть сумка, ботильоны, перчатки или берет.

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Валерия показывает, как носить укороченные брюки осенью.
Фото: @valeriya

Какие же обувные тренды следует подсмотреть у Валерии? Обрати внимание на ботильоны с помпонами, которыми она приправила лаконичное черное пальто. В этом образе всего два акцента – яркая зеленая сумка и фантазийная обувь. Все лето на пике моды были сланцы, украшенные разнообразными помпончиками, а сейчас этот тренд перекочевал и в демисезонную группу.

Кстати, ты наверняка обратила внимание на красную сумку Валерии Birkin от Hermes. Эта вещица фигурирует сразу в нескольких образах певицы. Именно ее Иосиф Пригожин подарил Валерии на 14-летие совместной жизни. Супруги приобрели обновку в бутике в Риме, когда вместе путешествовали по Италии. Стоит это алое удовольствие порядка 1 млн рублей.

Валерия выбирает сумку в итальянском бутике Hermes.
Фото: @sergeylavrov_artkreml
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#Валерия
5 октября 2017Ольга Астафьева
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