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Стритстайл: самые стильные гости Mercedes Fashion Week

В Москве прошло одно из главных модных событий года – Mercеdes-Benz Fashion Week Russia сезона весна-лето 2018. Редакция Woman’s Day изучила образы гостей Недели моды и выбрала самые стильные из них.

В рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia свои весенне-летние коллекции продемонстрировали Игорь Чапурин, Вячеслав Зайцев, Юлия Николаева, Даша Гаузер, Александр Рогов и многие другие успешные дизайнеры.

Гости мероприятия планировали не только посетить ключевые показы, но и продемонстрировать себя во всей красе. В Манеже и его окрестностях целую неделю можно было наблюдать столичных модников, выгуливающих самые последние фэшн-тренды.

В объектив фотографа Woman’s Day попали наиболее вдохновляющие, необычные и яркие образы посетителей Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Причем среди них можно рассмотреть главные тренды этой осени. Так, огромное количество девушек, среди которых были телеведущие, модели, фэнш-блогеры, стилисты, редакторы моды, словно сговорившись, приходили на показы в особенно актуальных в этом сезоне беретах. Причем береты были разных фактур и цветов, и они идеально смотрелись как с джинсами, спортивными свитшотами и кроссовками, так и с ретроплатьями и туфлями на высоком каблуке.

Также несколько гостей обратили на себя внимание стильными брючными костюмами, которые они сочетали с туфлями-лодочками, ботинками на платформе или кросовками.

Ну и главное – это аксессуары. Здесь нет запретов и строгих правил. Чем они ярче и интереснее, тем у девушек было больше шансов попасть в объективы фотографов.

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Фото: пресс-служба
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#Неделя моды#Mercedes-Benz Fashion Week Russia#стрит стайл#уличный стиль
28 октября 2017Настя Обухова
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