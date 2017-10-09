Уроки стиля для пышек: как одеваются модели plus size

Полнота не повод ставить на себе крест. Индустрия моды и красоты к вашим услугам.

В 2010 году на обложке французского журнала Elle появилась Тара Линн. Фотосессия вызвала ажиотаж. На тот момент у Тары был 56-й размер одежды. Модельеры вынуждены были признать: мода меняется, и не все женщины хотят втискиваться в платья 36-го размера. Они хотят быть модными и подбирать одежду по фигуре!

Тара Линн Фото: @taralynn

Если вы до сих пор считаете, что мода существует только для стройных, а в магазинах невозможно найти вещи подходящего размера, то это заблуждение. Полнота не повод ставить на себе крест. Индустрия моды и красоты к вашим услугам. Предлагаем пять правил, которыми успешно пользуются известные девушки весомых достоинств.

1. Начните с ухода за собой.

Западные модели plus size Кристина Мендес, Кристал Ренн, Эшли Грэм полны оптимизма. «Взгляды людей задерживаются на мне, потому что я уверена в том, что я красивая», – говорит в своих интервью Эшли. Эти женщины любят свое тело. Забота о себе приносит им радость и хороший доход.

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Что же мешает нам посещать хорошего косметолога, выделить время для массажа, маникюра, найти своего стилиста? Только лень и нелюбовь к себе! Важно принять себя в своем размере и заботиться о своем внешнем виде. «После рождения второго ребенка я уже год пребываю в весе 20+. На годовщину свадьбы муж подарил мне подарочный сертификат из магазина нижнего белья. И меня словно осенило: я целый год экономлю на себе, донашиваю „беременные“ вещички. Я не могу принять свое новое тело. А ведь это неправильно», – говорит в своем блоге молодая мама по имени Мила. Кстати, ее звездная тезка Милла Йовович тоже прибавила в весе после беременности. Но вес не помеха выглядеть ухоженной и принимать себя.

2. Капсульный гардероб: вам всегда есть из чего выбрать

Неверно думать, что в модных магазинах невозможно найти подходящие вещи. Сегодня к услугам шоперов и стилистов обращаются многие успешные женщины, чей размер 50+. И поверьте, стилисты не даром едят свой хлеб! Они прекрасно справляются с поставленными задачами. Составление капсульных гардеробов на осень для клиентов больших размеров с подбором конкретных вещей в конкретных магазинах – самая востребованная услуга на рынке. При этом часто клиенты отдают предпочтение магазинам со средней ценовой политикой, а не эксклюзивным бутикам. Если же вы хотите собрать свой капсульный гардероб самостоятельно, учитесь у профессионалов! Например, наша бывшая соотечественница, стилист Анна Германова, которая сейчас живет в Калифорнии, дает четкие и практичные советы на своем канале YouТube и на страничках в Instagram.

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Особенность капсульного гардероба – это взаимозаменяемость и взаимная дополняемость вещей. Вещи из одной капсулы идеально сочетаются по цвету, фактуре. Они имеют схожую стилистику. Как правило, они составляются в рамках одного сезона. Капсула – идеальный вариант для поездок (как деловых, так и туристических). Капсулы для работы и офиса – это настоящий конструктор, когда вы можете ежедневно играть, комбинируя ограниченное количество вещей.

3. Многослойность с четкими линиями

Отличительной чертой гардероба в холодное время года – осень, зима – является многослойность. В холода нам хочется натянуть на себя «свитерок-кардиганчик-жилетку». Да много чего еще. Так теплее! Тут уж не до моды. А вот и нет, считают прогрессивные женщины весомых достоинств!

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«Избегайте бесформенной одежды, она, вопреки расхожему мнению, не маскирует недостатки фигуры, а полнит еще больше», – советует Катя Жаркова, известная модель plus size.

Катя Жаркова Фото: @katyazharkova

Бесформенному объемному трикотажу, прибавляющему еще больше объема, можно и нужно найти альтернативу. Например, удлиненные жилеты и жакеты с четкой линией плеча. Такие вещи структурируют и вытягивают силуэт, делая нас стройнее. Важно: жакет или удлиненный жилет можно носить на блузу или на платье. Идеальный вариант – с застежкой на одну пуговицу. Либо носим расстегнутыми. Так же хороши жакеты и туники асимметричного кроя. В зависимости от роста длина может варьироваться.

4. Фокус на достоинства

Все мы очень разные. Но у всех без исключения есть та самая «изюминка», на которой и нужно сфокусировать внимание. И тем самым отвлечь от недостатков. Например, если у вас красивая длинная шея, акцентируйте это вырезом-лодочкой. Если у вас стройные лодыжки, приоткройте их, надев брюки модной длинны 7/8. А изящные запястья подчеркнут рукава три четверти или закатанные манжеты. Основное правило – работайте с пропорциями. Объемный верх должен уравновешивать строгий низ и наоборот. Стилист Карина Каприэлова (кстати, и сама обладательница пышных форм) долгое время проработала в команде «Модного приговора» на Первом канале. Она уверена, что «совершенно любую фигуру» можно обернуть «в привлекательный фантик».

Фото: @karinakapri_stylist

5. Подбор аксессуаров

Аксессуары – это самый верный путь придать законченность образу. Правильные аксессуары делают наш облик стильным и не похожим на других. Автор книги «Парижанка и ее стиль» Инес Де ла Фрессанж дает универсальные советы, которые можно применять независимо от размера нашего платья.

Фото: @inesdelafressangeofficial

«Тщательно продумывайте детали вашего образа. Стильный яркий аксессуар, клатч или платок оживят ваш наряд и докажут, что есть еще порох в пороховницах, – говорит Инес. — Носите красивую бижутерию, она разнообразит самые простые вещи из вашего гардероба. Оставьте неудобные шпильки для особых случаев. Купите себе красивые балетки или лоферы». Что ж, чтобы следовать этим советам, совсем не нужно садиться на диету!

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