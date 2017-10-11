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Утепляемся со стилем: модные образы на осень и зиму

Когда на улице холод и серость, самое время добавить в образ ярких красок.

Наступила осень, и вы опять спрятались в свой унылый серый пуховик? Да, скучно и давно немодно, зато тепло. А потом мы жалуемся на осеннюю депрессию. Впрочем, вылечить ее несложно. Лучшее лекарство – шопинг. Главное, не спустить все деньги на такие же унылые вещи, что уже захламляют шкаф. Вот список главных покупок наступившего сезона холодов.

Теплые платья и пальто

Выглядеть женственно и стильно в холода помогут длинные платья из теплого трикотажа. Выбирайте яркие оттенки, а чтобы подчеркнуть линию талии, дополните образ ремешком контрастного цвета. Кроме того, в моде по-прежнему остаются сложные геометрические узоры, которые, кстати, при правильном подходе помогут вам постройнеть.

Ну и, конечно, куда более стильно и элегантно любая из нас смотрится в пальто, нежели в пуховиках. В нынешнем сезоне остается мода на крой оверсайз, а также на пальто в стиле Шанель – с полным отсутствием воротника. Однако пышным девушкам с такими моделями стоит быть поосторожнее. Отсутствие воротника может подчеркнуть и без того пышный бюст. Благо в этом сезоне и для модниц plus-size есть множество интересных моделей. Кстати, можно не дожидаться сезона распродаж. Уже сейчас магазины устраивают различные конкурсы и акции.

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Фото: Женская одежда ELIS – LALIS в Петербурге

Эти вещи вы можете купить в магазинах ELIS - LALIS.

Шубы

Мода на вещи без воротников от пальто плавно переходит в шубы. Особенно изящно такой фасон смотрится на шубках из каракуля. Этот мех в нынешнем сезоне особенно актуален. Только сейчас он приобрел самые разные расцветки: красный, зеленый, насыщенный синий и даже розовый.

Кроме того, в этом году модны шубы из комбинированного меха. Играем цветами и фактурой. Каракуль с соболем или песцом, белоснежная гладкая норка с пушистой пестрой рысью.

Автолюбительницам, которые не привыкли ездить за рулем в длинных шубах, можно подобрать изящные меховые куртки или яркие жилеты, которые вот уже который год не теряют актуальности.

Эти вещи вы можете купить в магазинах «РОТ-ФРОНТ»

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Фото: Меховая фабрика «Рот-фронт»

Детская одежда

Себя утеплили, а как насчет детей? Им тоже хочется быть яркими и модными. И при этом одежда должна быть удобной, чтобы не стеснять движений. Девочки оценят яркие удлиненные куртки-пуховики с меховой отделкой и теплые платья-комбинезоны. Ну и конечно, сапожки для маленьких модниц должны быть под стать: яркие, с интересными деталями, пряжками или шнуровкой.

Мальчишки будут в восторге от толстовок с капюшоном на меховой подкладке. Это и спортивно, и стильно, и очень тепло. От холодного ветра и дождя спасет удлиненная куртка или парка. А чтобы любая лужа была нипочем, выбирайте для мальчишек высокие кроссовки из водоотталкивающей ткани.

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Фото: интернет-магазин «Детки»

Эти вещи вы можете купить в магазинах «Детки».

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#мода#стиль#Петербург#Санкт-Петербург#осень-зима 2017/18#пальто#шубы#детская мода#детская одежда
11 октября 2017Ольга Маслова
Комментарии1
Гость11.10.17 20:58

а как же удобная и теплая обувь? )))

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