В список желаний: часы-конструктор от Swatch

В последнее время популярность набирают коллаборации демократичных марок с известными домами моды. Бренд Swatch решил пойти еще дальше, выпустив линейку часов Swatch X You, где приглашенным дизайнером выступает сам покупатель.

Теперь каждый может почувствовать себя настоящим творцом и немного покреативить. В коллекцию вошло два варианта размера корпуса, десяток ярких ремешков, а также тренчик на ремешок.

Цветовая палитра весьма богата: от нежного мятного и розового до жизнерадостной полоски и глубокого синего.

Верх и низ ремешка выбираются отдельно и не совпадают по оттенкам, а потому ваши новые часы обещают стать одним из самых оригинальных и ярких аксессуаров в вашей коллекции.

Цены на часы варьируются от 3400 до 4400 рублей в зависимости от размера корпуса.