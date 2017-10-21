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В список желаний: часы-конструктор от Swatch

Часовой бренд выпустил необычную коллекцию часов, дизайнером которых может выступить каждый.

В последнее время популярность набирают коллаборации демократичных марок с известными домами моды. Бренд Swatch решил пойти еще дальше, выпустив линейку часов Swatch X You, где приглашенным дизайнером выступает сам покупатель.

Теперь каждый может почувствовать себя настоящим творцом и немного покреативить. В коллекцию вошло два варианта размера корпуса, десяток ярких ремешков, а также тренчик на ремешок.

Цветовая палитра весьма богата: от нежного мятного и розового до жизнерадостной полоски и глубокого синего.

Верх и низ ремешка выбираются отдельно и не совпадают по оттенкам, а потому ваши новые часы обещают стать одним из самых оригинальных и ярких аксессуаров в вашей коллекции.

Цены на часы варьируются от 3400 до 4400 рублей в зависимости от размера корпуса.

Часы Swatch: фото
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Фото: архивы пресс-служб
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#часы#аксессуары#SWATCH
21 октября 2017Настя Обухова
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