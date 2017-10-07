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В список желаний: коллекция одежды от Александра Рогова

Знаменитый стилист представил капсульную коллекцию одежды, созданную совместно с брендом Faberlic.

В коллекцию Faberlic by Alexandr Rogov вошли как базовые, так и ультрамодные вещи, которые можно сочетать между собой во множестве комбинаций. Капсула разделена на три части: базовую, классическую, и экстравагантную. Другими словами, Александр постарался угодить всем и воплотить в жизнь идею базового гардероба-конструктора. Водолазки из кашемира, тельняшки, платья приталенного силуэта, юбки с баской, блузы с бантами, яркие топы из пайеток – что ни вещь, то must-have!

«Я очень рад нашему сотрудничеству с таким масштабным общероссийским брендо. Создавая коллекцию одежды, мы думали в первую очередь не о модных трендах и тенденциях, а о том, чтобы все девушки и женщины нашей страны, которые купят эти вещи, могли всегда и везде хорошо выглядеть», – рассказал Александр Рогов.

Коллекция звездного стилиста поступит в продажу уже в октябре.

Faberlic by Alexandr Rogov: фото
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Фото: архивы пресс-служб
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#одежда#аксессуары#Александр Рогов#шопинг#осень-зима 2017/18
7 октября 2017Настя Обухова
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